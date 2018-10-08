«Связь у татар с Японией очень древняя». О чем молился президент Татарстана в Кобе?

Эксперты о влиянии татар на традиции Страны восходящего солнца: самая первая мечеть, визит Рустама Минниханова и даже… самурайские мечи

Президент Татарстана в рамках визита в Японию посетил первый в Стране восходящего солнца мусульманский храм — в городе Кобе. О том, что означает намаз, который Рустам Минниханов совершил вчера в мечети, основанной без малого 100 лет назад эмигрировавшими из Советской России татарами, рассуждают эксперты «Реального времени».



Татарский самурай, или От меча к исламу



Во время двухдневного рабочего визита Рустам Минниханов посетит три японских города — Киото, Кобе, Канадзава, а основной его целью является участие в международном форуме «Наука и технологии в обществе» (STS-форум). Однако помимо участия в пленарной сессии форума изначально был намечен ряд деловых встреч и переговоров, посещение биомедицинского кластера Riken и завода, производящего конвейерное и сортировочное оборудование. Однако в этом суперплотном графике нашлось место для визита, предполагающего неторопливость и сосредоточенность…

— Япония очень важна для Татарстана как партнер, там высокие технологии, там инвестиции, — считает вице-президент Академии наук РТ Рафаэль Хакимов. — И это стандартная схема, когда президент в первую очередь занимается вопросами экономики. Но одновременно он в любой стране встречается с татарской диаспорой. Конечно, сейчас в Японии та «революционная» татарская диаспора уже исчезла — многие уехали, так как в Японии эмигрантам не давали гражданства. Татары, приходящие в мечеть, которую посетил президент, — это современные, наши казанские татары, те, кто приезжает в Японию с деловыми визитами. А постоянную основу ее прихода сейчас составляют не татары, а мусульмане, живущие в Кобе, и их сейчас стало много, что отрадно.

Значение этой мечети не только для татарской диаспоры, существовавшей в Японии в прошлом веке, но и для всего мусульманского мира в целом, полагает Хакимов, переоценить сложно:

— Связь у татар с Японией очень древняя. Я ездил в японскую префектуру Симанэ, посмотрел, как куются самурайские мечи… Эту технологию привезли татары, это с VII века идет еще. Но именно после строительства мечети в Кобе ислам пришел в Японию, там появилось мусульманское сообщество.

Татар в Кобе почти не осталось, зато перспективы есть

Об истории строительства мечети в Кобе «Реальному времени» рассказала доцент философского факультета Российского государственного гуманитарного университета Лариса Усманова, которая занимается исследованиями истории мусульманской эмиграции в Японии.

— Эмиграция татар в Японию началась в начале XX века, однако поток эмигрантов усилился в 1920-е годы, — рассказала Усманова. — А Кобе был портовый город, где всегда было много иностранцев и всегда проживала большая мусульманская община. В 1909 году находившийся в Японии Абду-Рашид Ибрагимов (проповедник, сторонник идей панисламизма, — прим. ред.), договорился с правительством страны о возможности построить там мечеть.

Впоследствии, говорит она, в Японии татары построили три мечети, в том числе большой храм в Токио. Но одна из них, в Нагое, была деревянной и сгорела в результате американской бомбардировки в 1946 году, другая, в Токио, из-за опасных трещин в фундаменте была разобрана в 80-х годах прошлого века и заново отстроена в 2000-м уже турками. А строительство мечети в Кобе, начатое представителями татарской диаспоры в 1927 году, было завершено в 1935 году, и эта мечеть не только уцелела в американских бомбежках, но и до недавнего времени оставалась по-настоящему татарской.

— Сейчас в Кобе уже не осталось практически никого из представителей бывшей татарской элиты, а нынешний имам мечети — пакистанского происхождения, — уточнила Усманова. — Однако там еще живет вдова сына последнего татарского имама Ракиба Кильки (от татарской фамилии Килькеевы). Она татарка, а родилась в Харбине…

По мнению исследовательницы истории татарской эмиграции в Японию, посещение Рустамом Миннихановым в мечеть в Кобе будет иметь как минимум два важных положительных последствия:

— Во-первых, это очень важно как для истории татарского народа в целом, так и для множества татарских семей, которые собирают сведения о своих предках по всему миру: в мечети в Кобе хранится множество документальных свидетельств о татарской эмиграции в Японии и ее представителях. Во-вторых, визит президента Татарстана имеет огромное значение для татарстано-японских отношений: другие регионы России с Японией не связаны. Ведь Япония очень осторожно относилась к иностранцам, однако тюрко-татарскую диаспору там не просто приняли, но дали ей возможность построить мечеть, открыть при ней национальную школу и вести в этой школе преподавание на татарском языке.

Визит — хорошо, а долгосрочные результаты — лучше

— Президент Татарстана весьма активно посещает крупные государства, и обычно результатом таких визитов становятся определенные экономические соглашения, — заметил, обсуждая с корреспондентом «Реального времени» визит Рустама Минниханова, член-корреспондент Международной экономической академии Евразии, руководитель Московского филиала МЭАЕ Юлдуз Халиуллин. — И это большой плюс не только для Татарстана, но и в какой-то степени для России. А посещение одной из немногочисленных японских мечетей выходцами из России, из Татарстана — это определенный знак местным мусульманам, это можно считать определенным плюсом с точки зрения международного звучания. Думаю, для них это очень важно — что о них помнят за пределами Японии.

Халиуллин дал высокую оценку перспективам, открывающимся в свете поездки президента Татарстана перед заинтересованными в сотрудничестве с Японией татарстанскими предпринимателями, и предположил, что в ходе визита будут заключены определенные соглашения, которые определят взаимоотношения государств и бизнеса на длительный срок:

— Так было, во всяком случае, когда несколько лет назад Минниханов побывал в Пенджабе, в Пакистане. Хотелось бы, чтобы к такому же результату привел и нынешний визит. А еще хотелось бы потом узнавать о том, как исполняются заключенные соглашения — в таких случаях необходимо публично освещать не только сами договоренности с другими государствами, но и результаты их исполнения.