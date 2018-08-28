Стоимость новой Lada Granta будет от 420 тысяч рублей

АвтоВАЗ начнет продавать обновленную Lada Granta с 1 сентября. Об этом на презентации новинки рассказали представители АвтоВАЗа.

Новое семейство будет выпускаться в четырех типах кузова: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал, передают «Ведомости».

Цены на машину в базовой комплектации будут составлять от 419,9 до 446,9 тыс. рублей в зависимости от кузова. Сейчас «старый» седан Granta стоит на 10 тысяч дешевле — 409,9 тыс. рублей.

Напомним, что АвтоВАЗ запустил производство новой Lada Granta в середине августа. Автомобиль отличается от прежней модели новой передней частью кузова.