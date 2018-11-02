Авторынок завелся: ВАЗ теснит конкурентов, кроссоверы поджимают седаны, цена решает все

Популярность Hyundai Creta ведет к снижению производства Solaris

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» анализирует рынок продаж новых автомобилей в России в январе—сентябре 2018 года. Как выяснилось, рост цен на них не останавливает покупателей — машины покупают охотнее, чем год назад. При этом особенно заметен спрос на небольшие кроссоверы и бюджетные легковушки.

Rio отстает, Vesta в лидерах, а обновление Granta всколыхнуло спрос на старую модель

Как следует из данных аналитической службы «Реального времени», спрос на автомобили в России растет. По словам Евгения Еськова, главного редактора журнала «АвтоБизнесРевю», продажи за три квартала 2018 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%, до 1,13 млн единиц. «Как и в предыдущие годы, наблюдается рост доли малого класса автомобилей и компактных SUV. Это можно объяснить сокращением доходов населения страны. Денег становится меньше, машина нужна, поэтому люди чаще покупают более доступные новые автомобили или уходят на вторичный рынок», — объясняет он.

Также Еськов отметил, что в сентябре темпы роста замедлились, но все равно по итогам 2018 года рынок должен подрасти — на те же 15% в лучшем случае. Что будет с ним дальше, эксперт прогнозировать не решается: «Есть много факторов, которые могут изменить ситуацию в экономике страны и на рынке как в лучшую, так и в худшую сторону», — говорит Еськов.

Отмечает рост на 15% и Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат». «Пока это выше, чем в 2017 году, когда рынок вырос на 12%», — констатирует он. Однако Тимерханов считает, что за оставшиеся три месяца ситуация на рынке может поменяться: к примеру, в сентябре рыночный рост был на уровне всего 6%. По его словам, вполне возможно, что в целом по году рост может составить 10%.

По итогам девяти месяцев 2018 года самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Vesta. Фото Романа Хасаева



По итогам девяти месяцев 2018 года самым продаваемым автомобилем в России стала одна из относительно недавних новинок АвтоВАЗа — Lada Vesta: за это время было продано более 76 тысяч экземпляров автомобилей этой модели. Ожидаемо это было уже по итогам первого полугодия — по продажам за месяц машина вышла на первое место уже к июню. С того момента, впрочем, продажи «Весты» несколько просели — на 8%. Так, в июне было продано около 9,9 тыс. экземпляров детища АвтоВАЗа, а в сентябре — лишь 9 тыс.

Выход на первое место по итогам трех кварталов, впрочем, был обеспечен тем, что некогда самая популярная модель — Kia Rio — «просела» еще сильнее. В июне количество проданных машин корейского производителя составляло 8,8 тыс. экземпляров, к сентябрю оно снизилось на 10%, до 7,9 тыс. штук. Всего в период с января по сентябрь было продано 75 тыс. экземпляров этого автомобиля. Отметим, что у Kia Rio рост продаж за этот период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил всего 2%, в то время как у Lada Vesta — сразу 39%.

Однако интересно, что по итогам сентября абсолютным лидером за месяц по продажам стала уже довольно давняя модель АвтоВАЗа — Lada Granta. По итогам 2017 года она занимала второе место по продажам после Kia Rio, в первом полугодии нынешнего года ее подвинула другая тольяттинская модель — Lada Vesta, но непосредственно в сентябре она вырвалась в лидеры: за месяц было продано без малого 10 тыс. машин — на 10% больше, чем экземпляров «Весты». Вероятно, это связано с тем, что с сентября АвтоВАЗ начал продавать обновленную версию автомобиля. По накопительному показателю за девять месяцев она, впрочем, по-прежнему существенно отстает и от Kia Rio, и от Lada Vesta: экземпляров «Гранты» было продано 70,2 тыс. штук — на 5 тыс. меньше, чем «Рио», и на 6 тысяч. меньше, чем «Весты». Однако, учитывая, что в период с июня по сентябрь продажи машины выросли на 8% (единственная модель из первой тройки, улучшившая свои показатели), можно предположить, что к концу года она составит конкуренцию как минимум Kia Rio, которая довольно быстрыми темпами теряет популярность.

Борьба двух Hyundai

Остальные модели, даже наиболее популярные, и близко не могут подобраться к показателям «большой тройки» недорогих машин. К примеру, у находящегося на четвертом месте «русского корейца» Hyundai Solaris, сильно напоминающего Kia Rio, количество проданных машин за первые три квартала составило всего 50,3 тыс. штук. Это на четверть с лишним меньше, чем у Lada Granta, и на треть меньше показателя Lada Vesta и «одноклассника» Kia Rio. При этом Hyundai Solaris — единственная модель в топ-10 по продажам, которая снизила показатель как по итогам девяти месяцев (в сравнении с аналогичным периодом 2017 года — на 6%), так и по итогам сентября в сравнении с сентябрем прошлого года (на 4%, с 6,6 до 6,3 тыс. экземпляров), а также с июнем этого года (ниже на 2%).

Вплотную к ней подступает другая модель от того же производителя — относительно доступный «паркетник» Hyundai Creta. В период с января по сентябрь 2018 года машин этой модели было продано всего на 634 экземпляра меньше, чем «Солярисов» — 49,7 тыс. штук. При этом, по сравнению с прошлым годом, у «Креты» один из самых высоких показателей роста продаж — на треть, с 37,2 тыс. штук. В сентябре, по сравнению с июнем, число проданных машин увеличилось на 2% — до 5,9 тыс. штук, что по-прежнему меньше, чем «Солярисов». Однако можно предположить, что уже к концу года Creta все же опередит другую модель Hyundai по продажам, учитывая падение спроса на Solaris и рост популярности самой Creta.

Азат Тимерханов из «Автостата» отмечает взаимосвязь показателей Solaris и Creta. По его словам, снижение спроса на Hyundai Solaris связано с ограниченностью мощностей на заводе в Санкт-Петербурге: «Завод работает на полную, но там собираются четыре модели: Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio, Kia Rio X-Line. Продажи Creta растут, поэтому приходится «жертвовать» «Солярисом», — говорит он.

Значительный рост и у находящегося на шестом месте Volkswagen Polo. Фото Романа Хасаева



«Паркетники» бьют рекорды и отправляют в нокаут Duster

Продажи машин из второй пятерки еще заметнее отстают от продаж моделей-лидеров. Однако у некоторых из них довольно заметные показатели роста. К примеру, рекордный рост за год показал еще один представитель АвтоВАЗа — универсал Lada Largus, расположившийся на 7-м месте по продажам. Эта модель в январе—сентябре 2018 года была продана в количестве 32,4 тыс. экземпляров. Это почти в полтора раза (точнее, на 47%) больше, чем за тот же промежуток прошлого года — тогда продано было лишь 22 тыс. штуки. На те же 47% увеличился спрос и непосредственно в сентябре — в этом году в первый осенний месяц продали 4,1 тыс. машин против 2,8 тыс. год назад. Евгений Еськов из «АвтоБизнесРевю» отмечает, что Largus — «рабочая лошадка», которая всегда востребована. Примерно о том же говорит и Азат Тимерханов: «Largus — это тот случай, когда «много автомобиля за немного денег», у него практически нет конкурентов за такие деньги».

Значительный рост и у находящегося на 6-м месте Volkswagen Polo. За первые три квартала в этом году продали 42,8 тыс. экземпляров этих машин: это на четверть больше, чем год назад. Однако повышенный спрос, судя по всему, пришелся на начало года: в сентябре, к примеру, по отношению к июню зафиксирован даже спад продаж на 4%. В этом месяце продано 5 тыс. машин (что, впрочем, на 12% больше, чем в сентябре прошлого года).

Восьмое место оказалось у Renault Duster — очередной (как и Lada Largus) вариации на тему Renault Logan, за рубежом известного под брендом Dacia. Французских «паркетников» за первые девять месяцев года продали 31,6 тысячи. экземпляров. Это всего на 3% больше, чем годом ранее. Непосредственно в сентябре продажи, по сравнению с сентябрем прошлого года, даже снизились на 9% — с 4,1 до 3,8 тыс. штук. Возможно, аудиторию «Дастера» оттягивает набирающий популярность Hyundai Creta.

На 9-м месте расположился уже четвертый представитель «АвтоВАЗа» — Lada XRay, выпущенный примерно в одно время с Lada Vesta. Количество проданных машин этой модели в январе-сентябре составило 26,3 тыс. штук – на 10% больше, чем год назад. Однако особенно рост заметен, если сравнить продажи в сентябре и июне — тут он составил 29%, что является рекордом в топ-10. Возможно, что именно эта модель даже в большей степени, чем Hyundai Creta, снизила интерес к Renault Duster.

Еще больший рост — у Mitsubishi Outlander: за девять месяцев продажи выросли в полтора раза. Фото Максима Платонова

Замыкает десятку Skoda Rapid — еще один автомобиль, производящийся на заводе Volkswagen Group в Калуге (помимо Volkswagen Polo). В первые девять месяцев года было продано 25,8 тыс. таких автомобилей — на 19% больше, чем год назад. В сентябре показатель вырос по сравнению с сентябрем прошлого года сразу на 17%, до 3,2 тыс. штук.



Помимо этого стоит отметить успехи еще нескольких моделей, не вошедших в десятку по продажам. По динамике продаж в первых трех кварталах 2018 года выделяются три модели. Что интересно, все они «паркетники», так что сегмент, учитывая также успехи XRay и Creta, похоже, активно набирает популярность. В первую очередь это занимающий 11-е место Kia Sportage. Показатель по продажам у модели вырос на 35%, с 18,3 тыс. год назад до 24,6 тыс. При этом по сравнению с июнем показатель непосредственно сентября все же снизился на 17% — с 3 до 2,5 тыс. штук.

Еще больший рост — у Mitsubishi Outlander: за девять месяцев продажи выросли в полтора раза, с 11,3 до 17,3 тыс. штук. Рост продолжается и непосредственно сейчас: в сентябре было продано 2,1 тыс. автомобилей — на 17% больше, чем в июне. Наконец, самый выдающийся результат — у Hyundai Tucson. Продажи этой машины за первые девять месяцев 2018 года выросли в два с лишним раза — с 7,5 до 16 тыс. штук.

Рост продаж Tucson и Outlander Азат Тимерханов из «Автостата» связывает с общим ростом продаж кроссоверов, отмечая при этом, что обе модели претерпели обновление. А вот Евгений Еськов считает, что их успех связан с грамотной ценовой политикой производителей, а также выгодными кредитными предложениями на эти автомобили.

Топ-25 наиболее продаваемых моделей легковых марок в России за 9 месяцев 2018 года

январь-сентябрь Изменение, %, январь-сентябрь сентябрь Изменение, %, сентябрь июнь Модель 2018 2017 2018 2017 2018 Лада Веста 76 189 54 641 39% 9 053 6 861 Kia Rio 75 071 73 532 2% 7 900 10 446 Лада Гранта 70 186 67 702 4% 9 936 9 098 Hyundai Solaris 50 317 53 264 -6% 6 295 6 581 Hyundai Creta 49 683 37 188 34% 5 876 5 843 Volkswagen Polo 42 804 33 999 26% 5 051 4 517 Лада Ларгус 32 440 22 053 47% 4 115 2 791 Renault Duster 31 643 30 636 3% 3 780 4 145

Toyota пришла в себя, а узбеки не могут вернуть славу Daewoo

Крупнейшим по общему объему продаж в России производителем ожидаемо стал АвтоВАЗ. В январе-сентябре 2018 года было продано 259 тысяч его автомобилей — на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Растет и показатель непосредственно сентябрьских продаж — в этом месяце, по сравнению с сентябрем прошлого года, рост составил 10%.

Это значительно больше, чем у находящихся на втором и третьем местах Kia и Hyundai. В сентябре их показатели выросли всего на 1%, до 19 и 16 тысяч соответственно. А вот по продажам за все девять месяцев 2018 года темпы роста продаж даже лучше, чем у «Лады». Kia увеличила их на четверть — со 135 до 168 тыс. машин, Hyundai — на 18%, со 112 до 132 тыс. штук. У Kia, напомним, продажи модели Rio выросли на 2%, а Sportage — вообще на 35%. Hyundai теряет свои позиции по модели Solaris, зато ставит рекорды по продажам Creta (рост на 34%) и Tucson (на 114%).

А вот находящийся на четвертом месте Renault теряет популярность, причем, судя по всему, именно в этом году. За период с января по сентябрь число проданных машин составило 103 тысячи. Это на 8% больше, чем за тот же период прошлого года. Однако сентябрьский показатель на 18% меньше, чем показатель сентября 2018 года (10,4 тыс. штук против 12,7 тыс.) и на 23% меньше, чем показатель июня 2018 года (13,6 тыс. машин). В сентябре у производителя снизился спрос на Duster (на 9%, до 3,8 тыс. машин) и Sandero (на 15%, до 2,5 тыс. машин). Падение спроса на последний Евгений Еськов из журнала «АвтоБизнесРевю» связывает с тем, что Sandero относительно давно не обновляли — вышел рестайл, но клиенты ждали полноценного обновления.

Замыкает пятерку по продажам Toyota. В первые три квартала спрос на машины этого производителя вырос на 15% — число проданных машин увеличилось с 67 до 78 тысяч. Особенно рост заметен в сентябре — в этом месяце продано 11,2 тыс. автомобилей, что на 48% больше, чем годом ранее. Такой показатель обусловлен резким скачком продаж обеих моделей производителя из топ-25: продажи RAV4 в сентябре выросли сразу на 58%, а Camry — на 61%.

Также в топ-10 производителей по продажам в России входят Volkswagen, Nissan, Skoda, ГАЗ и Ford. Среди них заметен значительный рост спроса на машины под марками Volkswagen (на 20% по итогам первых девяти месяцев) и Skoda (на 28%), которая также входит в состав Volkswagen. Отдельное внимание стоит уделить японским брендам Mitsubishi, который увеличил продажи автомобилей в 2,2 раза, и Subaru — здесь рост составил 38%.

Главными «неудачниками» из списка самых продаваемых производителей можно назвать Datsun и Ravon. Первый из них, входящий в холдинг Nissan, снизил продажи на 22%, а узбекская Ravon (ранее производила автомобили под брендом Daewoo) обвалилась сразу на 45%.

Топ-25 наиболее продаваемых легковых автомобильных марок в России за 9 месяцев 2018 года

январь-сентябрь Изменение, %, январь-сентябрь сентябрь Изменение, %, сентябрь июнь Марка 2018 2017 2018 2017 2018 Лада 259 129 221 207 17% 31 173 28 263 Kia 167 490 135 223 24% 18 911 18 797 Hyundai 131 683 111 950 18% 16 105 15 901 Renault 103 294 95 722 8% 10 398 12 739 Toyota 77 816 67 384 15% 11 237 7 599 Volkswagen 74 770 62 094 20% 9 364 8 057 Nissan 57 946 53 460 8% 7 840 6 650 Skoda 57 473 44 846 28% 7 777 5 790