В Казани растет число атак мошенников на фоне общей тенденции в крупных городах России

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Казань вошла в пятерку российских городов с наибольшим риском мошеннических атак, заявил РИА «Новости» член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. По его словам, мошенники активно выбирают жителей крупных городов с населением более миллиона человек.

По мнению депутата, мошенники выбирают такие города, как Казань, из-за высокой концентрации экономически активного населения, активно пользующегося цифровыми сервисами.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Люди, привыкшие к онлайн-общению и быстрому решению вопросов через телефон, чаще попадаются на уловки злоумышленников, — подчеркнул Немкин.

В условиях растущей активности мошенников депутат рекомендует гражданам быть особо бдительными и помнить о том, что официальные организации не запрашивают пароли и коды из СМС. Для защиты также рекомендуется использовать специальные приложения для блокировки подозрительных звонков.

Ранее стало известно, что в 2024 году каждый семисотый входящий звонок в стране оказывается мошенническим. Для сравнения, в конце прошлого года на такие вызовы приходился каждый тысячный звонок. Казань занимает четвертое место в этом списке с 5% от общего числа мошеннических вызовов.



Матвей Гавриков