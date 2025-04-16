В Татарстане растет спрос на специалистов по информационной безопасности

Фото: Мария Зверева

Рост хакерских атак в 2024–2025 годах привел к увеличению потребности в специалистах по информационной безопасности (ИБ) в Приволжском федеральном округе. По данным hh.ru, за последний год работодатели искали более 3,5 тысячи ИБ-специалистов, что на 12% больше, чем годом ранее.

Наибольший спрос наблюдается в Татарстане, где в 2024 году было открыто 850 вакансий (+9% к 2023 году). В первом квартале 2025 года размещено уже 230 предложений о работе. В тройку лидеров также вошли Самарская (580 вакансий) и Нижегородская области (475 вакансий).

Реальное время / realnoevremya.ru

Увеличение числа DDoS-атак на российские компании почти в два раза по сравнению с 2023 годом привело к росту зарплат ИБ-специалистов. В Татарстане медианная зарплата в 2024 году составила 78,6 тыс. рублей (+25% к предыдущему году), а к началу 2025 года выросла до 81,3 тыс. рублей.

Самые высокооплачиваемые вакансии в Татарстане:

Ведущий специалист сопровождения и эксплуатации средств защиты информации — до 375 тыс. рублей.

Ведущий специалист по информационной безопасности — от 150 тыс. рублей.

Руководитель направления прикладной безопасности — от 110 тыс. рублей.

Напомним, что в России количество компаний, занимающихся кибербезопасностью, за последние пять лет увеличилось на 41%, достигнув 11,2 тыс. Татарстан вошел в число регионов с высоким числом таких организаций, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.



Матвей Гавриков