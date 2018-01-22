Авторынок России: нашествие «китайцев», уход Daewoo и гонки «Весты» за «Грантой»

Самые продаваемые машины в Татарстане и стране

Фото: Роман Хасаев

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает изучать спрос россиян на новые автомобили в 2017 году. В целом продажи довольно ощутимо выросли, в лидерах по-прежнему бюджетные модели, в том числе иностранные, но российского производства. Кроме того, заметно растет спрос на автомобили производства Китая — вполне может быть, уже в ближайшее время они займут существенную нишу.

«Лада» и «иностранные россияне» — в топе продаж

Согласно данным аналитической службы «Реального времени», в 2017 году количество проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России увеличилось на 12%, до 1,596 млн штук. Годом ранее в стране было продано 1,425 млн таких автомобилей.

Наиболее популярным брендом, как и год назад, стала «Лада», автомобилей этого бренда было продано около 312 тыс., в то время как в 2016-м — всего 266 тыс. Рост составил, таким образом, 17%.

На втором месте оказался корейский бренд Kia — правда, как и во многих других случаях, большое количество моделей производится в России. За 2017 год было продано около 182 тыс. автомобилей Kia, в 2016 году — лишь около 150 тыс. Так Kia уменьшила отставание от «Лады» — годовой рост продаж здесь оказался выше — 22%.

Третье место в списке самых продаваемых автомобильных брендов занял еще один «кореец» с производственными площадками в России — Hyundai. В 2017 году их было продано около 156 тыс. Годом ранее отрыв от Kia был не таким значительным, как сейчас: результат 2016 г. — 145 тыс. автомобилей. Годовой рост продаж Hyundai — 9%.

Наиболее популярным брендом, как и год назад, стала «Лада». Фото drom.ru



Четвертое место занял французский Renault, который также реализует машины, собранные в нашей стране, и входит в один альянс с Nissan и «АвтоВАЗом». В 2017 году было продано около 137 тыс. автомобилей Renault. Годом ранее цифра составила 117 тыс., годовой рост 17%.

Замыкает пятерку японский бренд Toyota, продавший в 2017 году 94 тыс. машин. По сравнению с 2016 годом показатель практически не изменился — тогда было продано всего на 300 экземпляров больше.

В десятку наиболее популярных автомобильных брендов вошли также Volkswagen, Nissan, Skoda (от 62 до 90 тыс. проданных автомобилей), коммерческие автомобили ГАЗ (около 59 тыс.) и Ford (50,4 тыс.).

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России

Бренд 2017 2016 Изменение Лада 311.588 266.296 17% Kia 181.947 149.567 22% Hyundai 157.927 145.324 9% Renault 136.686 117.230 17% Toyota 94.238 94.564 0% Volkswagen 89.469 74.221 21% Nissan 76.000 70.464 8% Skoda 62.302 55.386 12% ГАЗ коммерческие 58.617 55.803 5%

Нашествие «китайцев» и уход Daewoo

В рейтинге самых динамично развивающихся автопроизводителей представлены исключительно азиатские бренды. Так, сразу пять марок показали рост в 2,5—20 раз.

Больше всего увеличились продажи бренда Genesis. Он был основан только в 2015 году и является премиальным суббрендом Hyundai. В России продажи начались лишь в сентябре 2016-го, и до конца года было реализовано 46 автомобилей. Однако уже в 2017 году продажи выросли почти в 22 раза — примерно до 1000 автомобилей, что больше, чем, к примеру, у малолитражек Smart (суббренд Mercedes).

Второе место по годовому росту продемонстрировал гораздо более распространенный бренд — Ravon. В 2016 году было продано около 1 400 автомобилей Ravon, сейчас количество продаж выросло более чем десятикратно — до 15 тыс. Впрочем, переоценивать эти результаты не стоит — Ravon является ничем иным, как перерождением популярного и хорошо знакомого россиянам Uz-Daewoo. Под брендом Daewoo новые автомобили больше не производятся, хотя в 2016 году их было продано около 8,5 тыс. штук.

Третье место занимает китайский бренд Foton. Если в 2016 году под этой маркой было продано всего 75 автомобилей, то показатель 2017 года значительно выше, 517 штук. Годовой рост составил, таким образом, 589%. Эффект низкой базы, как говорится.

На четвертом месте расположился еще один «китаец» — Zotye. Сама компания была основана в 2005 году, и в 2016 году продала в России всего 301 автомобиль. В 2017 году результат, однако, вырос в 3,5 раза — до 1 088 штук.

Genesis был основан только в 2015 году и является премиальным суббрендом Hyundai. Фото genesis.com

Наконец, замыкает пятерку самых быстрорастущих автомобильных брендов китайский Changan. Продажи его в 2017 году лишь немногим больше, чем у Zotye — 1 411 штук. Годом ранее под этим брендом было продано 540 автомобилей — годовой рост составил 161%. В России компания продает две модели «паркетников».

Отметим еще два китайских бренда, которые появились в России только в 2017 году. Это Haval, сразу продавший 1 894 автомобиля, и Hawtai со значительно более скромным показателем в 93 штуки.

В списке теряющих популярность автомобилей стоит отметить три бренда, которые не продавались в 2017 году. Это китайский Haima, итальянский Alfa Romeo и японская Acura. Все они в 2016 году продали по 100 — 200 машин, а в 2017 году — ни одной.

Упомянем также значительное снижение продаж корейского SsangYong, который еще в 2015 году прекратил поставки машин в Россию (в 10 раз — с 1 141 до 123 штук), «китайца» Geely (падение в два раза — с 4,5 до 2,2 тыс. автомобилей), а также «немца» Audi (снижение на 18% — с 20,7 до 16,9 тыс.).

Kia Rio вырвался в лидеры, а «Веста» догоняет «Гранту»

Что касается конкретных моделей, то ситуация в 2017 году изменилась незначительно.

Самой популярной моделью стал Kia Rio — таких машин купили почти 97 тыс. штук, годом ранее показатель составлял 87,7 тыс. Годовой рост составил, таким образом, 10%, что позволило Kia Rio подняться с третьего на первое место.

На втором месте расположилась бюджетная модель АвтоВАЗа — «Лада Гранта». В 2017 году их купили чуть меньше 94 тыс., в предыдущем — 87,7 тыс. штук, годовой рост 7%.

Самой популярной моделью стал Kia Rio — таких машин купили почти 97 тыс. штук. Фото youtube.com

На третье место вырвалась относительно новая модель АвтоВАЗа — «Лада Веста». В 2017 году было продано 77,3 тыс. автомобилей, что на 40% больше, чем годом ранее (55 тыс.). Тогда модель располагалась лишь на четвертом месте.

Четвертое место по итогам 2017 года оказалось у прошлогоднего лидера — Hyundai Solaris. В 2017 году было куплено около 69 тыс. таких автомобилей — на четверть меньше, чем в 2016-м (тот показатель — 90 тыс. автомобилей).

Замыкает пятерку самых покупаемых автомобилей относительно новая модель «паркетника» — Hyundai Creta. В 2017 году их купили 55,3 тыс. штук. За год показатель вырос в 2,5 раза — с 22 тыс. штук.

Помимо этих моделей в десятку также входят Volkswagen Polo и Renault Duster (показатели 2016 года почти не изменились), «Лада Ларгус» и «Лада ИксРэй» (рост на 15 и 67%, соответственно), а также Toyota Rav4, увеличившая показатель на 8%.

Топ-25 самых продаваемых моделей в РФ



Модель 2017 2016 Изменение Kia Rio 96.689 87.662 10% «Лада Гранта» 93.686 87.726 7% «Лада Веста» 77.291 55.174 40% Hyundai Solaris 68.614 90.380 -24% Hyundai Creta 55.305 21.929 152% Volkswagen Polo 48.595 47.702 2% Renault Duster 43.828 44.001 0% «Лада Ларгус» 33.601 29.341 15% «Лада ИксРэй» 33.319 19.943 67% Toyota RAV4 32.931 30.603 8% Chevrolet Niva 31.212 29.844 5% Renault Kaptur 30.966 13.926 122% Renault Logan 30.640 29.565 4% Renault Sandero 30.210 28.557 6% Skoda Rapid 29.445 25.931 14% «Лада 4x4» 29.091 27.274 7% Toyota Camry 28.199 28.063 0% Volkswagen Tiguan 27.666 10.660 160% Kia Sportage 24.611 19.003 30% Skoda Octavia 22.648 21.759 4% Nissan X-Trail 20.626 17.886 15% Nissan Qashqai 20.223 18.723 8% «Лада Калина» 19.989 20.982 -5% Datsun On-Do 19.712 14.565 35% Mazda CX-5 18.723 15.790 19%