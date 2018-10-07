Видео недели: Путин о Скрипале, пожар в якутском ТЦ и глава Росгвардии в роли Супермена

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«Он просто подонок»

Президент России Владимир Путин высказал свое мнение о фигуре отравленного в Солсбери в начале марта разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля. Глава государства заявил, что считает Скрипаля предателем Родины.

Как глава Росгвардии опасного преступника обезвредил



В среду бизнесмен из Приморья заехал на своем автомобиле на Васильевский спуск в Москве и пригрозил взорвать газовый баллон, если его не допустят к Владимиру Путину или главе Росгвардии Виктору Золотову. После этого Росгвардия опубликовала пресс-релиз, в котором рассказала о том, как глава ведомства лично обезвредил опасного нарушителя. Многие пользователи восприняли произошедшее как инсценировку с целью «отбелить репутацию» Золотова после публикации его обращения к оппозиционеру Алексею Навальному. Этот момент пресс-служба Росгвардии также предусмотрела и заранее пригласила всех не поверивших на Северный Кавказ.

Обращение Кадырова к чеченцам и ингушам



Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Ингушетии жесткими мерами за отказ признать новую границу между двумя регионами.

Протесты в Армении



Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о своей отставке после вступления в силу его указа об увольнении шести министров. Таким образом он намерен добиться проведения в стране внеочередных парламентских выборов. В Армении снова вспыхнули протесты.

Неудачная попытка задать вопрос мэру Сочи



В Сети появилась видеозапись, на которой неизвестный пытается задать вопрос мэру Сочи Анатолию Пахомову. Глава города предпочел не отвечать гражданину, заявив: «Езжай в Абхазию вопросы задавать», а также подозвал казаков, чтобы пристающего прохожего «куда-нибудь убрали».

Конкурс на лучшую похвалу президента



В Туркменистане прошли «соревнования» по восхвалению президента республики.

Пожар в якутском ТЦ



В крупнейшем ТЦ Якутска произошел пожар. При этом еще весной торговый центр закрывали за нарушение противопожарной безопасности. Сообщается, что пострадавших в пожаре нет.

Презентация первой пассажирской капсулы Hyperloop



В Испании презентовали первую в мире капсулу для вакуумного поезда Hyperloop. В 30-метровом «вагончике» помещаются 40 человек. Путь из Мадрида в Барселону на нем составит всего 20 минут. Уже в следующем году местные жители смогут испытать новую технологию в деле и съездить в Тулузу.

Глава «Амазона» собрался колонизировать Луну



Самый богатый человек в мире Джефф Безос приступил к строительству лунного модуля. Он планирует создать колонию на Луне и перенести туда всю тяжелую промышленность с Земли и тратит на это деньги собственной компании — интернет-магазина «Амазон».

Стивен Сигал отказался отвечать на обвинения в домогательствах



Стивен Сигал прекратил интервью каналу «Би-би-си» через несколько минут после начала. Поводом стал вопрос об обвинениях в изнасиловании. Актер просто вынул из уха наушник и ушел.