В Альметьевске возбуждено дело после отравления 14 посетителей кафе

Фото: Ринат Назметдинов

Следком по Татарстану возбудил уголовное дело по факту массового отравления в одном из кафе Альметьевска. По данным следствия, 14 посетителей заведения, включая четверых детей, заболели кишечной инфекцией.

По версии следствия, пострадавшие посещали кафе 12–14 апреля, вскоре после его открытия 11 апреля. Предварительно установлено, что они употребляли роллы, после чего почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью в инфекционную больницу.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Информацию подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан.

Напомним, что прокуратура организовала проверку в Альметьевске после поступления информации о случаях кишечной инфекции среди посетителей местного кафе «Роллар».

Матвей Гавриков