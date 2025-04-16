В Казани и Бугульме произошли инциденты с газом: отключения в жилых домах

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14 апреля в Казани и Бугульме зафиксированы два происшествия, повлекших отключение газоснабжения в многоквартирных домах.

В Казани днем, в 13.40, на улице Гарифьянова, дом 40 (Приволжский район), специалисты обнаружили негерметичное соединение на газовой трубе в четвертом подъезде пятиэтажного дома. Утечка была оперативно локализована, стояк отключен. Без газа остались 9 квартир. Дом обслуживается «Казаньгоргазом», последнее техобслуживание проводилось 21 февраля. Газоснабжение будет восстановлено после устранения всех замечаний и проверки доступа во все квартиры.

В Бугульме вечером, в 22.50, на улице М. Петровской, дом 30, произошел пожар в одной из квартир. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем при курении. Пострадавших нет. В квартире была установлена заглушка на газопровод, плита «Лада» отключена. Газ отключили во всем подъезде (49 квартир). На данный момент подача газа восстановлена.

Специалисты напоминают: при малейших признаках неисправности необходимо немедленно обращаться в аварийную службу. Также важно соблюдать правила безопасности: не курить в квартире, не использовать плиту для обогрева и регулярно проверять исправность оборудования.

Напомним, что жители нескольких многоквартирных домов в Казани столкнулись с отключением газоснабжения в течение последних двух суток. Причины инцидентов — разрушенные дымоходы и негерметичные газовые соединения.



Матвей Гавриков