Авторынок России: нашествие «китайцев», уход Daewoo и гонки «Весты» за «Грантой»
Самые продаваемые машины в Татарстане и стране
Аналитическая служба «Реального времени» продолжает изучать спрос россиян на новые автомобили в 2017 году. В целом продажи довольно ощутимо выросли, в лидерах по-прежнему бюджетные модели, в том числе иностранные, но российского производства. Кроме того, заметно растет спрос на автомобили производства Китая — вполне может быть, уже в ближайшее время они займут существенную нишу.
«Лада» и «иностранные россияне» — в топе продаж
Согласно данным аналитической службы «Реального времени», в 2017 году количество проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России увеличилось на 12%, до 1,596 млн штук. Годом ранее в стране было продано 1,425 млн таких автомобилей.
Наиболее популярным брендом, как и год назад, стала «Лада», автомобилей этого бренда было продано около 312 тыс., в то время как в 2016-м — всего 266 тыс. Рост составил, таким образом, 17%.
На втором месте оказался корейский бренд Kia — правда, как и во многих других случаях, большое количество моделей производится в России. За 2017 год было продано около 182 тыс. автомобилей Kia, в 2016 году — лишь около 150 тыс. Так Kia уменьшила отставание от «Лады» — годовой рост продаж здесь оказался выше — 22%.
Третье место в списке самых продаваемых автомобильных брендов занял еще один «кореец» с производственными площадками в России — Hyundai. В 2017 году их было продано около 156 тыс. Годом ранее отрыв от Kia был не таким значительным, как сейчас: результат 2016 г. — 145 тыс. автомобилей. Годовой рост продаж Hyundai — 9%.
Четвертое место занял французский Renault, который также реализует машины, собранные в нашей стране, и входит в один альянс с Nissan и «АвтоВАЗом». В 2017 году было продано около 137 тыс. автомобилей Renault. Годом ранее цифра составила 117 тыс., годовой рост 17%.
Замыкает пятерку японский бренд Toyota, продавший в 2017 году 94 тыс. машин. По сравнению с 2016 годом показатель практически не изменился — тогда было продано всего на 300 экземпляров больше.
В десятку наиболее популярных автомобильных брендов вошли также Volkswagen, Nissan, Skoda (от 62 до 90 тыс. проданных автомобилей), коммерческие автомобили ГАЗ (около 59 тыс.) и Ford (50,4 тыс.).
|Бренд
|2017
|2016
|Изменение
|Лада
|311.588
|266.296
|17%
|Kia
|181.947
|149.567
|22%
|Hyundai
|157.927
|145.324
|9%
|Renault
|136.686
|117.230
|17%
|Toyota
|94.238
|94.564
|0%
|Volkswagen
|89.469
|74.221
|21%
|Nissan
|76.000
|70.464
|8%
|Skoda
|62.302
|55.386
|12%
|ГАЗ коммерческие
|58.617
|55.803
|5%
Нашествие «китайцев» и уход Daewoo
В рейтинге самых динамично развивающихся автопроизводителей представлены исключительно азиатские бренды. Так, сразу пять марок показали рост в 2,5—20 раз.
Больше всего увеличились продажи бренда Genesis. Он был основан только в 2015 году и является премиальным суббрендом Hyundai. В России продажи начались лишь в сентябре 2016-го, и до конца года было реализовано 46 автомобилей. Однако уже в 2017 году продажи выросли почти в 22 раза — примерно до 1000 автомобилей, что больше, чем, к примеру, у малолитражек Smart (суббренд Mercedes).
Второе место по годовому росту продемонстрировал гораздо более распространенный бренд — Ravon. В 2016 году было продано около 1 400 автомобилей Ravon, сейчас количество продаж выросло более чем десятикратно — до 15 тыс. Впрочем, переоценивать эти результаты не стоит — Ravon является ничем иным, как перерождением популярного и хорошо знакомого россиянам Uz-Daewoo. Под брендом Daewoo новые автомобили больше не производятся, хотя в 2016 году их было продано около 8,5 тыс. штук.
Третье место занимает китайский бренд Foton. Если в 2016 году под этой маркой было продано всего 75 автомобилей, то показатель 2017 года значительно выше, 517 штук. Годовой рост составил, таким образом, 589%. Эффект низкой базы, как говорится.
На четвертом месте расположился еще один «китаец» — Zotye. Сама компания была основана в 2005 году, и в 2016 году продала в России всего 301 автомобиль. В 2017 году результат, однако, вырос в 3,5 раза — до 1 088 штук.
Наконец, замыкает пятерку самых быстрорастущих автомобильных брендов китайский Changan. Продажи его в 2017 году лишь немногим больше, чем у Zotye — 1 411 штук. Годом ранее под этим брендом было продано 540 автомобилей — годовой рост составил 161%. В России компания продает две модели «паркетников».
Отметим еще два китайских бренда, которые появились в России только в 2017 году. Это Haval, сразу продавший 1 894 автомобиля, и Hawtai со значительно более скромным показателем в 93 штуки.
В списке теряющих популярность автомобилей стоит отметить три бренда, которые не продавались в 2017 году. Это китайский Haima, итальянский Alfa Romeo и японская Acura. Все они в 2016 году продали по 100 — 200 машин, а в 2017 году — ни одной.
Упомянем также значительное снижение продаж корейского SsangYong, который еще в 2015 году прекратил поставки машин в Россию (в 10 раз — с 1 141 до 123 штук), «китайца» Geely (падение в два раза — с 4,5 до 2,2 тыс. автомобилей), а также «немца» Audi (снижение на 18% — с 20,7 до 16,9 тыс.).
Kia Rio вырвался в лидеры, а «Веста» догоняет «Гранту»
Что касается конкретных моделей, то ситуация в 2017 году изменилась незначительно.
Самой популярной моделью стал Kia Rio — таких машин купили почти 97 тыс. штук, годом ранее показатель составлял 87,7 тыс. Годовой рост составил, таким образом, 10%, что позволило Kia Rio подняться с третьего на первое место.
На втором месте расположилась бюджетная модель АвтоВАЗа — «Лада Гранта». В 2017 году их купили чуть меньше 94 тыс., в предыдущем — 87,7 тыс. штук, годовой рост 7%.
На третье место вырвалась относительно новая модель АвтоВАЗа — «Лада Веста». В 2017 году было продано 77,3 тыс. автомобилей, что на 40% больше, чем годом ранее (55 тыс.). Тогда модель располагалась лишь на четвертом месте.
Четвертое место по итогам 2017 года оказалось у прошлогоднего лидера — Hyundai Solaris. В 2017 году было куплено около 69 тыс. таких автомобилей — на четверть меньше, чем в 2016-м (тот показатель — 90 тыс. автомобилей).
Замыкает пятерку самых покупаемых автомобилей относительно новая модель «паркетника» — Hyundai Creta. В 2017 году их купили 55,3 тыс. штук. За год показатель вырос в 2,5 раза — с 22 тыс. штук.
Помимо этих моделей в десятку также входят Volkswagen Polo и Renault Duster (показатели 2016 года почти не изменились), «Лада Ларгус» и «Лада ИксРэй» (рост на 15 и 67%, соответственно), а также Toyota Rav4, увеличившая показатель на 8%.
Топ-25 самых продаваемых моделей в РФ
|Модель
|2017
|2016
|Изменение
|Kia Rio
|96.689
|87.662
|10%
|«Лада Гранта»
|93.686
|87.726
|7%
|«Лада Веста»
|77.291
|55.174
|40%
|Hyundai Solaris
|68.614
|90.380
|-24%
|Hyundai Creta
|55.305
|21.929
|152%
|Volkswagen Polo
|48.595
|47.702
|2%
|Renault Duster
|43.828
|44.001
|0%
|«Лада Ларгус»
|33.601
|29.341
|15%
|«Лада ИксРэй»
|33.319
|19.943
|67%
|Toyota RAV4
|32.931
|30.603
|8%
|Chevrolet Niva
|31.212
|29.844
|5%
|Renault Kaptur
|30.966
|13.926
|122%
|Renault Logan
|30.640
|29.565
|4%
|Renault Sandero
|30.210
|28.557
|6%
|Skoda Rapid
|29.445
|25.931
|14%
|«Лада 4x4»
|29.091
|27.274
|7%
|Toyota Camry
|28.199
|28.063
|0%
|Volkswagen Tiguan
|27.666
|10.660
|160%
|Kia Sportage
|24.611
|19.003
|30%
|Skoda Octavia
|22.648
|21.759
|4%
|Nissan X-Trail
|20.626
|17.886
|15%
|Nissan Qashqai
|20.223
|18.723
|8%
|«Лада Калина»
|19.989
|20.982
|-5%
|Datsun On-Do
|19.712
|14.565
|35%
|Mazda CX-5
|18.723
|15.790
|19%
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