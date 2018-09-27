Подарок Мутко. Молочный король Удмуртии умерил аппетит и достроит дом в ЖК «МЧС»

Федеральную землю на Губкина передали республике, но в меньших объемах, чем рассчитывали инвесторы проблемных строек

Правительственная комиссия во главе с Виталием Мутко передала Татарстану федеральную землю для решения проблем обманутых дольщиков. Как выяснило «Реальное время», речь идет об участке на ул. Губкина рядом с ЖК «МЧС». Известно, что на эту территорию рассчитывали и местный «Ак таш», и удмуртский «Комос-Строй». Последний разработал план посадки домов в соответствии с проектом планировки территории, но оказался в затруднении — землю передали не в тех границах и в меньшем объеме, чем рассчитывал инвестор. Однако в региональном Фонде дольщиков его заверили, что урегулируют вопрос с федералами. Подробнее — в нашем материале.

Шкура неубитого медведя, или «Лоскутное одеяло» на Губкина

Татарстану и еще четырем регионам передали 247 гектаров земли на решение проблем обманутых дольщиков. «У нас уже сложилась практика вовлечения в оборот федеральных земель. В прошлом году результаты этой работы были положительными», — отметил в минувший вторник Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по развитию жилищного строительства.

В тот же день проблему долгостроев обсуждали и в татарстанском правительстве. Республиканский вице-премьер Рустам Нигматуллин собрал у себя дольщиков 2-го дома ЖК «МЧС». Глава Фонда дольщиков РТ сообщил им, что передаваемая федеральная земля — это участок на Губкина общей площадью 11,2 га.

— Со слов руководителя, фонда часть этой земли пойдет на достройку нашего дома. Потенциальный инвестор уже есть и передача участка не займет много времени. Дом однозначно будет сдаваться поэтапно, поблочно. Сейчас готовится смета с учетом поэтапного ввода, подготовлен проект, но еще не прошел экспертизу, — пересказал итоги этой встречи «Реальному времени» представитель инициативной группы дольщиков 2-го дома Леонид Фоминых.

Рустам Нигматуллин сообщил дольщикам, что передаваемая федеральная земля — это участок на Губкина общей площадью 11,2 га. Фото tatarstan.ru



Федеральная земля на Губкина хорошо знакома «фоновцам» — это бывший участок МЧС. О нем, как о возможном источнике для достройки, говорят уже несколько лет. Так, прошлой весной, отвечая на вопрос о помощи республики, замглавы исполкома Азат Нигматзянов рассказал о работе с Росимуществом по этой территории: «это огромный кусок земли, который пойдет на спасение стройки», но призвал раньше времени «не делить шкуру неубитого медведя».

Позднее на митингах дольщиков можно было часто встретить лозунги: «Землю МЧС для ЖК «МЧС»!» Но мало получить территорию, с ней еще предстоит большая работа, предупреждали на объездах. Участок сложной конфигурации и представляет собой так называемое «лоскутное одеяло». Кроме того, здесь остаются объекты министерства — здания, которые нужно перенести с Губкина на другую территорию. Сейчас в правительстве РТ занимаются этим вопросом.

В Фонде поддержки дольщиков «Реальному времени» подтвердили информацию о передаче земли на Губкина в собственность республики:

— Передали право распоряжения земельным участком. Протокол будет в течение полутора недель, ждем, — сообщил исполнительный директор ФПД Иван Новиков.

Рядом с «Триумфом» «Ак таша» вырастет десятиэтажка «Комос-Строя»?

От информированных источников «Реальное время» выяснило, что на федеральную землю у ЖК «МЧС» претендуют сразу несколько застройщиков. Так, еще в феврале наше издание сообщало, что на условиях завершения 4-го дома «Свея» в 71-м квартале на Четаева «Ак таш» хотел бы получить еще 0,7 га на Губкина под свой второй дом ЖК «Триумф» (0,9 га для первого дома «Триумфа» застройщик уже получил за достройку 5-го дома «МЧС», — прим. ред.). Однако на стройке Рашида Аитова всплыл целый ворох новых проблем — от многочисленных несоответствий проекту до захвата чужого участка. Компания Газинура Ахметова также рассматривала для достройки 2-й дом «МЧС», выяснили дольщики долгостроя. Но недавно в ФПД сообщили, что застройщик зайдет на две проблемные стройки в ЖК «Молодежный».

Девелоперская компания из холдинга Андрея Шутова «Комос-Строй» готова спасти любую проблемную стройку в Татарстане за инвестиционный участок. Фото izhlife.ru

Еще один претендент на федеральную землю на Губкина — удмуртский застройщик «Комос-Строй», входящий в структуру холдинга «Комос Групп» известного предпринимателя, молочного короля Андрея Шутова. Миллиардер на 15-й строчке в рейтинге элиты Удмуртской Республики по версии нашего издания. Известен тем, что инвестирует в сельское хозяйство Татарстана. Агробарон приобрел птицекомплекс «Лаишевский», свинокомплекс «Татмит Агро» в Шемордане и на заемные деньги «Ак Барса» — Казанский молочный комбинат. Шутов также владелец удмуртской сети продовольственных магазинов «Вкусный дом», часть которых он начал сдавать X5 Retail Group.

Девелоперская компания из холдинга Шутова «Комос-Строй» готова спасти любую проблемную стройку в Татарстане за инвестиционный участок и, в частности, изучила возможность завершения 2-го дома в «МЧС». Как и другие инвесторы, удмуртский застройщик получил поддержку правительства РТ и даже подготовил план посадки своих домов под проект планировки территории рядом с «фоновскими» долгостроями. Оставалось только дождаться передачи участка в собственность республики, что и произошло, но не так, как рассчитывал «Комос-Строй».



— Передать передали, но вышла небольшая проблема. Не в тех границах передали участок, то есть не 11,2 гектара, а меньше — 10,74, и плюс участок немного смещен. А у «Комоса» же план посадки домов был на эту землю. Все-таки предварительно договаривались, что «Комос» зайдет на наш дом. У него свой проект планировки. Он хотел там два дома строить, и дома теперь не садятся. Новиков сказал, что проработают вопрос, сделают запросы, почему так получилось, — рассказал Леонид Фоминых.

В руководстве ижевской компании информацию подтвердили, но подчеркнули, что не откажутся от намерения достроить любой проблемный объект в Татарстане. Более того, после встречи с руководством ФПД застройщику удалось решить вопрос со строительством своего жилого комплекса на Губкина.

— Мы находимся в стадии проработки дорожной карты, по которой будем двигаться. Познакомились с эскизом проекта планировки территории, он сейчас в разработке, то есть пока не утвержден. И мы будем пытаться встроить в этот проект планировки те дома, которые хотели бы построить. Мы планировали два дома, но пока будет один. Потому что, насколько я знаю, по земле вопрос не до конца решен. Передан только один федеральный участок, второй — еще нет. Соответственно, и мы пока говорим об одном доме, — пояснил «Реальному времени» коммерческий директор компании «Комос-Строй» Александр Кузнецов.

По его словам, компания рассчитывает получить на Губкина 1 гектар земли и планирует построить пока один 10-этажный дом. Инвестиционную землю для удмуртского застройщика оценили в 140 млн рублей — примерно во столько же обойдется первый этап работ во 2-м доме «МЧС»:

— У нас сейчас цель — сдать хотя бы блок «А», а для этого достроить «Б», и удмурты готовы за эти деньги взяться. Судя по схеме, «Комос-Строй» на очень небольшой участок рассчитывает. Там ведь, по словам Новикова, и школа, и детсад запланированы, то есть рабочей земли не так много, — отметил Фоминых.

Что касается передачи федеральной земли в меньших объемах и не в тех границах, как планировали в Татарстане, Иван Новиков сообщил «Реальному времени», что в Фонде поддержки дольщиков работают над этим вопросом.



Нигматуллин сказал: «2-й дом «допинаем», останутся четыре проблемных»

На встрече вице-премьера РТ с дольщиками 2-го дома «МЧС» обсудили всех кандидатов на завершение долгостроя. Напомним, начинать монолитные работы решили с блока Б (секция «А» почти достроена, но без «Б» технически не может быть сдана, — прим. ред.). За достройку секции брался «Атлант», установил на деньги дольщиков башенный кран. Однако машина не проработала и дня и была демонтирована спустя несколько месяцев простоя. Сейчас в республиканском штабе ищут нового инвестора на эти работы.

— По поводу подрядчика на работы по блоку «Б» ответили, что ведутся переговоры с крупными инвесторами, и монолитные работы проблемы не решат, для сдачи первого этапа нужно 259 млн рублей. Если есть подрядчик, готовый достроить дом за счет земельного участка, то, пожалуйста, приводите.

В конце встречи Нигматуллин сказал: «Второй дом «допинаем», останутся четыре проблемных, в том числе два в ЖК «МЧС» — это 3-й и 4-й дома», — пересказал разговор у вице-премьера Леонид Фоминых.

На встрече рассмотрели предложение дольщиков провести тендер по выбору подрядчика на монолитные работы в блоке «Б». Возобновить работы планируется за счет продажи коммерческой недвижимости в 5-м доме ЖК «МЧС».

Спрашивали дольщики Рустама Нигматуллина и о том, как вернуть деньги от СК «Атлант», так и не приступившей к монолитным работам во 2-м доме «МЧС». Фото Васили Ширшовой

По выкупу фондом квартир у тех дольщиков, кто устал ждать достройки, критерии еще не разработаны. Однако есть рекомендации руководителя ФПД провести через суд свои предварительные договоры долевого участия (ПДДУ), чтобы признать их договорами долевого участия (ДДУ), так как иначе квартиры, скорее всего, выкупаться не будут.

Спрашивали дольщики Рустама Нигматуллина и о том, как вернуть деньги от СК «Атлант», так и не приступившей к монолитным работам во 2-м доме «МЧС». На что им было предложено взять инициативу в свои руки и открыть депозит. «Фоновцы» выяснили у главы компании Фаниса Зиннатуллина, что он готов вернуть часть средств.