АФК «Система» vs Татарстан: башкирская компания Евтушенкова выпишет миллиардный счет Фардиеву?

Резонансное дело стартовало в арбитраже, где сторонами конфликта оказались «Башкирская сетевая компания», госорганы РТ и «Сетевая компания»

Неожиданный и довольно дерзкий удар по «джентльменским» правилам транзита электроэнергии по межсистемным магистральным сетям получил Татарстан от Башкортостана. Дочерняя компания «Башкирской электросетевой компании», входящая в АФК «Система», потребовала от Госкомитета РТ по тарифам установить ей индивидуальный тариф за использование ее линий при передаче «внешней» электроэнергии, фактически заставляя потребителей республики оплачивать трансграничные перетоки на высшем уровне напряжения на 1—3 млрд рублей. И хотя татарстанский арбитраж еще не вынес решения по этому беспрецедентному спору, ФАС встала на сторону Татарстана. В конфликте разбирался корреспондент «Реального времени».

Сальдо-прыжок БСК



Арбитражный суд Татарстана дал старт громкому делу, имеющему принципиальное значение для двух республик, по иску «Башкирской сетевой компании» (БСК) к Государственному комитету РТ по тарифам. Как известно, БСК является «дочкой» «Башкирской электросетевой компании» и контролируется через АО «СИСТЕМА-ИНВЕСТ» — АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

«Башкиры», как оказалось, не согласны с отказом установить для компании «индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями открытым акционерным обществом «Сетевая компания» и БСК».

Попытаемся разобраться, что скрывается за этим формулировками энергетического сленга. Как рассказали эксперты, Татарстан и Башкортостан связаны между собой трансграничными магистральными линиями высокого уровня напряжения 220—500 кВ на юго-востоке, через которые происходит постоянный обмен электроэнергией внутри единой энергосистемы. Первая магистральная линия БСК на территории Татарстана подключена к татарстанской подстанции «Бугульма-500», вторая исходит от башкирской Кармановской ГРЭС, питается от подстанции «Удмуртская», и обе служат для межсистемных перетоков (т. е. к ним напрямую татарстанские потребители не могут быть подключены, но они питаются через распределительные сети, — прим. ред.). Но если прежде трансграничные перетоки на высшем уровне напряжения считались «технологическими» и проходили без взаимных расчетов между сетевыми операторами двух республик, то теперь БСК поставила ультиматум: надо платить!

Как удалось выяснить «Реальному времени», Госкомитет РТ по тарифам получил официальное заявление БСК об установлении ей индивидуального тарифа для расчетов с «Сетевой компанией» по магистральным линиям высокого напряжения еще 1 июня. Внося эту на первый взгляд неприметную инициативу, БСК фактически подняла давнюю и больную проблему — переходить или нет на платный режим транзита электроэнергии на высоком уровне напряжения, т. е. там, где «встречаются» друг с другом лишь региональные энергосистемы без потребителей (грубо говоря, «оптовые» потоки).

Первая магистральная линия БСК на территории Татарстана подключена к татарстанской подстанции Бугульма-500. Фото bbgl.ru



Как пояснили в госкомитете РТ, БСК настаивает на том, чтобы Татарстан, которому в последние 2 года перетекло больше энергии от извне, чем отправлено в единую энергосистему, должен выплачивать компенсацию оператору за принятие избыточной нагрузки на свои сети. И чем больше будет становиться сальдо-переток (разница между входящей и исходящей энергией) у Татарстана, тем больший счет ему грозит от башкирского оператора.

«Транзитное роялти» на 3 млрд рублей

Тут нельзя не заметить, что в последние 2 года Татарстан, испытывающий растущий дефицит электроэнергии, покрывал его за счет смежных энергосистем. По оценке экспертов, республика импортировала извне почти четверть необходимой годовой энергии. Заместитель гендиректора «Татэнерго» Айрат Сабирзянов еще полтора года назад рассказывал «Реальному времени», что «вилка» между спросом и предложением на энергию в Татарстане такова: 27 млрд кВт∙ч против 20,9 млрд кВт∙ч (по данным на 2016 год, — прим. ред.). То есть дефицит мощности за последние 5 лет достиг астрономической цифры в 6,1 млрд кВт∙ч! Это сопоставимо с годовым потреблением отдельных поволжских регионов, таких как Ульяновская область, Чувашия, указывал он. Вероятно, это способствовало положительному росту сальдо-перетока с БСК, но не нужно думать, что весь объем перетока проходил по сетям БСК.

Понятно, что БСК не замедлила попытаться воспользоваться выгодной для себя конъюнктурой. По некоторым оценкам, в случае введения индивидуальных тарифов для БСК татарстанскому оператору придется выплачивать «транзитное роялти» в 1—3 млрд рублей в зависимости от результатов сальдо-перетока. При этом эксперты принимали во внимание, что в июне 2017 года дефицит энергии, по данным филиала ОАО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана, составил 343,6 млн кВт∙ч. Так что инициатива БСК больше похожа на обычный торг, нежели на энергетический ультиматум. Более того, в БСК, похоже, уловили, что от дефицита энергии Татарстан избавится еще не скоро, а значит компенсации могут быть надолго.

Другое дело, что «Сетевая компания», следуя законодательству, автоматически перенесет дополнительные затраты на всех своих потребителей и тогда несладко будет всем. Реальную цифру тяжести тарифной нагрузки, конечно, держат в секрете.

Твердое татарстанское «нет»

Спустя 2 недели, как положено по регламенту, БСК получила ответ. Татарстанский Госкомитет по тарифам отказал ей в установлении индивидуального тарифа.

— Им было отказано, потому что БСК не отвечает критериям территориальной сетевой организации (ТСО) РТ, в отношении которых госкомитет РТ вправе устанавливать тарифы на транзит по сетям. Критериев признания ТСО множество, и один из них — наличие трансформаторных подстанций на территории РТ. Сетевые линии у них есть в РТ, а трансформаторной подстанции нет, — пояснил «Реальному времени» первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Александр Штром.

Александр Штром подчеркивает, что ни один потребитель на территории Татарстана к сетям БСК не присоединен. Фото Романа Хасаева

По его словам, действующее законодательство по регулированию тарифов для сетевых компании построено на том, что все расходы по сетям ТСО берет на себя тот регион, в котором работает ТСО. То есть регулятор Башкортостана — Госкомитет по тарифам Республики Башкортостан — уже заложил в тарифы БСК расходы на содержание всех его сетей, включая магистральные, находящие в Татарстане. Потребители Башкортостана уже оплачивают их и второй раз обременять, но уже потребителей Татарстана, неверно. На основании этого им было отказано в предоставлении индивидуального тарифа. При этом он особо подчеркнул, что ни один потребитель на территории Татарстана к сетям БСК не присоединен.

«От подстанции «Бугульма-500» электроэнергия по ветке 500 кВ поступает на самарскую подстанцию «Азот» или может быть перенаправлена по сетям 220 кВ в Оренбургскую область, — объясняет зампред госкомитета РТ. — А может пойти по другому маршруту на восток на подстанцию «Киндери-500», чтобы электроэнергия попала в Марий Эл. Так что нельзя утверждать, что все перетоки электроэнергии затребованы исключительно потребителями Татарстана — они могут быть транзитными. Но, подавая иск против Госкомитета РТ по тарифам, «Башкирская сетевая компания» хочет, чтобы часть затрат по транзиту энергии в Поволжье нес еще и Татарстан. Хотя были моменты, когда переток электроэнергии шел по межсистемным магистральным линиям от Татарстана в сторону Башкортостана, и тем не менее мы никакой дополнительной платы не требовали», — возмущен Александр Штром.

Впрочем, если следовать политике БСК, то «Сетевая компания» тоже может начать предъявлять счета за перетоки энергии другим регионам, т. к. ее магистральные проходят в Удмуртии, Самарской и Кировской областях. Но стоит ли развязывать энергетическую войну между регионами? «Перетоки электрической энергии идут в разное время по-разному, теоретически их можно перевести в коммерческую плоскость. Но тогда придется радикально менять основные принципы действия нормативно-правовых актов РФ в регулировании электроэнергетики», — убежден Александр Штром.

«Режим перетоков задает системный оператор ЕЭС России и не зависит от желания потребителей Татарстана. Они не заказывали эту услугу и не должны за нее платить», — считает он.

БСК замахнулась на прецедент

Полученный от республиканского регулятора отказ БСК посчитала незаконным по целому букету юридических позиций. Как следует из искового заявления в арбитраж, это нарушение ст.1 Гражданского кодекса РФ, ст.6, 23.1, Закона об электроэнергетике, пункта 41 Правил недискриминационного доступа, пункта 48 Методических указаний, пунктов 9(1), 20.22-23 Правил государственного регулирования тарифов. Собранные в них аргументы сводятся к тому, что переток должен оплачиваться, а та организация (оператор), которая платит, должна включать затраты в котловой тариф стоимости 1 кв/ч. БСК просит суд обязать регулятора установить индивидуальные тарифы в течение 30 дней после вступления решения суда в законную силу, очевидно рассчитывая на 2018 год.

В Госкомитете РТ отказались комментировать любые варианты расчетов БСК



Какого конкретно размера «транзитного» тарифа добивается БСК, в судебном определении не сказано. В пресс-службе компании сразу не смогли ответить, пообещав предоставить информацию в течение 7 дней. Вчера пресс-служба ответила, что не будет комментировать тему. «В настоящее время в Арбитражном суде Республики Татарстан рассматривается дело №А65-29354/2017 об оспаривании ООО «БСК» отказа Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам в установлении индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с ОАО «Сетевая компания». Поскольку вопросы интернет-газеты «Реальное время» связаны с вышеуказанным арбитражным делом, ООО «БСК» воздерживается от комментария до вынесения судебного акта по существу рассматриваемого спора», — говорится в ответе компании.

В Госкомитете РТ отказались комментировать любые варианты расчетов БСК. «Не хотел бы ни опровергать и ни подтверждать эту цифру (речь идет о 1 млрд рублей — прим. ред.), потому что БСК имеет право требовать так, как она считает нужным, — заявил «Реальному времени» первый зампред госкомитета РТ. — Суд, скорее всего, не будет определять конкретную величину, а установит базовый принцип. Перетоки электроэнергии по межсистемным сетям могут меняться в зависимости от того, какой объем энергии потребуется и какой режим перетоков установит системный оператор ЕЭС России, так спрогнозировать [компенсационные выплаты БСК] невозможно».

«Письмо счастья» от ФАС

Тем временем судебный процесс против ГТК уперся в правовой тупик. Ведь, с одной стороны, правила недискриминационного доступа действительно обязывают регион оплачивать переток сетевому оператору, но, с другой стороны, госкомитет по тарифам юридически неправомочен вводить тариф для БСК, так та является ТСО в Республике Башкортостан и регулируется Госкомитетом по тарифам РБ.

Но на днях неоднозначное и противоречивое дело, пролежавшее почти 4 месяца без движения, наконец получило шанс на разрешение. Федеральная антимонопольная служба, привлеченная в качестве независимого арбитра, направила в татарстанский арбитраж свое заключение с изложением позиции по спору. Об этом судья арбитражного суда Айрат Мазитов объявил сторонам на очередном заседании 10 января. Но так как «письмо счастья» пришло непосредственно в суд, минуя обе стороны, то они, не сговариваясь, попросили снова отложить процесс. Никто из них не знал, что «лежит в черном ящике», поэтому был взят очередной тайм-аут для детального изучения выводов ФАС РФ. Позже стало известно, что ФАС поддержала позицию Татарстана, отвергающего принцип платного транзита. Таким образом, дело может сдвинуться с мертвой точки 30 января — в этот день процесс возобновится с новой силой.

Кто кого?

«На самом деле, корни конфликта прячутся в изолированности сетевых комплексов Татарстана и Башкортостана от Федеральной сетевой компании, — считает директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. — Все магистральные сети так или иначе обслуживаются ФСК, внутри которой невозможны взаимные требования. А Татарстан, Башкортостан и Иркутская область еще со времен РАО ЭС оставались анклавами независимости и не были встроены в Единую энергосистему. При их распаковке (т. е. акционировании и дальнейшей приватизации) они не ушли в ФСК, а остались на балансе региональных компаний. Да и ФСК, видимо, не особо пыталось купить эти сети. Теперь Татарстан и Башкортостан самостоятельно эксплуатируют доставшийся блок сетей, натыкаясь на трудности».

Судебный процесс против ГТК уперся в правовой тупик. Фото Максима Платонова



Добавим, что Башкортостан пытался избавиться от сетевого комплекса, но переговоры с ФСК прервались, не успев по-настоящему начаться. Вступив в спор с Госкомитетом РТ по тарифам, БСК, как считает Сергей Пикин, хочет создать такое же тарифное меню, как для федеральных сетевых компаний.

«ФСК имеет два раздельных тарифа — на содержание магистральных сетей и для распределительных сетей. А региональные энергосетевые компании совмещают в котловом тарифе расходы и магистральные, и распределительные. Поэтому они по образу и подобию федеральной конструкции хотят получить выручку по каждому из этих направлений, на что регулятор говорит, что, ребята, и так в вашей выручке сидят затраты, в том числе и на магистральные сети. Дальше вопрос — кто кого? Нормальный такой спор», — резюмировал Сергей Пикин.

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