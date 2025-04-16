В Татарстане организаторы «пирамиды» с ущербом более миллиарда предстанут перед судом

Фото: Елизавета Пуншева

Расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере, известного как «рыбная пирамида», завершено и направлено в прокуратуру Набережных Челнов. Об этом сообщил заместитель начальника ГСУ МВД по Татарстану полковник юстиции Рустем Садыков.

По данным следствия, две семейные пары бизнесменов создали финансовую пирамиду, в результате которой были обмануты 230 человек. Общий ущерб составил более одного миллиарда рублей.

Организаторами «пирамиды» являлись Сергей и Татьяна Решетовы из Набережных Челнов. Они предлагали жителям города инвестировать деньги под высокие проценты в их бизнес, связанный с продажей рыбы и морепродуктов. По словам адвоката, только его клиенты передали Решетовым около 10–15 миллионов рублей каждый.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Схема работы заключалась в том, что вкладчики переводили определенную сумму денег, после чего начинали получать ежемесячные выплаты в виде процентов от вложенной суммы. По версии организаторов, деньги шли на закупку рыбы и морепродуктов, которые затем перепродавались с выгодой для выплаты процентов инвесторам.

Ранее верховный суд Татарстана рассмотрел жалобы на меру пресечения супругов Решетовых, подозреваемых по делу «рыбной пирамиды» в Набережных Челнах. Однако добиться освобождения под домашний арест или подписку о невыезде обоим не удалось.



Матвей Гавриков