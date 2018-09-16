Вылезти из «болота» таблицы РПЛ за пять туров? Первый шаг «Рубин» сделал

Миссия выполнима

Накануне «Рубин» начал серию из пяти матчей против команд из нижней части турнирной таблицы. Этот отрезок — ключевой для команды Курбана Бердыева, поскольку представляет собой реальный шанс вернуться в борьбу за зону еврокубков. Первый этап в виде победы (1:0) над дебютантом РПЛ красноярским «Енисеем» пройден с минимальной затратой сил. С чем связаны успехи команды Аленичева, «подарок» «Рубину» в дебюте матча и игнор матча казанской публикой — в материале «Реального времени».

«Енисей» оказался на удивление крепким орешком

Красноярский «Енисей» никогда до нынешнего сезона не играл в высших дивизионах чемпионатов России. Если бы в условном 2010-м или даже в 2013-м кто-нибудь сказал, что в матче «Рубина» с такой командой нет явного фаворита, то его наверняка посчитали бы сумасшедшим. Однако времена меняются. Билялетдинов, Чалый, Грасия — казанский клуб давно в лучшем случае середняк. И даже возвращение Курбана Бердыева в Казань моментально ситуацию не поменяло. Легендарный для Татарстана тренер работает уже второй сезон, но воз пока и ныне там. «Рубин» по итогам шести туров (а это уже немалая дистанция — пятая часть всего чемпионата) расположился на привычной уже позиции во второй половине турнирной таблицы (11-е место).

А вот для дебютанта РПЛ занимаемое им 13-е место — безусловный успех. В межсезонье красноярский клуб называли главным претендентом на возвращение в родные пенаты ФНЛ. Однако команда Дмитрия Аленичева оказалась на удивление крепким орешком. Если 16-е место «Анжи» можно списать на бедственное финансовое положение махачкалинцев, то 14—15-я позиции ФК «Уфа» и екатеринбургского «Урала» стали откровением — оба клуба причислялись к твердым середнякам РПЛ, а уфимцы были и вовсе возмутителями спокойствия. Обойти эти коллективы в таблице, конечно же, успех для «Енисея».

Команда Дмитрия Аленичева оказалась на удивление крепким орешком



Почему «Рубин» был обязан побеждать

И заслуга в этом успехе не только тренерская. Менеджмент красноярского клуба ударно поработал в межсезонье на трансферном рынке, собрав вполне боеспособный коллектив. Во многом счастью «Енисея» способствовало несчастье в Перми, где прекратил свое существование другой старожил РПЛ — «Амкар». Так же, как и крах «новодела» — «Тосно» из Ленинградской области. Вратарь Юрченко, защитники Занев, Огуде и Дугалич, полузащитники Костюков, Комолов и Бодул — сразу шесть игроков из этих команд пополнили «Енисей». Да и остальные новички были вполне добротные.

И все же «Рубин» вчера был обязан побеждать. Дело в том, что до перерыва на матчи сборных у казанцев был довольно сложный календарь — «Зенит» и ЦСКА дома и «Ахмат» и «Ростов» на выезде. Набирать очки с такими соперниками непросто. После «Енисея» «Рубин» проведет еще четыре матча с командами из нижней части таблицы, и две-три победы в них могут вернуть казанцев в борьбу за еврокубковую зону. Миссия, на первый взгляд, вполне выполнимая. Если не подняться в таблице в данный отрезок чемпионата, то и этот сезон окажется потерянным. То есть, простите, переходным, конечно.



Сорокин и два Коновалова — самый ценный актив «Рубина»

Тем временем у «Рубина» большие проблемы с исполнителями на флангах обороны. Не от хорошей жизни вчера на правом ее краю вышел номинальный центр Владимир Гранат. Правда, непонятно, почему остался в запасе Виталий Устинов, у которого больше опыта игры на этой позиции. В остальном стартовый состав был привычен и понятен. Радует, что наконец-то закрепился в основе талантливый центральный защитник Егор Сорокин. Напомним, что в товарищеском матче со сборной Чехии Егор дебютировал в команде Станислава Черчесова. Сорокин и два Коновалова (вратарь и центральный хавбек) — тот актив, который позволяет с оптимизмом смотреть в будущее «Рубина». Главное, не продать их раньше времени за бесценок в условный «Зенит».

Наконец-то закрепился в основе талантливый центральный защитник Егор Сорокин



После игры Егор Сорокин согласился пообщаться со СМИ.

— На открытой тренировке вы сказали, что «Енисей» — это навалы и навесы. Сегодня соперник чем-то удивил?

— Мы в конце играли в контроль мяча. Их счет не устраивал, и центральный защитник у них ушел вперед. Главное, что мы выстояли, потому что раньше у нас были с этим проблемы. В целом они ничем не удивили. Очень хорошая команда, для которой нет авторитетов. Играют агрессивно, что дома, что на выезде.

— Сегодня было очень много брака в передачах. С чем это связано?

— Да, согласен с вами. Но ответить на этот вопрос сложно. Может, потеря концентрации, а может, усталость, — сказал Сорокин.

Перед матчем многие опасались, что гости возведут редуты на своей половине поля, которые будет трудно взломать. Но все оказалось проще — «Енисей» сам оперативно привез себе гол, позволив «Рубину» играть дальше в излюбленной вертикальной манере. На 7-й минуте Азмун обокрал защитника и убежал к воротам, но не пожадничал, а отдал на набегавшего Полоза, который был точен — 1:0. Трибуны отреагировали вяло. «Енисей» — не ЦСКА, и казанский зритель, по сути, проигнорировал матч, несмотря на долгий перерыв без футбола, отличную погоду и выходной день. Стадион не был заполнен даже на треть.

— Сегодня на стадионе во время игры порой стояла гробовая тишина, люди откровенно скучали. Результат на первом месте, а как же зрелищность? — спросили после игры полузащитника «Рубина» Хорена Байрамяна журналисты.

— Сегодня результат был очень важен. Потому что все прекрасно понимали, что до этого мы трижды сыграли вничью и потеряли много очков. Мы понимаем, что много брака, где-то не было комбинационного футбола, не все получалось. Есть над чем работать. Но главное, взяли три очка, и дальше, я надеюсь, будет еще лучше.

— А вас самих не обижает, что болельщики так вяло вас поддерживают?

— Мы сами должны играть хорошо, чтобы болельщиков приходило больше и чтобы они болели ярче, — был самокритичен Байрамян.



Хорен Байрамян: «Мы сами должны играть хорошо, чтобы болельщиков приходило больше и чтобы они болели ярче»



Обещанные «навесы-навалы» были

Забив, «Рубин» с видимым удовольствием отдал мяч красноярцам, позволив им, словно слепым котятам, тыкаться в отработанную оборону казанцев. Гости владели мячом, но не более того. Обещанные Сорокиным на открытой тренировке «Рубина» «навесы-навалы» тоже имели место. Выпады казанцев при этом выглядели острее. На 21-й минуте Азмун завершал контратаку ударом с острого угла в ближний угол, но мяч попал в сетку с внешней стороны. А во второй половине тайма казанцы и мяч себе забрали. И игра начала убаюкивать размеренным перекатом игрового снаряда по половине поля «Енисея».

Первый раз «будильник» прозвенел на 38-й минуте, когда Коновалов-вратарь среагировал на удар в упор от Комкова после флангового прострела. Имел место и рикошет. Второй звоночек раздался, когда Чико Флорес чуть не забил в свои ворота убойным ударом со «второго этажа».

Петь дифирамбы «Рубину» рано. Это программа-минимум

Уже на 55-й минуте «Рубин» мог закончить матч, когда Коновалов-полузащитник адресно прострелил в центр штрафной, откуда Флорес с нескольких метров не попал в ворота. Через пять минут гости чуть не наказали — обводящий удар Комкова с линии штрафной был чудо как хорош. Голкипер «Рубина» мяч никак не доставал — на выручку казанцам пришла перекладина ворот.

В целом «Рубин» контролировал ход матча, но моменты у «Енисея» все же были. В основном гости уповали на дальние удары, и не без оснований — пару раз мяч вполне мог залететь в ворота Коновалова. И все же казанцы удержали такую ценную победу.

Курбан Бердыев: «Тяжелый матч. Игроки подошли в разном функциональном состоянии. Но дотерпели через не могу



Конечно, петь дифирамбы такой победе «Рубина» явно не стоит. То, что мы видели вчера, можно оценивать лишь как минимум от требований, предъявляемых к «Рубину». Тем не менее сейчас для команды Курбана Бердыева важнее всего очки, пока календарь позволяет их набирать в «промышленных масштабах». На очереди — выезд в Тулу на матч с «Арсеналом».

Сам наставник «Рубина» после игры был в настроении и даже шутил с журналистами. Но сначала прокомментировал ход игры.

— Тяжелый матч. Игроки подошли в разном функциональном состоянии. Но дотерпели через не могу. У многих игроков нет игрового тонуса. Средняя линия в тренировочном процессе практически отсутствовала. Но впереди есть неделя, восстановимся.

— Не первую игру играете узко. Из-за этого ошибки в передачах? Почему нет вариативности в атаках?

— Вам надо в Высшую школу тренеров идти, — с долей юмора ответил Бердыев.



Артур Халилуллов, фото rubin-kazan.ru