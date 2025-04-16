Белый дом грозит Китаю пошлинами в 245% за ответные меры

Белый дом заявил о возможном введении пошлин в размере 245% против Китая в ответ на его меры против американских тарифов. Ранее The Wall Street Journal сообщала о планах США предложить торговым партнерам снижение тарифов при условии экономической изоляции КНР, планируя переговоры с более чем 70 странами.

По данным американской таможни, возможное усиление торговых ограничений может привести к росту цен на товары для дома в США, где Китай занимает доминирующее положение в поставках многих категорий товаров.

В частности, значительная доля импорта из КНР приходится на:

кухонную утварь: термосы (96%), посуда (75%), ножи (59%);

бытовые приборы: малая кухонная техника (74%), плиты (62%), сейфы (62%);

мебель и сантехнику: керамические раковины (46%), пластиковые ванные и душевые кабины (45%), зеркала (39%).

Такие меры могут существенно повлиять на цены данных категорий товаров для американских потребителей.

Напомним, что, по данным The Wall Street Journal, государственные расходы США увеличились на $154 миллиарда с момента инаугурации Дональда Трампа, несмотря на работу созданного им ведомства DOGE (Department of Government Efficiency), призванного сократить госрасходы.

Матвей Гавриков