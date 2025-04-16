Рустама Минниханова удостоили звания почетного доктора Санкт-Петербургского университета

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге, где посетил Политехнический университет Петра Великого — один из ведущих технических вузов России, основанный в 1899 году.

В ходе визита глава региона удостоен звания Почетного доктора СПбПУ. Диплом и мантию ему вручил ректор вуза. Имя Рустама Минниханова внесено в книгу Почетных докторов университета, изданную на русском и татарском языках. Символично, что номер награды — 125-й — совпадает с юбилеем вуза.



В настоящее время в университете обучаются 34 089 студентов, включая 350 учащихся из Татарстана. СПбПУ включает 12 институтов, подразделения дополнительного образования, центр компетенций НТИ «Новые производственные технологии» и Научный центр мирового уровня «Передовые цифровые технологии».

Университет поддерживает комплексное сотрудничество с более чем 350 вузами из 64 стран мира. Более 70 компаний и организаций из 28 стран работают с Политехническим университетом на основе прямых контрактных отношений. Вуз имеет представительство в Китае.

В ходе визита Рустам Минниханов ознакомился с лабораториями легких материалов и конструкций, международным научно-образовательным центром и опытно-конструкторским бюро Передовой инженерной школы.



Также напомним, что Рустам Минниханов предложил увеличить объем лимита по инфраструктурным облигациям («Дом.РФ») до 300 млрд рублей, а также ввести для регионов возобновляемый лимит после погашения займов.

Матвей Гавриков