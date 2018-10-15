Тратить нечего. Россияне снова затягивают пояса перед ростом цен

Фото: Антон Журавлев

Период восстановления потребительских настроений сменился откатом назад. По данным социологов «Ромира», реальные повседневные расходы россиян в сентябре оказались самыми низкими с 2012 года, а в большинстве макрорегионов и вовсе пошли на спад. Охлаждение фиксирует также Росстат, а эксперты ВЦИОМа отмечают, что уверенность населения в фундаментальной экономической стабильности слегка пошатнулась. Подробнее — в материале «Реального времени».

Включить режим экономии

Согласно исследованию холдинга «Ромир», в сентябре повседневные траты жителей России выросли на 1,3% относительно августа. Это значительно больше официального уровня месячной инфляции, который составил 0,2%. Но на более длинном отрезке ситуация выглядела совсем по-другому: в годовом выражении рост расходов оказался почти вдвое ниже инфляции — 1,9% против 3,4%. Таким образом, отмечает «Ромир», очищенные от инфляции сентябрьские траты оказались самыми низкими за все предыдущие годы наблюдений, кроме 2012-го.

Драйверами общего роста повседневных расходов в сентябре были три федеральных округа — Центральный, Северо-Западный и Сибирский; в остальных макрорегионах расходы пошли на спад (на Урале и на Юге России он составил 5,6—5,7%, в Приволжском округе — 2,9%).

В Центре и на Северо-Западе уровень трат поддерживали в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга. Одновременно в других городах-миллионниках расходы в месячном выражении сократились на 1,4%. Впрочем, еще больше они снизились в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек — на 0,8% за месяц и на 5,6% за последние 12 месяцев. В 100-, 500-тысячняках был зафиксированный некоторый рост расходов, который, однако, почти полностью нивелировался инфляцией.

Кроме того, исследование показало, что в разных экономических группах динамика была неравномерной. Больше, чем раньше, в сентябре тратили россияне с высоким и средним уровнем доходов, тогда как в низкодоходной группе расходы снизились. В годовом выражении рост расходов (на 2%) произошел только в наиболее обеспеченной группе, в остальных категориях траты стагнировали.

Первые сомнения

В последнее время ситуация кренится в сторону так называемого продефляционного консенсуса — «ничего не тратить, деньги держать при себе», рассказывает руководитель отдела мониторинговых исследований ВЦИОМа Олег Чернозуб. Такая модель поведения начала доминировать еще в 2015 году. В последний год она ослабевала, потребительские настроения понемногу восстанавливались, но сейчас произошел откат. Пока неясно, говорит ли это о переломе тренда или является разовым отклонением.

По словам Чернозуба, сокращение расходов вызвано не снижением доходов — оно происходит на фоне общих трансформаций в экономической и политической сфере, которые подталкивают домохозяйства к более консервативному поведению; для экономики такое поведение не слишком позитивно.

«Очень осторожно скажу: появились отдельные признаки того, что уверенность в фундаментальной экономической стабильности несколько пошатнулась. Впервые за два с половиной года население согласилось, что рубль фундаментально стоит не 65 рублей [за доллар], в чем оно было абсолютно уверено с весны 2016 года», — говорит Чернозуб.

Если ориентироваться не на социологию, а на официальную статистику, можно судить, что фундаментальных изменений не произошло. Розничный товарооборот растет (причем как по продовольственному, так и по непродовольственному сегменту), а значит, потребительская активность не снизилась, рассуждает директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «С другой стороны, рассчитываемый Росстатом индекс потребительской уверенности, который рос девять кварталов подряд, в III квартале этого года упал. Это, вообще-то, негативная тенденция», — говорит он.

Россияне не в силах противостоять росту цен

Официальная инфляция в сентябре оказалась самой высокой за последние 14 месяцев. С мая резко вверх пошли также инфляционные ожидания. В сентябре россияне ждали, что в ближайший год цены вырастут на 10,1% (медианная оценка всех ответов).

Ожидания по росту цен подстегивало сразу несколько факторов. В середине II квартала это был скачок цен на бензин. Как отмечает ЦБ, впечатление от него не прошло до сих пор: топливо перестало дорожать еще в июне, но и в сентябре 36% респондентов продолжали считать, что цены на бензин вырастут больше всего.

Потом на ожидания начало влиять августовское ослабление рубля, хотя его реальный вклад в инфляцию власти считают несущественным. Между тем самым главным фактором остается предстоящее повышение НДС. Пока оно слабо действует на настроения граждан, но в конце года реакция может усилиться. При этом ЦБ признает, что «масштаб и продолжительность повышения инфляционных ожиданий пока сложно оценить».

Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие уже начали расти (дорожают яйца, мясо, птица, сахар и хлеб). Фото Максима Платонова



В сентябре дорожали лишь непродовольственные товары, по продовольственным, напротив, наблюдалась дефляция (0,1% к предыдущему месяцу). Однако это сезонный фактор, связанный с низкими ценами на овощи и фрукты. По мнению «Ромира», в октябре он наверняка сойдет на нет. Так, без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие уже начали расти (дорожают яйца, мясо, птица, сахар и хлеб).

Это отразилось на среднем чеке — в сентябре он вырос сразу на 4,8%. Социологи считают, что такое изменение чека на фоне скромного роста общих расходов говорит о том, что «россияне уже ощутили рост цен и не смогли ему противостоять».