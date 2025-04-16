Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Афганистане

Фото: Реальное время

Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Изначально предварительные данные указывали на более высокую магнитуду — 6,4, но позднее она была скорректирована до 5,6.

Реальное время / realnoevremya.ru

Подземные толчки были зафиксированы в 3.44 по местному времени (2.14 мск) в 167 километрах к востоку от города Баглан с населением около 108 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 121 километра.

На данный момент информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, что недавно землетрясение магнитудой 5,2 также произошло вблизи Сан-Диего, Калифорния.



Подземные толчки были зафиксированы в 17.08 по времени UTC (20.08 мск) в 59 километрах от Сан-Диего и в 87 километрах от города Палм-Спрингс. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 13,4 километра.

Матвей Гавриков