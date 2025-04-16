Казань вошла в тройку лидеров по росту цен на вторичное жилье в 2025 году

Фото: Максим Платонов

В первом квартале 2025 года Казань заняла второе место среди российских городов-миллионников по росту средней цены 1 кв. м на рынке вторичного жилья. Стоимость квадратного метра в городе увеличилась на 9,3% и достигла 192,1 тыс. рублей, сообщил «РБК» со ссылкой на аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По мнению руководителя департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Чегодаевой, подорожание жилья в Казани связано с ростом доли малоформатных квартир в структуре предложения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Лидером рейтинга стал Воронеж, где цены выросли на 9,9% до 116 тыс. рублей за квадратный метр. Тройку замкнула Пермь с ростом на 7,5% (до 112,1 тыс. руб.). Москва заняла восьмое место с увеличением стоимости квадратного метра на 4% — до 365,7 тыс. рублей.

Напомним, что в марте 2025 года Казань стала одним из немногих городов России, где стоимость жилья на вторичном рынке выросла сильнее инфляции. Цены на квартиры в столице Татарстана увеличились на 11,7%, достигнув 198,2 тыс. рублей за квадратный метр.



Матвей Гавриков