«Крым и его соседи»: как ханы осколков Золотой Орды делили астраханский престол

Крымское ханство в борьбе за ордынское наследие. Часть 1

Фото: istoriia.ru (Астрахань, гравюра из книги А. Олеария "Описание путешествия в Московию", 1634 г.)

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк начинает серию колонок о взаимоотношениях Крымского ханства с тюркско-татарскими государствами Северного Кавказа, Астраханью и Ираном.

На осколках Золотой Орды

Одним из актуальных вопросов истории Восточной Европы являются взаимоотношения Крымского ханства с тюрко-татарскими государствами Северного Кавказа, Астраханским ханством и Ираном. Для этого необходимо не только описать их взаимоотношения с Крымским ханством, но и указать на особенности внешнеполитического положения этих государств. Нужно сказать, что в историографии есть отдельные работы, где освещены взаимоотношения Крымского ханства с ногайцами, Астраханским ханством, Кумыкским шамхальством, Ираном времен династий Сефевидов и Афшаров. Однако до сих пор отсутствует исследование, в котором было бы проанализировано это направление внешней политики Крымского ханства. Поэтому требуется реконструкция целостной картины взаимоотношений Крымского ханства с тюркско-татарскими государствами Северного Кавказа и Астраханским ханством, а также с Ираном времен правления династии Сефевидов и Надир-шаха.

Одним из больших осколков Золотой Орды было Астраханское ханство. Это государство включало в свой состав район Нижней Волги. С большой долей вероятности можно сказать, что владения Астраханского ханства находились в Волжско-Уральском регионе. Столица ханства находилась в городе Хаджи-Тархане. Во главе государства находилась династия Намаганов, которая происходила от Тимур-Кутлуга. Из состава Большой Орды Астраханское ханство обособилось после поражения Шейх-Ахмеда от Крымского ханства. Более того, нужно отметить, что до того это владение составляло отдельный улус на протяжении всего XV века. Дети Кучук-Мухаммеда Ахмед и Махмуд правили Хаджи-Тарханом в середине XV века и воевали с правителем узбеков Абу-л-Хайром, который напал на Орду-Базар. Хронисты Кипчак-хан и Кухистани раздули значение этого события до немыслимых масштабов.

С Хаджи-Тарханом был связан и эпизод из жизни Мухаммеда Шейбани, который находился в этом городе в 70-х годах XV века. По сведениям Камал ад-Дина Бинаи, после смерти Абу-л-Хайра и смерти его наследника Шейх-Хайдара в Хаджи-Тархан к местному правителю Касиму бежали Шибаниды Мухаммед-Шейбани и Махмуд. Шади же называл правителем Ахмеда и указывал, что наместник Хаджи-Тархана Касим прислуживал молодым ханзаде, чего вероятно в реальности не было. В «Таварих-и Гузида-йи Нусрат-наме» также указано, что Хаджи-Тарханом в это время правил Касим. По сведениям Бинаи и «Таварих-и Гузида-йи Нусрат наме», Хаджи-Тархан оказался в осаде войск тюменского хана Саид-Ибрагима (Ибака в русских летописях) и ногайцев. Нужно сказать, что в шибанидской историографии при описании этих событий Хаджи-Тархан рассматривался как часть Тахт Эли (Большой Орды). Хан Большой Орды оказал помощь узбекским ханзаде против их врагов. В XV веке вторжения с восточной стороны жителям Хаджи-Тархана удавалось отразить за счет помощи со стороны Ахмеда и его сыновей. В 1490 году Хаджи-Тарханом стал править Абд ал-Керим. До того этим улусом правил Касим, а до него его сын Махмуд. На западе же усилился более амбициозный конкурент, а Большая Орда постепенно слабела. В 1465 году Хаджи-Гирей нанес поражение Махмуду или Ахмеду. В 1480 году набег тюменского хана Саид-Ибрагима привел к смерти хана Ахмеда.

Карта России 1562 года английского купца и дипломата Энтони Дженкинсона. Фото wikipedia.org



В XVI веке ситуация поменялась коренным образом. В Большой Орде не утихали усобицы. Ногайцы до 1502 года признавали правителя Большой Орды своим сюзереном, но реально их бии оказывали большее влияние на политику Восточной Европы, чем большеордынские ханы. В 1500 году между собой враждовали Шейх-Ахмед и Сайид-Махмуд. В этой борьбе победил Шейх-Ахмед и в письме великому литовскому князю и польскому королю Александру он писал, что вместе со своими родственниками Абд ал-Керимом и Саид-Ахмедом готов идти войной на крымцев. Но на практике Шейх-Ахмеду пришлось воевать самому. С ним не пошли и Муртаза с Музафаром.

Поход Шейх-Ахмеда в Среднее Поднепровье в 1501–1502 годах привел к значительным потерям и поражению от крымцев. Эта война в крымской исторической традиции была зафиксирована под названием Тахт-элийской. С 1502 года ногайский бий переставал признавать Шейх-Ахмеда своим сюзереном. Шейх-Ахмед со своим братом Коджаком пришел во главе 500 людей в Хаджи-Тархан. Крымский хан сообщал, что Шейх-Ахмед враждует с правителем Хаджи-Тархана Абд ал-Керимом. В 1503 году в Новогрудок прибыли послы от Шейх-Ахмеда, которые сообщили, что ногайцы признали его своим ханом и выступят против любого врага, на которого укажет король. За ним могли пойти некоторые мирзы ногайцев, но далеко не все. В 1503 году он вместе с ногайским мирзой воевал против Абд ал-Керима и Бахадыра, которые контролировали Хаджи-Тархан с окрестностями. Поход оказался неудачным.

С 1503 года Большая Орда распалась на ряд независимых улусов одним из которых стало Астраханское ханство. В 1501 году Хаджи-Тархан осаждали ногайцы и смогли навязать свое верховенство его правителю. Правители этого улуса считали себя преемниками Большой Орды и в Крыму, и в Москве об этом знали. Собственных мобилизационных ресурсов у ханства было мало и поэтому его правители опирались на ногайцев. В Хаджи-Тархане были Джучиды, которые формально были сюзеренами ногайцев, а бий ногайцев обеспечивал помощь Намаганам из Хаджи-Тархана, с которыми враждовали крымские ханы. В 1508 году ногайцы во главе с бием Агишем и мирзой Саид-Ахмедом и астраханцы во главе с ханом Абд ал-Керимом напали на Крым, но Менгли-Гирей разбил их.

Калга-султан (наследник крымского ханского престола) Мухаммед во главе большого войска двинулся на восток в 1509 году и вышел к Волге. В 1509 году крымцы совершили поход в ответ на поход ногайцев и астраханцев на Крым. Мехмед-Гирей в переписке с Василием Ивановичем указывал, что он победил ногайцев, однако Хаджи-Тархан в 1509 году взять не удалось. Крымский посол в Великом Московском Княжестве Баба-шейх просил, чтобы русский правитель отправил на Астрахань рать на судах. Если бы русский государь это исполнил, крымский хан через своего посла обязывался вместе с Василием воевать против короля. Менгли-Гирей предлагал воевать против потомков Тимур-Кутлуга. Однако Василий III Иванович отказался это сделать, мотивируя тем, что судов на реке не имеет. Крымский же хан прекрасно знал о том, что суда у русских были, поскольку они приходили так несколько раз на Казань. Если бы Менгли-Гирею удалось овладеть Хаджи-Тарханом, то Крым собрал бы под своей властью большую часть бывшей Золотой Орды. Мехмед-Гирей в 1510 году объяснял причину задержки с отправлением послов в Литву тем, что ему пришлось воевать и смутой среди ногайцев. Вторжение ногайцев вместе с астраханцами в 1509 году, по данным Марцина Бельского, вынудило Менгли-Гирея отступить из Молдовы. Крымский хан в битве с ногайцами потерял двух сыновей. Мацей Стрыйковский в 1509 году сообщал о победе ногайцев над крымцами. В 1510 году он сообщал, что татары победили ногайцев и на Волге и Каме опустошили вражеские владения. Александр Гванини в 1509 году сообщал, что в битве с ногайцами погибли два сына хана. В 1510 году он сообщал, что Мехмед-Гирей победил ногайцев и увел в плен 70 тысяч их людей. Было сказано, что ханский сын застиг их не готовыми к бою.

Менгли Гирей (в центре) со своим сыном и наследником Мехмедом Гиреем (слева) и османским султаном Баязидом II (справа). Фрагмент миниатюры из «Хюнер-наме», 1585—1588 гг. Фото handvorec.ru



Московский фактор

Менгли-Гирей в переписке с Василием Ивановичем указывал, что его сын победил ногайцев, однако Хаджи-Тархан в 1509 году взять не удалось. Менгли-Гирей просил русских помочь с взятием Хаджи-Тархана и отправить по Волге корабли, чего, однако, не было сделано. Правитель Хаджи-Тархана Абд ал-Керим был решительным противником Крымского ханства и предпочитал отстаивать независимость своего ханства при помощи ногайцев. После него правил Джанибек, который был братом Абд ал-Керима. Ногайцы потребовали выгнать из города Коджака и Музафара, однако этого хан не сделал, а когда ногайцы напали, то Коджак и Музафар ушли в Кавказскую Тюмень к Муртазе. Там Коджак и ногайцы Шигима задумали нанести удар по Музафару, и тогда Джанибек нанес удар по ним и разбил их войско. Это обусловило сближение ногайцев с крымцами. Шигим заключил союз с Менгли-Гиреем, но осуществить нападение не позволила смерть Менгли-Гирея.

В 1515 году к Хаджи-Тархану подошли войска нового крымского хана Мехмед-Гирея. Во время этого похода в городе снова правил Абд ал-Керим. В 1517 году Мухаммед-Гирей предлагал осуществить общий поход на Хаджи-Тархан. В 1518 году на Крым пошел походом астраханский хан. В 1520 году крымцы снова просили помощи у русских. Изгнание ногайцев из Приуралья обусловило их откочевку в крымские владения, а Хаджи-Тархан заключил антиногайский союз с казахами. В 1521 году несколько сотен астраханцев, пользуясь нахождением крымских войск под Москвой, опустошили Крым. Ногайцы Шейдяка сражались против Музафара и тот погиб в борьбе с ними. Также в этом году умер Джанибек. С 1521 по 1523 годы Хаджи-Тарханом правил неизвестный правитель. В источниках было указано на намерение сделать ханом Хусейна или Муртазу. Павел Иовий сообщал, что правитель Цитракани (Хаджи-Тархана) какой-то Абша брат Мухаммед-Гирея и он участвовал в походе на Москву. Как несложно догадаться европеец добавил от себя несуществующие детали.

Мухаммеда-Гирея также раздражало нежелание русских допустить власть Гиреев в Хаджи-Тархане. В русских летописях сообщалось о походе крымцев на Астраханское ханство. Глава рода Ширин также о говорил о подобных намерениях крымского хана. Об этом же сообщали Сигизмунд Герберштейн, Саид Мухаммед Риза и Хурреми Челеби Акай. Мухаммед-Гирей в 1523 году сам установил свою власть над Хаджи-Тарханом на короткое время. Во главе Хаджи-Тархана он поставил своего сына Бахадыра. Однако хан с частью своих сыновей стал жертвой заговора ногайских мирз, которые с 1517—1518 годов находились под властью крымцев, изгнанные со своей родины казахами хана Касима. Нужно сказать, что географические познания поляков и литовцев не простирались далее ногайцев и Астрахани. Михалон Литвин знал об Астраханском ханстве, которое, как и ногайцы, было враждебно Крымскому ханству. Также о нем писал Александр Гванини.

Овладение Хаджи-Тарханом было частью масштабного плана Мухаммед-Гирея. В 1521 году Мехмед-Гирей сделал Сахиб-Гирея казанским ханом, выгнав оттуда московского ставленника. Возведение Бахадыр-Гирея на престол Хаджи-Тархана должно было реанимировать Улуг Улус. И только коварное нападение ногайских мирз помешало Мехмет-Гирею воспользоваться плодами этих побед. В Великом Княжестве Литовском и Королевстве Польском с напряжением воспринимали возможные последствия похода. Воссоздание Улуг Улуса сделало бы Крымское ханство той силой, которая бы превосходила в силах и русских, и литовцев с поляками. Королевский советник П. Томицкий, говоря о походе Мехмед-Гирея на Хаджи-Тархан, высказал пожелание, чтобы хан из него не вернулся. По сведениям Халим-Гирея, крымский хан объединил под своей властью Крым, Казань и Хаджи-Тархан, а также планировал подчинить Хорезм, Сибирь и Дешт-и Кыпчак.

Хан Сафа-Гирей. Художник Нияз Хазиахметов



«Ханы-однодневки» и русское завоевание Астрахани

В 1523 году Шейх-Айдар (сын Шейх-Ахмеда) вместе с ногайцами напали на Крым. Они опустошали полуостров. Ширины Мемеш и Давлет-Бахты разбили ногайцев, однако это не изменило ситуации. Ногайцы осаждали Перекоп и воевали под Очаковом. Нескольк Гиреев были убиты, а Ислам-Гирея забрали в неволю. В Хаджи-Тархане же воцарился Хуссейн (внук Махмуда и сын Джанибека), который правил по крайней мере в 1523—1525 годы. В 20—30-х годах XVI века в Хаджи-Тархане быстро сменялись ханы. В 1532 году к власти пришел враждебный Крымскому ханству казачествовавший хан-заде Ислам-Гирей. После него правил хан Касим пришедший к власти с помощью ногайцев. Касима же сверг Аккубек, пришедший к власти с помощью войск кабардинцев. Вскоре его свергли ногайцы, поставившие ханом Абд ар-Рахмана (сына Абд ал-Керима), который наладил отношения с Ислам-Гиреем, который организовал в причерноморских степях свой улус. Правление этого хана было продолжительным и прервалось только на короткое время Шейх-Хайдаром и на 2 года правлением Дервиша-Али.

Во время раскола в Ногайской Орде Хаджи-Тархан взял сторону Агиша и семьи Алчагира против Сейид-Ахмеда. В казанских делах Абд ар-Рахман поддержал Гиреев. Он укрыл у себя убийц Джан-Али, а также поддержал Сафа-Гирея на казанском престоле. Крымский хан Сеадет-Гирей предлагал русским альянс против Хаджи-Тархана и ногайцев, но Василий ІІІ не желал осуществлять какие-либо действия в направлении Нижнего Поволжья.

В 1546 году к власти пришел Аккубек. Его сверг Ямгурчи, который пришел к власти при помощи черкесов. Воцарения этого хана вызвало недовольство со стороны крымцев. Также он напал на крымский торговый караван. В поход отправился сам хан Сахиб-Гирей. Крымское войско состояло в основном из конницы с несколькими сотнями тюфекчи (мушкетеры-пехотинцы). Ямгурчи бежал, а его люди попали в плен к крымцам. Хурреми Челеби Акай сообщал, что Сахиб-Гирей победил хана Ямгурчи. Абд ал-Гаффар Кырыми указывал, что в крымском войске были турецкие янычары и 20 пушек. Поход крымцев вызвал ответную реакцию, и ногайцы совершили поход на Крым, однако их нападение было отражено крымским ханом. В Хаджи-Тархане же была восстановлена власть Ямгурчи. В 1550 году к власти снова пришел Дервиш-Али. Он пришел к власти при помощи казаков.

По сведениям Халим-Гирея, крымский хан проявил активность в направлении Хаджи-Тархана, когда узнал, что его заняли русские. При этом сказано, что это случилось до 1554 года. Хан взял в поход Ахмед-Гирея и Хаджи-Гирея, а также многих из Ширинов. Нужно сказать, что начало похода было неудачным. Вышеупомянутые Гиреи и многие из Ширинов погибли. Ситуацию спас сын Девлет-Гирея Мухаммед-Гирей, который прибыл с подкреплением и выбил русских из города. Крымцы преследовали их до Тулы.

Астрахань с гравюры Яна Стрейса, 1682 г. Фото diletant.media



Во второй раз русские заняли город в 1554 году, когда в Хаджи-Тархане была междоусобная борьба. Крымско-татарский хронист сообщал, что в Хаджи-Тархан было направлено войско численностью в 60 тысяч человек под командованием Мухаммед-мирзы, которое выбило русских из города. Хурреми Челеби Акай сообщал, что московцы (русские) захватили Хаджи-Тархан и на них выступил походом Девлет-Гирей во главе 90-тысячного войска. Однако русские во главе с Ширмедувом (Шереметьевым) храбро оборонялись, и в борьбе с ним погибли Ахмед-Гирей и Хаджи-Гирей, пять султанов, много знатных и бесчисленное множество простых татарских воинов. Когда мусульмане уже думали бежать, на подмогу хану пришел Мухаммед-Гирей, который был поставлен отцом охранять Крым.

Описание кампании в Хаджи-Тархане у Абд ал-Гаффара Кырыми иное чем то, что было у Хурреми Челеби Акая и Халим-Гирея. Он сообщал, что московцы взяли Хаджи-Тархан и изгнали оттуда Ямгурчи-хана. Также сообщалось, что позже там находился Мурад-Гирей, сын султана-Селима из Гиреев. Хурреми Челеби Акай соединил в своем описании войны крымцев с русскими во время жизни Ивана Грозного и взятие русскими Хаджи-Тархана. В хронике же Халим-Гирея указано взятие Хаджи-Тархана в 1550 году донскими казаками и русскими войсками Ивана IV Грозного. Описание столкновения с русскими более соответствует реальной масштабной битве. При этом крымско-татарские хронисты замалчивали факт поражения татар в битве при Молодях.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук