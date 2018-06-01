Еще один бизнесомбудсмен? Гульнара Сергеева встала на защиту предпринимателей от произвола

Субъектам МСБ обещают защиту от рейдерства и коррупции в новой структуре экс-руководителя Росимущества в РТ

О создании новой общественной организации — Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП «БПК»), которая на общественных началах и совершенно бесплатно будет защищать татарстанских предпринимателей от вымогательства со стороны чиновников и от незаконного уголовного преследования, сообщила сегодня на брифинге исполнительный сопредседатель президиума Центра Гульнара Сергеева. Центр, который был зарегистрирован 22 мая, еще не обзавелся ни собственным сайтом, ни даже телефоном.

«Наличие Центра — рейтинговый показатель»

— В прошлом году в Казани проходил юридический форум, и на нем сопредседатель созданного еще в 2011 году федерального Центра общественных процедур Андрей Назаров предложил президенту РТ создать такую организацию в Татарстане, — сообщила Гульнара Сергеева.

Подчеркнув, что такие центры успешно работают уже более чем в 35 российских регионах, она указала на еще одну причину создать подобную организацию в республике: «Наличие такого центра — это еще один рейтинговый показатель инвестиционной привлекательности региона».

Сергеева также пояснила, как безболезненно удалось решить вопрос с помещением и финансированием новой организации:

— Структура создана на базе института уполномоченного по правам предпринимателей. В число учредителей вошли федеральный ЦОП, ТПП, Ассоциация предпринимателей и малого бизнеса, «Опора России» и «Деловая Россия». Таким образом мы создали авторитетную экспертную общественную площадку, где собрали на базе государственного органа все авторитетные общественные организации по защите предпринимателей.

«В прошлом году в Казани проходил юридический форум, и на нем сопредседатель созданного еще в 2011 году федерального Центра общественных процедур Андрей Назаров предложил президенту РТ создать такую организацию в Татарстане», — сообщила Гульнара Сергеева. Фото Максима Платонова



Задача поставлена узко

Создатели ЦОП приглашают к себе нуждающихся в защите предпринимателей, но предупреждают заранее, что поддержку там получат не все, а только, так сказать, «целевая аудитория». Тем более, что «пересечения полномочий» с другими общественными структурами создатели регионального ЦОП не планируют:

— Миссия ЦОП четко обозначена: это защита бизнеса и предпринимателей, но никак не физических лиц, от рейдерства, коррупционного давления, в том числе связанных с незаконным уголовным преследованием. И ничего больше!

Решать вопрос, относится ли обращение к компетенции ЦОП будут эксперты. И если они придут к выводу, что проблема, например, носит характер гражданско-правового спора, то просто перенаправят предпринимателя по нужному адресу — в другое учреждение.

Деятельность новой организации, как пояснила Гульнара Сергеева корреспонденту «Реального времени», пойдет по достаточно узким направлениям: во-первых, ЦОП будет оперативно рассматривать обращения предпринимателей по поводу единичных случаев коррупционного давления, а, во-вторых, будет анализировать возникающие системные проблемы и предпринимать шаги, направленные на совершенствование законодательства. Эксперты ЦОП займутся мониторингом и анализом ситуаций, в которых очевидно присутствуют коррупционная составляющая, рейдерское давление, разработкой предложений по совершенствованию республиканского и российского законодательства в части защиты прав предпринимателей и улучшения бизнес-климата. Работать они будут, пообещала Сергеева, открыто и гласно, привлекая СМИ к освещению своей деятельности.

Дешево, но не сердито

Одну из основных проблем предпринимателей, журналисты озвучили, едва начали задавать вопросы о новой структуре. Чтобы отбиться от вымогательства чиновников, надо быть юридически подкованным или иметь хорошего юрисконсульта. А услуги такового стоят дорого, и предпринимателям, которые платят везде, за все и зачастую втридорога, в итоге на оплату услуг юриста денег зачастую не хватает. Так что вопрос: «А сколько это будет стоить?» оказался актуальней некуда.

Однако Гульнара Сергеева заверила, что помощь предпринимателям ЦОП будет оказывать абсолютно безвозмездно — на то, дескать, он и общественная организация.

По словам Сергеевой, работа в ЦОПе для юриста может стать своего рода удачным рекламным ходом: о нем узнает широкий круг людей, а это обернется «плановым привлечением клиентов». Фото pixabay.com



А юристы, которых планируется привлекать на роли экспертов ЦОП, и на таких условиях, как выяснилось, в убытке не останутся.

— Профессионалу дать заключение по тому или иному обращению несложно, зато потом человек, делом которого он занимался, останется доволен и впоследствии придет к этому же юристу как клиент.

Кроме того, по словам Сергеевой, работа в ЦОПе для юриста может стать своего рода удачным рекламным ходом: о нем узнает широкий круг людей, а это обернется «плановым привлечением клиентов»…

Их много, но вместе они могут собраться редко

Новая организация оказалась невероятно экономной: в ней, по словам Гульнары Сергеевой, всего два штатных сотрудника, и она — не в их числе:

— Я работаю на общественных началах как и многие мои коллеги, как и учредители центра, — подчеркнула сопредседатель ЦОП.

На общественных началах, как пояснила Сергеева корреспонденту «Реального времени», в общественный совет могут войти несколько десятков человек:

— Это предприниматели, ученые, юристы, политики, представители общественных организаций. В общественный совет федерального ЦОП, к примеру, входят свыше 80 человек, и это не так уж много, если учесть, что обычно все они одномоментно собраться не могут, и решение приходится принимать тем, кто пришел на заседание.

Схему работы ЦОП с обращениями предпринимателей его сопредседатель доходчиво изложила в нескольких предложениях. Поступившее обращение передают юристам, которые дают на него экспертное заключение. Это заключение выносится на общественный совет ЦОП, который и решает, должен ли проблемой и дальше заниматься Центр, либо вопрос подлежит передаче в следственные органы или куда-либо еще. Решение общественного совета — не окончательное, оно носит рекомендательный характер. На его основании президиум ЦОП выносит окончательный вердикт. И в зависимости от вопроса может направить обращение в «в правоохранительные органы, в прокуратуру, уполномоченному по правам предпринимателей в РТ, в аппарат президента республики, либо в федеральный ЦОП…

Лилия Бакулина сообщила, что презентация регионального ЦОП «Бизнес против коррупции» пройдет 8 июня в рамках масштабного юридического форума, посвященного проблемам юридического сообщества. Фото kpfu.ru



Юристы к участию готовы

Сотрудничать с ЦОП на общественных началах уже дали согласие КФУ, что подтвердили журналистам декан юридического факультета Лилия Бакулина и исполнительный директор ассоциации выпускников юридического факультета КФУ Ильгиз Салихов.

Лилия Бакулина сообщила, что презентация регионального ЦОП «Бизнес против коррупции» пройдет 8 июня в рамках масштабного юридического форума, посвященного проблемам юридического сообщества. В рамках деловой программы форума будет организован и круглый стол, посвященный задачам ЦОП «БПК»…