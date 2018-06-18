«Впервые в кризис вместо гречки, соли и спичек население стало создавать резервы в деньгах»

Копить нельзя тратить: в ЦБ заявили о переходе россиян к активному потреблению

Фото: Антон Журавлев

В ЦБ заявили, что россияне завершили переход от сберегательного поведения, к которому их приучил кризис, к активному потреблению. Однако эксперты считают, что говорить об этом слишком рано — чтобы уровень потребления полностью восстановился, потребуется еще полтора-два года. Некоторые из них и вовсе уверены, что принцип «потребление в ущерб накоплениям» остался в прошлом, и призывают привыкать к новой нормальности. Подробнее — в материале «Реального времени».

Необходимость сменить утюг

13 июня «Известия» опубликовали заявление неназванного представителя Центрального банка, согласно которому «россияне полностью ушли от сберегательной модели поведения». На этом тезисе издание строит позитивные прогнозы об ускорении темпов роста экономики.

В ЦБ, как сообщается, считают, что на сегодняшний день граждане, как и до кризиса, склонны меньше копить и больше тратить. Об этом говорит отношение накоплений к располагаемым денежным доходам — оно вернулось к уровню 2013—2014 годов и сейчас составляет около 8%. В среднесрочной перспективе эта тенденция никуда не денется, норма накоплений будет оставаться в диапазоне 7—9%.

Растущий аппетит к потреблению, говорят представители регулятора, связан с оживлением потребительского кредитования, по данным ЦБ, с начала прошлого по начало 2018 года объем кредитов, которые банки выдали физическим лицам, вырос на 28% — с 7,21 до 9,23 трлн рублей.

«В принципе, потребительский спрос начался, но, конечно, это только компенсационный спрос», — говорит Остапкович. Фото hse.ru



Кроме того, россияне считают, что сейчас наиболее благоприятный момент для совершения крупных покупок, ссылаются «Известия» на слова представителей ЦБ. Между тем, судя по индексу потребительского доверия ВЦИОМ, готовность к покупкам, которая начала резко снижаться в первой половине 2014 года, до сих пор окончательно не восстановилась.

Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, уверен, что говорить об окончательном восстановлении потребительской активности пока слишком рано. «Начнем с того, что вернуться к докризисному уровню можно будет только тогда, когда полностью восстановятся зарплаты и реальные доходы населения», — говорит он. При нынешних темпах роста на это уйдет еще полтора-два года.

«В принципе, потребительский спрос начался, но, конечно, это только компенсационный спрос», — продолжает Остапкович. Он поддерживается в основном банковскими кредитами и связан с необходимостью обновлять товары длительного пользования. После нескольких лет кризиса у людей появилась «жизненная необходимость сменить утюг, СВЧ», и сейчас этот отложенный спрос принимают за благополучие.

Вместо соли и спичек

При этом одновременно с активизацией потребления, как видно из данных ЦБ, сбережения россиян в действительности лишь увеличиваются. Так, объем банковских депозитов физических лиц (на них хранится более 65% всех накоплений) вырос с 24,2 трлн рублей в начале 2017-го до 25,99 трлн в начале 2018 года. Выросло и отношение депозитов к доходам населения: с 44,7 до 47,6%.

Руководитель отдела мониторинговых исследований ВЦИОМ Олег Чернозуб в целом не согласен с тезисом о возвращении к докризисному уровню потребления. Еще в 2015 году сложился так называемый продефляционный консенсус, когда население сознательно ограничивает свои расходы, — он сохраняется и по сей день. Более того, к этому нужно привыкать, поскольку это своего рода новая нормальность.

Еще в 2015 году сложился так называемый продефляционный консенсус, когда население сознательно ограничивает свои расходы, — он сохраняется и по сей день. Фото Максима Платонова

«Модель поведения с упором на повышенную долю текущих затрат, которую практиковало наше население на всем постсоветском этапе, была вызвана к жизни расстроенностью денежного хозяйства, нестабильностью курсов, высокой инфляцией. Иными словами, на протяжении последних примерно 20 лет население было избыточно ориентировано на текущие затраты в ущерб накоплению», — говорит Чернозуб. Но именно в кризис произошел «важный культурный перелом»: несмотря на девальвацию рубля, россияне стали более охотно откладывать сбережения.

«Впервые, несмотря на внешние признаки неблагополучия, именно в кризис вместо того, чтобы закупать гречку, сахар, соль и спички, население стало создавать резервы не в товарах первой необходимости, а в деньгах. Это исторический факт», — говорит Чернозуб.

Поэтому, продолжает он, сравнивать нынешнюю ситуацию с докризисной не имеет смысла: «Ориентация на сбережение средств — нормальная ориентация. Она никуда не денется. И ничего необычного в этом нет — необычным были предыдущие периоды развития экономики нашей страны».

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах отмечает, что депозиты населения растут все же медленнее, чем доходы. К тому же, считает он, их рост — это «средняя температура по больнице». Скорее всего, сбережения увеличиваются у наиболее доходных слоев: «Те, кто может сберегать, продолжают сберегать, а те, у кого денег нет, опять начали кредитоваться».