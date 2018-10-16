Из «Рубина» Азмун в топ-клуб не перейдет

«Виновата» система Бердыева

Когда «Рубин» только-только вернул иранского форварда Сердара Азмуна и заявил его на сезон 17/18, тут же начали всплывать слухи об интересе к нему со стороны «Лацио» и готовности римлян выкупить молодую звезду РПЛ за 18 млн евро. Тогда в клубе еще и не думали, что уже зимой придется судиться с Сонгом и другими легионерами по зарплате и разгружать зарплатную ведомость за счет продажи ключевых на тот момент игроков. Бердыев посчитал, что «иранский Месси» сможет стать важной частью команды и предпочел отсрочить решение о его продаже до ЧМ в надежде, что успешное выступление на турнире повысит цену на форварда, а сам игрок, соответственно, поможет команде по меньшей мере в одном сезоне. Почему эти планы не сработали — в колонке известного блогера-тактика и основателя популярного паблика Ильи Дегенгардта.

Азмун упустил шанс на ЧМ-2018

Получилось все совсем иначе — за первую часть прошлого сезона Азмун забил всего один гол и в каждом матче упускал уйму моментов, в последних турах чемпионата набрал неплохую форму, но на ЧМ вновь не смог реализовать несколько шансов, которые могли перевернуть ход турнира для его страны и отправить команду в плей-офф. В итоге он ушел из сборной и серьезно подешевел в глазах зарубежных команд — летом были разговоры о 8—10 миллионах евро, и то без конкретики — назывались в лучшем случае лиги, которые следят за футболистом, но не клубы. Найти покупателя из Европы, очевидно, не удалось.

Очевидно, серьезного интереса к Азмуну из-за рубежа в ближайшее время не будет — это не тот калибр для топ-клубов и ненадежное, но затратное усиление для середняков. Во всяком случае, при составлении шорт-листа всплывет множество факторов, которые убедят селекционеров его туда не включать — даже вне контекста провального ЧМ.

Азмун на протяжении всей карьеры играет в контратакующей команде при одном тренере, но за разные команды. Фото rubin-kazan.ru

Система Бердыева — мало голов

Азмун талантлив, но никогда не был великим бомбардиром. В самом результативном сезоне на клубном уровне иранец забил 12 голов — это был сезон 16/17, когда «Ростов» попал в еврокубки, а Сердар провел 41 матч. В других случаях он забивал меньше десяти, что сильно отпугивает потенциальных покупателей из-за границы. Если нападающий в 23 года на уровне РПЛ так и не стал стабильным бомбардиром, регулярно конкурирующим за золотую бутсу, то сложно найти аргументы для его трансфера в более сильную европейскую лигу с другими скоростями — вполне вероятно, что данные станут только хуже, и игрок уже из этих соображений может быть отсеян из лонг-листа, когда число кандидатов будут сокращать на основе игровой статистики. Мало кто станет дотошно разбираться в причинах на начальном этапе скаутинга, когда только формируется список из потенциальных покупок — даже голы в ЛЧ вряд ли сильно возвысят игрока в глазах селекционера, когда на дистанции у него нет высоких показателей.

В плохой результативности Азмуна, как и в целом в отсутствии интереса из топ-лиг, видна глобальная причина — система Бердыева, которая:

— не дает до конца раскрыться иранцу;

— чужда большинству потенциальных покупателей, которых отпугнет тот факт, что Азмун на протяжении всей карьеры играет в контратакующей команде при одном тренере, но за разные команды (то есть сознательно переходит играть по его системе).

Ограниченное число «козырей»

Огромный минус оценки нападающего из таких команд — это перспективы при переходе в другую модель. Если попросят назвать несколько тезисов об игре Азмуна, то это будет завершение кроссов, игра на пространстве (чаще — в контратаках, после которых Азмун получил 9 голевых моментов из 23 в прошлом сезоне), хорошее движение в прессинге и борьба за мяч после лонгболлов. Но в топ-клубах и топ-лигах моменты создаются все-таки несколько иначе — кроссы тоже есть, но они позволяют забивать не более 4—5 мячей на дистанции сезона даже таким профи, как Мауро Икарди.

Футбол того же «Лацио» в атаке гораздо более сложен и разнообразен, чем привык Азмун в «Ростове», а затем и в «Рубине». В Риме — это стеночки, раскат мяча накоротке у чужой штрафной, работа на ограниченных участках поля и еще больше мячей, которые нападающему приходится принимать спиной к воротам, когда нужно моментально принимать решение. Когда нападающему типажа Азмуна, который привык работать на пространстве, уже некуда бежать, возникнут трудности с поиском моментов. Как вариант, его можно будет использовать в двойке в роли игрока, сохраняющего владение через лонгболлы, но для задач таргетмена есть более приемлемые кандидатуры за меньшие деньги. Да и по ростовым/силовым качествам привлекательнее.

Футбол «Лацио» в атаке гораздо более сложен и разнообразен, чем привык Азмун в «Ростове», а затем и в «Рубине». Фото vseprosport.ru



Слишком много «черновой работы»

Еще один жирный вопрос, который отчасти объясняет проблемы с голами — распределение игрового времени Азмуна. Сердар вынужден проделывать большие объемы черновой работы и является важнейшей фигурой в первой линии прессинга, когда команда играет высоко и пытается поджимать соперника при розыгрыше мяча от вратаря/центральных защитников на их половине. Как правило, к 60—70-й минуте матча иранец окончательно «наедается» физически и либо серьезно теряет в качестве, либо уходит с поля. Если к этому прибавляется необходимость ротировать состав — к примеру, если играешь на два фронта, как «Ростов» 16/17, то ситуация становится совсем критичной, и нападающего приходится чаще снимать с игры заранее.

Но последние полчаса — это достаточно важный отрезок для создания шансов в нашем первенстве и особенно — для «Рубина». В топовой европейской лиге это вряд ли можно было бы назвать глобальной проблемой, но в РПЛ и особенно в «Рубине» все иначе. Первые полчаса, а то и тайм, Бердыев (как и многие в последнее время) привык отдавать инициативу сопернику и не сильно активно начинает игру — даже выход в контратаки часто усложняется тем обстоятельством, что при отборе мяча команда сидит глубоко и группа атаки не успевает подняться для быстрого выхода. Но во второй половине команды играют более открыто, так как к этому моменту часто один из соперников уже ведет в счете.

Если побеждает команда Курбана Бердыева, то это всегда хороший шанс для выхода в контратаки — соперник идет в навал и оставляет оголенные зоны, чем Бердыев пользуется на протяжении всей карьеры. Если же «Рубин» проигрывает, то сам активно идет вперед, что у него в последнее время неплохо получается на последних минутах встречи (во многом за счет возвращения Подберезкина, который наладил доставку мяча против низкого блока). Больше всего это заметно в последние 15 минут игры. Любопытно, что в этот отрезок игры команда Бердыева за этот сезон создала столько же, сколько создает за первые 75 минут.

В прошлом сезоне «Рубин» тоже был куда лучше в концовках, несмотря на распространенное обратное мнение. В последние 30 минут игры они создали моментов на ~14 голов, при том, что полностью Сердар провел только три матча в сезоне — последние игры в календаре. В сезоне 16/17, когда Азмун сыграл 41 матч, включая еврокубки, он подвергался ротации еще больше и из-за большого количества игр либо выходил только со скамейки, либо проводил на поле всего 60—70 минут. В итоге он провел на поле 2 447 минут — в среднем это чуть меньше часа игрового времени за матч. Во-первых, за такое количество игрового времени глупо ждать нереальных результативных подвигов. Во-вторых, повторюсь, специфика нашей лиги и особенно команд Курбана Бердыева такова, что в финальный отрезок игры команда имеет практически столько же голевых моментов, что и на протяжении всей игры — но Азмуна часто уже нет на поле к этому времени.

К примеру, даже в условном «Лацио», в котором нападающие в условиях плотного графика могут подвергаться ротации, это не будет иметь такого большого негативного эффекта — команда одинаково хорошо создает практически на любых отрезках игры.

Нынешний сезон (8 игр)

Прошлый сезон (38 игр)



В общем это означает, что в амбициозных европейских клубах на результативности нападающих замены не сказываются сильно негативно — они не рискуют упустить отрезок активности, за который команда создает в процентном соотношении от общего числа больше, чем за предыдущие. Свои шансы они получат в любом случае, Азмун — нет. Он теряет очень много потенциальных голов за счет этого, но не каждый скаут будет в этом подробно копаться. Впрочем, в новом сезоне тенденция может измениться.

В чем потенциал прогресса

Потенциал прогресса — несколько преувеличенная формулировка, потому что основной резерв для улучшения показателей видится не в игре Азмуна, а, скорее, в игровом времени, которое они получает. Из девяти матчей, в которых иранец вышел в основе, он уже шесть раз уходил с поля только с финальным свистком. За 10 туров у него накопилось уже на 50% больше игрового времени по сравнению с прошлым сезоном. Это в первую очередь результат адаптации (в прошлом сезоне он часто оставался в запасе в первом круге) и недельного цикла на восстановление — конечно, если в Казань вернутся еврокубки, то Азмун вновь будет подвержен более жесткой ротации. Но сезон 18/19 — потенциально лучший для него в плане результативности, и шансом надо пользоваться.

О чем мы говорили ранее, не очень хорошая результативность Азмуна — во многом результат ранних замен. По суммарному качеству шансов он лишь раз перешагнул отметку в 7 xG за сезон (данные только по РПЛ), но вот его моменты в пересчете на 90 минут всегда были очень качественными.

2015/2016: 0,44 xG (0,64 xG+xA)

2016/2017: 0,26 xG (0,32 xG+xA)

2017/2018: 0,47 xG (0,59 xG+xA)

2018/2019: 0,44 xG (0,57 xG+xA)

Если брать среднее за карьеру, то Азмун создает шансов на 0,40/90 xG — это практически полгола за одну игру без замен. Вполне резонно прогнозировать, что в следующих сезонах этот показатель не упадет, а возможно, и вырастет — за счет последней 15-минутки Азмун уже забил «Крыльям» и получил несколько качественных моментов в других матчах. Если его будут использовать от начала до конца и Сердар наконец перешагнет отметку в 2 000 минут за сезон (к 23-м годам пора бы), то может провести свой самый результативный сезон в карьере и действительно положить 10—15 голов.

Возможно, что такой всплеск немного перевернет представление об Азмуне за границей, хотя вряд ли это позволит возобновить торги на уровне 15+ миллионов евро.

Сердар является важнейшей фигурой в первой линии прессинга, когда команда играет высоко. Фото rubin-kazan.ru

Итог: шансов уехать в лигу из топ-5 — очень мало

Портфолио Азмуна — это далеко не только голы в ворота топ-клубов в Лиге чемпионов и недавний ЧМ. Но клубам не на руку то, что на протяжении всей карьеры футболист играет в футбол от обороны при Бердыеве — этот расклад затруднит адаптацию в клубе уровня условного «Лацио», где в 60% случаев придется играть от себя и вскрывать низкий блок соперника, что отнимает пространство для привычной игры иранца. Еще может вызвать сомнения тот факт, что он получал мало игрового времени и потому может быть нестабилен — в «Ростове» не только мешала ротация, но и сам Азмун в какой-то момент проиграл конкуренцию Бухарову.

Для топ-5 лиг он скорее игрок команды-середняка с амбициями максимум на Лигу Европы, но середняки выложить большие деньги вряд ли смогут. На данный момент он не кажется усилением для условного «Бернли» — в АПЛ Сердар рискует раствориться, потому что там играют на порядок жестче и в куда более высоком темпе. Азмун, как мы знаем, подвержен микротравмам, а в АЛЛ их станет только больше. Велика вероятность, что его раньше времени будут выключать из игры грубыми приемами. Насчет Испании пока тоже достаточно сомнительно — «Вильярреал» или «Алавес» тоже вряд ли будут так рисковать и брать игрока из заведомо более слабой и медленной лиги, который даже там не смог себя полностью реализовать и не имел игрового времени в количестве, соответствующем уровню топ-форварда команды.

В нынешних условиях рынка Азмуну будет достаточно тяжело уехать в топовый европейский клуб, потому что селекционеры привыкли оценивать в первую очередь риски и будут смотреть скорее в сторону команд вроде «Аякса» или «ПСВ», у которых сильная академия и развитые атакующие принципы. Российский рынок и без того достаточно закрыт для Европы, и вряд ли оттуда за большие деньги купят нападающего без нескольких лет в топе бомбардирской гонки из команды, которая привыкла к довольно примитивной атакующей игре и пока только-только начинает прогрессировать в этом плане.

Впрочем, для «Рубина» это по-прежнему нападающий топ-уровня, который способен прогрессировать и уже в этом сезоне вносит существенный вклад в результаты команды — 8 очков по системе гол+пас на старте хоть и немного больше, чем следовало ждать, исходя из модели ожидаемых голов, но видно, что иранец готов к сезону и уже является важнейшим игроком с точки зрения завершения атак.

