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Замминистра строительства РТ Насырова допросили в качестве свидетеля по делу о «золотых» дамбах Казани

15:33, 09.10.2018
Замминистра строительства РТ Насырова допросили в качестве свидетеля по делу о «золотых» дамбах Казани
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильдус Насыров пришел на процесс по делу экс-начальника Главного инвестиционно-строительного управления РТ и бывшего замглавы Минстроя РТ Рашида Нуруллина.

Как передает корреспондент «Реального времени», Насырова допросили в качестве свидетеля.

Напомним, что Рашиду Нуруллину инкриминируют 200-миллионную переплату за берегоукрепительные работы, проводившиеся ПСО «Казань» в преддверии Универсиады. Ранее Нуруллин заявил в суде, что переплаты не было, а ПСО добросовестно выполнило весь оплаченный объем работ. На одном из последних заседаний экс-замглавы Минстроя РТ сообщил, что в растрате виноват его преемник.

Происшествия Татарстан
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