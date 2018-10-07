Стандарты Кафанова и стихия Бердыева: «Рубин» забрался в зону еврокубков

Казанцы скучно, но уверенно обыграли крепкий «Урал»

Накануне «Рубин» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей, обыграв на «Казань Арене» екатеринбургский «Урал» (1:0). Почему команда Дмитрия Парфенова стала «переходной» между двумя сериями «Рубина», беды новоявленного сборника команды Черчесова и стандарты Кафанова как главное оружие в атаке казанского клуба — в материале «Реального времени».

Бердыев в своей стихии

В репортаже к домашнему матчу с «Енисеем» «Реальное время» писало, что череда матчей против аутсайдеров и середняков – отличный шанс для «Рубина» поправить турнирное положение. Так в итоге и вышло. Казанцы обыграли на своем поле «Енисей», «Крылья Советов» а также на характере спасли игру в Туле против местного «Арсенала». Попутно команда Курбана Бердыева со скрипом обыграла «Химки» в 1/16 Кубка России.

Конечно, радоваться тут стоит прежде всего результату. Игра «Рубина» совсем не радовала глаз, и болельщик, мало знакомый с тренерскими работами Бердыева, будет указывать прежде всего на фарт, который позволил «Рубину» перед текущим туром взобраться аж на шестую строчку турнирной таблицы. Кто более «в теме», конечно, понимают, что случайности тут почти нет. Бердыев собаку съел на достижении результата, «на минималках». Это его стихия.

Так или иначе период относительно простых соперников остался позади. Впереди выездное дерби с «Уфой», встречи со «Спартаком», «Локомотивом» и так далее. А вчерашний матч с «Уралом» в Казани можно считать переходным от «простой» серии к сложной. Команда Дмитрия Парфенова, пожалуй, может считаться одним из открытий нового сезона. Лишь в последних турах екатеринбуржцы немножко опустились в турнирной таблице — на девятое место. Но это все равно крепкая команда — не чета тем же «Крыльям» и «Енисею», которых с таким великим трудом пересилил «Рубин» в предыдущих домашних матчах.

К причинам низкой посещаемости, конечно, стоит добавить «унылость» игры команды Бердыева, которую не перебивает даже счет на табло и место в турнирной таблице



Парадокс: Сорокин попал в сборную России и осел на скамейке «Рубина»

Уже несколько туров назад стало понятно, что Курбан Бердыев определился с костяком основного состава. Большие вопросы вызывает отсутствие в нем Егора Сорокина, который недавно доигрался до дебюта в первой сборной России. Практически сразу после этого талантливого центрального защитника усадили в запас, предпочтя ему возрастных Цезаря Наваса и Владимира Граната. В остальном картина «основы» «Рубина» выглядела закономерно. Отметим лишь, что Федор Кудряшов набрал форму после травмы и вернул себе место в основе на левом фланге обороны. В «пострадавших» — Хорен Байрамян. Этот игрок выгодно выглядит в созидании на этой позиции, но регулярно проваливается в оборонительных действиях.

Субботний матч собрал еще меньше зрителей, чем «волжское дерби». Возможно, это связано с довольно поздним (19.00) для выходного дня началом матча. Ведь температура воздуха в день игры была довольно терпимая для футбола — 6 градусов. К причинам низкой посещаемости, конечно, стоит добавить «унылость» игры команды Бердыева, которую не перебивает даже счет на табло и место в турнирной таблице.

Стандарты Кафанова — главное оружие «Рубина» в атаке

Вчера, впрочем, «Рубин» начал матч активно и ярко. Уже на 4-й минуте Цезарь Навас зряче скидывал мяч в чужой штрафной под удар Сердару Азмуну, который неточным ударом метров с 7 загубил момент. И в целом казанцы довольно легко забрали себе мяч с самого старта игры, высоким прессингом обрывая попытки гостей наладить хоть какой-то конструктив. Лишь на 8-й минуте «Урал» сподобился на полноценную позиционную атаку, которая, впрочем, ничем, кроме катания мяча в центре поля и одного навеса в штрафную, не запомнилась.

Преимущество казанцев вылилось в гол на 20-й минуте. Сработало в атаке то немногое, что вообще работает в этом «Рубине». А именно — стандарты от Кафанова. Коновалов подал угловой, Сердар Азмун выпрыгнул выше всех и головой пробил голкипера гостей Ярослава Годзюра — 1:0. Иранский форвард завязал со сборной своей страны и забивает за «Рубин» второй матч подряд.

Сердар Азмун выпрыгнул выше всех и головой пробил голкипера гостей Ярослава Годзюра – 1:0



Игра же после гола аж до перерыва впала в обоюдный анабиоз. Но если казанский клуб это устраивало, то у уральского в атаке мало что получалось. «В первом тайме до гола играли хорошо, а после гола отдали инициативу. А во втором тайме уже, можно сказать, перестали играть, играли на удержание счета. Важнее было выиграть сегодня, нежели показывать хороший футбол. Потому что все понимали важность трех очков. Слава Богу, что все так закончилось», — говорил после игры защитник «Рубина» Федор Кудряшов.

— Как сам себя чувствуешь перед поездкой в сборную?

— Практически месяц пропустил, было тяжеловато. Но спасибо тренерскому штабу, что доверили место в составе и, в принципе, на 90 минут меня хватило.

— «Урал» преподнес какие то сюрпризы сегодня?

— Нет. О чем говорил тренерский штаб, то мы и получили. Это достаточно много навесов и верховой борьбы. Мы к этому готовились и я считаю, что наши центральные защитники справились.



Забрались в зону еврокубков

После перерыва характер игры действительно изменился, и в действиях «Рубина» на первый план вышли нервы. Команда начала допускать ошибки и чуть не поплатилась за это. На 59-й минуте провалилась центральная ось обороны, выпустив Николая Димитрова на свидание с Иваном Коноваловым после шикарной передачи Бикфалви из глубины поля. Уралец эффектно подсек мяч над голкипером «Рубина», но игровой снаряд попал в перекладину. Да и в целом «Урал» заметно прибавил.

За результат стало тревожно. Почувствовал неладное и Бердыев, произведший две замены. Он выпустил на поле более мобильного Павла Могилевца вместо Подберезкина, который лучше выглядит в качестве классического плеймейкера. А также Хорена Байрамяна на фланг обороны вместо Виталия Устинова. Замены сыграли, казанцам удалось отодвинуть игру от своих ворот. Более того, на 72-й минуте Азмун мог снять все вопросы об исходе матча, но запорол выход «два в одного» после передачи Дмитрия Полоза.

— Тяжелая игра, как и все игры у нас в этом сезоне. Начали очень хорошо, потом встали немного, и у «Урала» пошло много стандартных положений. За счет этого они нагнетали. Во втором тайме мы уже играли на результат. Хочу сказать большое спасибо команде, партнерам за то, что все бились до конца. Самое главное, что победили, — говорил после игры вышедший на замену Павел Могилевец.

Игра смотрелась хорошо. Как только стали неправильно стоять и усложнять — сразу все потеряли



«Рубину» и правда в концовке было тяжело. А тут еще и Руслан Камболов получил травму, вынудив Бердыева выпустить на поле «опального» Сорокина, а Граната передвинуть в опорную зону. На 79-й минуте все тот же Димитров бил из пределов штрафной, казалось, наверняка, но мяч из нижнего угла ворот «Рубина» вытащил Коновалов. Казанцы все-таки выстояли, одержав важнейшую победу.

Тур еще не закончен — сегодня пройдут еще четыре матча, но субботу «Рубин» закончил в зоне еврокубков — на четвертом месте. Впереди пауза на матчи сборных, а потом совсем непросто: «Уфа» на выезде и раненый «Спартак» в Казани. Сам Бердыев в таблицу смотреть не считает нужным.

— Смотреть в таблицу? Нет, мы от тура к туру готовимся. В конце чемпионата будем смотреть. Сегодня по первому тайму правильно играли, ничего не выдумывали, не усложняли. Игра смотрелась хорошо. Как только стали неправильно стоять и усложнять — сразу все потеряли. Игра в обороне и атаке оставляет желать лучшего.



— Насколько важен для «Рубина» Азмун? Хорошо, что он не уезжает в сборную?

— Во-первых, не знаю, откуда у вас информация, что он не уезжает. Насчет второго, он нападающий и должен забивать.

— Травма у Камболова серьезная?

— Серьезной травмы нет. Гематома. К матчам сборной будет в порядке.



Артур Халилуллов, фото rubin-kazan.ru