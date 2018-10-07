Минниханов посетил основанную татарами-эмигрантами мечеть в Японии

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил мечеть в Японии в городе Кобе.

Мечеть основали в начале прошлого века эмигрировавшие из России татары. Фото здания Минниханов опубликовал на своей страничке в Instagram.

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Напомним, Минниханов находится с рабочим визитом в Японии. Сегодня он уже посетил крупнейший институт физико-химических исследований «Рикен»