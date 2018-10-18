«Крым и его соседи»: как татары помогли Османам укротить Сефевидский Иран

Крымское ханство в борьбе за ордынское наследие. Часть 3

Фото: Битва при Мерве. Миниатюра

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. В новой серии колонок украинский историк рассказывает о взаимоотношениях Крымского ханства с тюркско-татарскими государствами Северного Кавказа, Астраханью и Ираном (часть 1 см. здесь, часть 2 см. здесь).

Ногаи Большие и Малые

Одним из значимых государств Северного Кавказа была Малая Ногайская Орда. В 1555 г. из-за раскола среди ногайцев по поводу убийства Ямгурчи на правую сторону Волги переправился ногайский вождь Гази, сын Урака. Разногласия у него с Исмаилом были даже ранее 1551 г., когда бий не откликнулся на просьбу казанцев помочь в борьбе против русских. Гази считал Исмаила-бия узурпатором, а потомки Урака были отстранены от власти в 30-х гг. XVI в. Он был решительным противником русских. Гази образовал отдельный бейлик на степных пространствах Северного Кавказа, который просуществовал до появления калмыков в Европе. В источниках он получил название Малых Ногаев или Казыева улуса (в славянских языках имя Гази трансформировалось в Казы).

Малая Ногайская Орда враждовала с Большой Ногайской Ордой. Однако это не делало ее автоматически союзником крымцев. К консенсусу с крымцами малые ногайцы пришли в 60-х гг. XVI в. Территория государства простиралась от нижнего течения Кумы до среднего течения Кубани и от Бештау до нижних течений Дона и Волги. Малые ногайцы наладили союзные отношения с кабардинцами Пшеапшоки и во время вторжений больших ногайцев укрывались в их крепостях. Гази-Гирей ІІ считал, что самим своим существованием Малая Ногайская Орда обязана крымскому хану Девлет-Гирею. Он участвовал в походе на Москву в 1571 г. и в битве при Молодях в 1572 г., кроме того, он поддержал Девлет-Гирея в астраханской кампании 1569 г. С Крымским ханством Малая Ногайская Орда была связана и отношениями аманатства. В заложниках у Гази б. Урака находились Мурад-Гирей и Фетих-Гирей, а у крымцев — два кузена Гази. Правда, это не помешало Гази пойти войной на черкесов, которые были данниками крымцев. На просьбу хана отдать ясырь и освободить пленников Гази ответил отказом. В 1557 г. Гази был в дружественных отношениях с русскими царем Иваном IV.

Последующие правители Малой Ногайской Орды не были такими могущественными. В 80-х гг. XVI в. бием был Якшисаат, который осуществлял набеги на русские земли. В 90-х гг. бия у Малых Ногаев не было. На их территорию вторгались Большие Ногаи и Хан б. Гази часто жил в Азаке. В 1593 г. Малые Ногаи воевали с Большой Ногайской Ордой. С Крымским ханством отношения были недружественными. В Малой Ногайской Орде укрывался Арсланай Дивеев, враг Ислама-Гирея І. В 1586 г. хан вел переговоры с бием Урусом по поводу удара по Малым Ногаям. В 1590 г. Баран-Гази б. Саид-Ахмед и Хан б. Гази шертовали Гази-Гирею. До конца правления этого хана Малые Ногаи находились в зависимости от Крымского ханства. Кроме того, они номинально зависели от Османов. Малые Ногаи находились в тесных экономических отношениях с кумыками.

Одним из значимых государств Северного Кавказа была Малая Ногайская Орда



В начале XVII в. Иштерек-бий перекочевал к Малым Ногаям, и это привело к межклановым противоречиям. Потомком Гази был Касим. В конце 10-х гг. XVII в. Джанибек-Гирей направил против Малой Ногайской Орды войско во главе с Девлет-Гиреем, мстя за дружбу Касима с Шахин-Гиреем. В 1619 г. Джанибек пришел во главе войска и вынудил Касима скрываться в горах. Баран-Гази же служил Османам и нападал на русские владения. В 1625 г. Касим единолично возглавил Орду, но в 1636 г. Ураковы и Мамаевы откочевали в Крым. В 1629 г. Джанибек-Гирей вторгся в Малый Ногай и вынудил признать зависимость от Крымского ханства. В 20-х гг. XVII в. Малая Ногайская Орда находилась в союзе с кумыками. В 40—50-х гг. XVII в. бий Малого Ногая Канай ощущал давление со стороны калмыков.

В берате османского султана Мурада III сказано о бее округов Кермуки и Татаркёше. Он помогал Османам в походе и каждый год платил 10 тыс. акче. В русских источниках упоминалась область Керморхи. Татаркёше дословно значит «татарский угол», он локализировался в Закубанье, там же, где и Кремух. Население этих территорий было смешанным — ногайско-адыгским и управлялось одним беем. Необходимо отметить, что в 1582 г. этот бей прибыл в Каффу и там принял ислам и имя Мехмед. По настоянию Гази-Гирея Мехмеда назначили санджакбеем Каффы и эмиром черкесских земель. Территория Татаркёша находилась в Закубанье.

«Красноголовые» против мусульман

Отдельно от тюрко-татарских княжеств Северного Кавказа нужно сказать об отношениях Крымского ханства с Сефевидским Ираном. Крымское ханство с 1475 г. стало вассалом Османов и должно было оказывать им военную помощь. Одним из серьезных врагов турок был Сефевидский Иран. Сама династия Сефевидов была курдского происхождения, хотя видные деятели этой династии разговаривали по-тюркски. Основой их военной мощи были двенадцать тюркских племен азербайджанского и туркменского происхождения, которые по цвету головных уборов получили название кызылбаши, то есть красноголовые. Шиитский тарикат Сафавийа был основан в начале XIV в. в Ардебиле шейхом Сафи, откуда и получили свое название и династия, и тарикат. Как политическая сила они начали проявлять себя в середине — второй половине XV в., когда одержали победу над черкесами (под этим термином в Сефевидском Иране понимали население Северного Кавказа в целом) в Табасаране в 1459—1460, 1482, 1486, 1488 гг.

Открытые военные действия против кавказских мусульман кызылбаши начали в 1500 г., когда напали на столицу ширваншаха и на Эрзинджан. В 1501 г. Ширван признал власть Исмаила Сефеви над собой. В 1501 г. против него выступил внук Узун-Хасана Алванд, который руководил конфедерацией Ак-Коюнлу. Победа в битве при Шаруре на Араксе сделала возможным наступление на туркменскую столицу Тебриз. Окончательный разгром Ак-Коюнлу случился при битве у Мурада около Хамадана летом 1503 г. Через некоторое время кызылбаши подчинили себе Восточную Анатолию. В 1507 г. они взяли Мардин, а в 1508-м — Багдад.

Кызылбаш (XV—XVI века)

Экспансия шиитов в суннитские земли уже взращивала семена вражды с Османами. В частности, кызылбаши в 1507 г. вторглись в бейлик Зулкадир, который был в сфере влияния Османов. Внимание кызылбашей на некоторое время отвлекло противостояние с узбеками. Исмаил победил Мухаммеда Шейбани в битве при Мерве в 1510 г. и овладел Хорасаном. Потом войска шаха вторглись в Хорезм и Мавераннахр, и узбеки смогли их остановить в битве под Гиджуваном в 1512 г. В 1511 г. повстанцы-шииты в османских владения под предводительством Шах-Кули пришли к Сивасу. В жестокой битве турецкий командующий Хадим Али-паша был смертельно ранен, а предводитель кызылбашей Шах Кули также погиб. Османы понесли тяжелые потери, но кызылбаши были разбиты и бежали к Рею. Это послужило прологом к многолетнему противостоянию, и инициаторами этого конфликта были не турки. В 1512 г. шах-заде Шахин (сын Баязида ІІ), правящий провинцией Караман, воспользовался помощью Сефевидов. Кызылбаши же подняли бунт в Восточной Анатолии. В борьбе сыновей Баязида ІІ за власть победил Селим, который стал Селимом І. При нем приграничные конфликты переросли в полноценные войны. Нужно сказать, что Сефевиды вели активную пропаганду в Восточной Анатолии. Восстание крестьян и кочевников против Османов в 1511 г. проходило под лозунгами лояльности Исмаилу Сефеви, и местное население было под сильным влиянием шиитской пропаганды. Войны против Сефевидов были необходимы Османам, дабы сохранить целостность государства.

Битва между шахом Исмаилом и ширваншахом Фаррух Ясаром



Суннитско-шиитские войны

К османам бежало много курдских и туркменских эмиров, которые были суннитами. Селим І обосновывал войну тем, что Исмаил поддерживает еретиков (в ряде хроник для шиитов использовались наименования рафидиты или рафизиты) и преследует суннитов. Исмаил провозглашался узурпатором, незаконно отнявшим власть у Ак-Коюнлу. Для Османов Исмаил Сефеви олицетворял мировое зло, а кызылбашей Селим І называл подлыми. Вину за войну между Сефевидами и Османами кызылбаши возлагали не на султанов, а на перешедших к туркам эмиров. Инициатором конфликта называлась, естественно, Османская империя. В 1514 г. Селим начал большую войну и в августе 1514 г. нанес поражение Исмаилу Сефеви в битве при Чалдыране. После этого султан вошел в Азербайджан и зимовал там в 1514—1515 гг. Главным итогом кампании была потеря кызылбашами Эрзинджана и Диярбакыра. Власть Сефевидов в Восточной Анатолии сильно пошатнулась. В 1515 г. Османы взяли крепость Кемах, а также завоевали бейлик Зулкадыр. Большинство курдских эмиров Восточной Анатолии перешли под власть Османов. Победа Османов остановила распространение власти Сефевидов на восток. В битве на равнине Деде Каргын в 1516 г. Османы снова разбили Исмаила Сефеви. Была окончательно развеяна аура непобедимости кызылбашей, которая впервые была поставлена под вопрос в 1512 г. узбеками. Только в 1517 г. турки вернулись домой. После этого они нанесли поражение черкесским мамлюкам Египетского султаната. Ситуацию для Сефевидов осложняли конфликты с узбеками в 1514, 1521, 1524—1526, 1528, 1532—1535, 1537, 1540 гг. Халим-Гирей сообщал, что на границе с Османами также было неспокойно в 1528 году (когда бейлик Зульфикар стал признавать власть Османов, а не Сефевидов) и в 1534-м (когда великий везирь Ибрагим-паша взял Тебриз, Хамадан и Багдад).

В 1548—1549 гг. началась вторая большая война Османов против Сефевидов, которую спровоцировали споры о том, кто должен контролировать часть грузинских территорий. В этой войне крымские татары впервые выступили в качестве вспомогательных войск в войне против кызылбашей. Султаны Селим І и Сулейман І до того использовали турецких акынджи. У Халим-Гирея были намеки на то, что Мехмед-Гирей І хотел воевать против кызылбашей. Ширинский бек же намекал, что крымский хан не против вместе с кызылбашами воевать против турок. Но это больше похоже на навет. Тяготение туркмен Восточной Анатолии к Сефевидам обусловили необходимость использования более лояльных к Османам крымских татар. Турки взяли крепость Ван, города Шемаха, Багдад, Тебриз, заняли страну Ширван, разграбили вилайеты Кум, Кашан, Исфахан. Сефевидский шах был вынужден в 1549 г. перенести столицу в Казвин. Сахиб-Гирей оказал помощь туркам при условии, что ему заплатят по 5 тыс. акче за воина. В иранских кампаниях Сулеймана в 1552, 1554, 1555 гг. крымцы не принимали участия, поскольку были заняты вышеупомянутыми восточноевропейскими делами, а Тахмасп тем временем воевал с турками с переменным успехом. После смерти Тахмаспа (1576 г.) началась борьба за трон между Хайдаром и Исмаилом в 1577 г. Потом после гибели этих шахзаде разгорелась борьба между султаном Хасан-Мирзой и Мухаммедом Худабенде. Борющиеся стороны представляли две группы знати — туркмен и нетуркмен. Это привело к длительному кризису, в котором успели поучаствовать и шах-заде Хамза с великим везиром Сальман-мирзой. Одним из проявлений этого кризиса была казнь жены Мухаммеда Худабенде.

Шах Тахмасп принимает Хумаюна при своем дворе в Исфахане

Крымцы на стороне Османов

Этим решили воспользоваться Османы. По сведениям Ибрагима Печеви, крымцам поступило предложение поучаствовать в кампании. В 1578 г. турки заняли города Ардахан, Вале, Чылдыр, Томюк, Хыртыз, Келек, Тбилиси, Шеки, Дербент, а также разбили кызылбашей в битве при Чилдыре и Коюн-Кечиди, однако те смогли перейти в контрнаступление. Татары в количестве 15 тыс. человек пришли на помощь туркам в Ширване в самый сложный момент. Они попали через Демир-Капы (Дербент) в Ширван под командованием Мубарек-Гирея, Адиль-Гирея, Гази-Гирея и Сеадет-Гирея. Также в войске были Мурад-Гирей и Селямет-Гирей. Вражеский командующий Эреш-хан погиб, а враг в целом понес серьезные потери. Осман-паша Оздемир-оглу же оказался в осаде в Шемахе. Осада длилась 3 дня до прихода на выручку татар. В битве у Махмудабада, которая продолжалась 4 дня, друг другу противостояли Мубарек-Гирей и сын Исмаила ІІ Сефеви. Битва закончилась вничью. Кызылбаши отступили в сторону Азербайджана, а Осман-паша Оздемир-оглу решил отступить к Дербенту. Вскоре к этому городу подступили кызылбаши и тогда против них выступил Адиль-Гирей. В битве, которая состоялась у города, крымцы потерпели поражение, а Адиль-Гирей попал в плен. Халим-Гирей приписывает участие в иранском кампании Мурад-Гирею, а относительно хана Мехмед-Гирея ІІ cказано, что тот воевал против русских. По сведениям Ибрагима Печеви, при дворе Сефевидов Адиль-Гирей завел роман с женой шаха, за что был казнен окружением Мухаммеда Худабенде.

Оружие эпохи Сефевидов

Кызылбаши тем временем перешли в контрнаступление и взяли турок в осаду в Тбилиси. Такой ход событий не устраивал турецкого султана Селима ІІ, и он попросил хана Мехмед-Гирея ІІ лично выступить в сторону Ширвана. Тот пришел к Азаку, а уже оттуда отправил под командованием санджакбея Махмуда 10 тыс. татар. Другими отрядами командовал сам хан. За 74 дня татары добрались от Азака до Дербента, и Осман-паша Оздемир-оглу счел это продвижение стремительным. Ранее, когда в 1578 г. враг осаждал Шемаху, Гази-Гирей под Баку разбил войска Сефевидов. В 1579 г. на реке Гирдиман кызылбаши были разбиты турками и крымцами, и последние дошли в набеге до Кызыл-Агача. В плен было уведено 20—30 тыс. чел. Крымцы остановились только у Аракса. Великий везирь Лала Мустафа с войском отправился на зимовку в Карс. Хан ушел в Крым, оставив только 10 тыс. татар в Ширване под командованием Гази-Гирея и Сеадет-Гирея. Услышав о приближении кызылбашей Сельман-шаха, Сеадет-Гирей отступил в Дербент. Шараф-хан Ибн Шамс ад-Дин Бидлиси сообщал, что на помощь к Османам подошел на помощь отряд в 15 тыс. крымцев и он помог одолеть кызылбашей. Сын крымского хана Адиль-Гирей разбил Арас-хана. Потом отряд перешел Куру и разграбил лагерь Арас-хана в Муганской степи. Потом он возвратился в Ширван, и татарское войско разбрелось по стране. Тогда на Адиль-Гирея напал отряд в 20 тыс. кызылбашей, и после продолжительного боя хан вместе с татарскими беками попал в плен к Сефевидам. Осенью 1580 г. Гази-Гирей во главе крымцев и турок нанес поражение Сельман-шаху, ночью напав на лагерь кызылбашей. Однако Мухаммед Худабенде отправил против них 20 тыс. кызылбашей, и в битве, которая состоялась у Шабрана, Сельман-шах взял реванш, а Гази-Гирей попал в плен. Там он пробыл на протяжении семи лет. Халим-Гирей указывал, что Гази-Гирей был взят в плен вместе с Адиль-Гиреем. Их противником был назван принц Хамза. В отличие от брата он не жил в дворце, а был в зиндане (тюрьме). Он вел себя независимо и обидел словами властную хатун. Знатные персы, отдавая должное его храбрости, предлагали ему свободу в обмен на то, что он останется в Иране и поступит к кызылбашам на службу. Гази-Гирей бежал из плена, пообещав двум охранникам щедрые дары, и добрался до Эрзинджана.

Мир в пользу Османов

По сведениям Ибрагима Печеви, в 1580 г. Мехмед-Гирей ІІ подошел к Ширвану, но вскоре отступил, сославшись на то, что его родине угрожает опасность. В 1580 г. было заключено перемирие. В 1582 г. из Каффы турки совместно с татарами шли через Тамань, землю Кремук, степь Хейхат, Бештау (Пятигорье), реки Терек и Каратай, землю шамхала (владения кумыков). Из земли кумыков крымцы добрались в Дербент. Их пошел встречать из Ширвана Осман-паша Оздемир-оглу. Крымцев возглавлял сам хан во главе 100-тысячного войска (цифра сильно завышена). Все правители кумыков, Дагестана и Грузии были вынуждены покориться Османам. В сражении при Бештепе турки со своими союзниками разбили кызылбашей Имамкули-хана. В 1583—1585 гг. Осман-паша Оздемир-оглу находился на Южном Кавказе.

Шах Аббас I Великий. Неизвестный художник. Национальная библиотека Франции

Шараф ад-Дин б. Шамс ад-Дин Бидлиси сообщал, что в 1584 г. в Ширване появился Мехмед-Гирей с большим войском. Местный правитель Мухаммед-хан зулкадр был разбит и татары опустошили вилаеты Гянджи, Карабаха и Берды. В плен было захвачено 100 тыс. человек (цифра сильно завышена). Против крымцев Мухаммед Худабенде послал Амир-хана Мусудлу, но крымцы уже покинули Южный Кавказ. Через некоторое время крымцы вернулись и снова опустошили Ширван. Новый правитель Ислам-Гирей войск на Южный Кавказ не посылал, а Гази-Гирей ІІ, возвратясь из персидского плена, принимал участие только в австро-турецкой войне 1593—1606 гг. В результате же войны Османов с Сефевидами к туркам перешел контроль над Курдистаном, Луристаном, Ширваном, Азербайджаном, Арменией и частью грузинских земель. Нужно сказать, что в 1578, 1595—1599, 1617—1621 гг. узбеки нападали на Хорасан. Однако шах Аббас Великий смог поставить на престол Хивы своего ставленника. Кроме того, он добился примирения с Великими Моголами.

В 1603 г. шах Аббас Великий начал войну против Османов, после того как провел военную реформу и сформировал регулярную армию. Он отвоевал Азербайджан, Ширван и часть Армении. Йусуф Чагала-заде был наголову разбит у Тебриза. Османы попросили Гази-Гирея ІІ в 1607 г. выступить в поход против Сефевидов, однако хан заболел чумой и умер. Крымцы не выступили в поход. В 1612 г. был заключен мир между Османами и Сефевидами, по которому турки удерживали контроль над курдскими и частью грузинских территорий.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук, фото wikipedia.org