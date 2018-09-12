«Законы питерских улиц, может, и правильные, но они должны распространяться только на своих»

Фактически Виктор Золотов дал санкцию на массовую расправу с оппозицией — считает Максим Шевченко

Журналист, политолог, а с недавних пор и политик Максим Шевченко по просьбе «Реального времени» дал оценку вчерашнему беспрецедентному заявлению главы Росгвардии Виктора Золотова в адрес оппозиционера Алексея Навального. Шевченко называет его странным, безответственным и «страшным» и считает, что глава силового ведомства должен извиниться.

— Максим Леонардович, какова ваша оценка услышанного от главы Росгвардии, от его вызова Алексея Навального «на дуэль»?



— Я считаю странным того, кто подбил Виктора Золотова на эту акцию. Во-первых, Золотов — это человек, обладающий государственной неприкосновенностью, и его нельзя ударить независимо от его желания. Какое-либо целенаправленное причинение ему физического вреда, даже гипотетическое, от того же Навального, вполне может рассматриваться как покушение на жизнь и здоровье лица, облеченного властью и имеющего секретный допуск «первого уровня» и, кроме того, лица, от которого во многом зависит жизнь и судьба нашей страны. Поэтому подобный вызов со стороны Золотова — достаточно странная и безответственная вещь, и даже удивительно, как человек, который отвечал еще недавно за охрану первого лица государства, может так относиться к своему статусу, к статусу своей безопасности, ведь его безопасность — это безопасность еще и огромного числа других людей.

Второй момент: Виктор Золотов — это человек, достаточно крепко подготовленный физически. Конечно же, трудно представить, чтобы человек, который был личным охранником главы государства, не владел бы навыками рукопашного боя, в том числе боевыми и травматическими приемами, которые могут просто убить человека. И если такой человек вызывает на поединок того, кто заведомо этими навыками не обладает, это выглядит странно. Если ты мастер спорта международного класса, то ты обычно не вызываешь на бой интеллигентов.

Третий момент: мне представляется, что если власть начнет сыпать угрозами, в том числе и физической расправы — а эпитетов, говорящих об этом, у Золотова полно, многим станет страшно. Мне уже страшно: если глава Росгвардии высказывается так по отношению к гражданину, вина которого не доказана, то что будут делать его подчиненные? Как они будут относиться к задержанным? Они, что, тоже будут вызывать задержанных из КПЗ на дуэли, а потом превращать их в фарш? Фактически Золотов дал санкцию на массовую расправу по отношению к оппозиции. Я считаю, что видеозаявление Золотова — это беспрецедентное и вопиющее событие, которое должно получить в том числе и правовую оценку.

«Фактически Золотов дал санкцию на массовую расправу по отношению к оппозиции. Я считаю, что видеозаявление Золотова — это беспрецедентное и вопиющее событие, которое должно получить в том числе и правовую оценку». Фото kremlin.ru



И это уже дело не только Алексея Навального. Если люди, отвечающие за безопасность государства, будут угрожать физической расправой (а понятно, что это не дуэль, а физическая расправа) перед подчиненными, то это уже похоже на «дедушек» второго года службы, на «дедушек» стройбата. Такая тональность просто недопустима для генерала, для человека, по мановению руки которого могут открыть огонь по тем же людям. Если мы имеем такую неуравновешенность генерала в таких простых вопросах, то что же будет в вопросах сложных? Поэтому такое выступление Золотова — просто угроза общественной безопасности.

— Но почему Золотов не обратился в суд?

— Золотов наверняка имеет юридическое образование, он офицер, генерал и вполне уважаемый человек, человек, прошедший большой путь, и он наверняка разбирается в праве. У Золотова есть юристы в Росгвардии, и мне непонятно — что, трудно Алексея Навального привлечь к суду и там сказать: «Алексей, ты все врешь, ты неправ — тут капусту по цене не завышали, тут морковку по цене не завышали, ты не разобрался»? Да можно даже обойтись без суда, а ответить по фактуре! И при чем тут Ходорковский? При чем Березовский?

— А вас не удивляет реакция пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который отказался отвечать на вопрос, нормальны ли некоторые выражения Золотова для чиновника его уровня?

— Меня уже ничего не удивляет в Российской Федерации — просто определенная группа людей забыла, что они являются государственными служащими, им кажется, что законы питерских улиц распространяются и на юридическое, и на политическое поле, а это ошибка. Законы питерских улиц, может быть, и правильные, но они распространяются на своих. А в государстве люди должны действовать по правовым нормам — по решению того же суда, по Уголовно-процессуальному кодексу и прочим законам, которые регулируют отношения между людьми. А если этого нет и мы имеем выступление Золотова, которого я считал адекватным человеком, то это дикость.

— Прошлогоднее выступление Усманова в отношении Навального было цивилизованнее?

— Выступление Усманова было выступлением частного лица — блогер Усманов ответил блогеру Навальному, и в этом ничего такого не было, так как Усманов — это олигарх. Да, у него есть личная охрана и так далее, но он не угрожал Навальному физической расправой.

Вот если бы с таким заявлением выступил Александр Хинштейн — советник по информационной политике главы Росгвардии, то в этом не было бы ничего необычного, и мы бы сказали, что это нормальная дискуссия. Но, повторю, когда выступает человек, который может подписать приказ о том, что нужно открыть огонь по людям на улице, и его послушаются, — от этого становится очень страшно.

«Вот если бы с таким заявлением выступил Александр Хинштейн — советник по информационной политике главы Росгвардии, то в этом не было бы ничего необычного, и мы бы сказали, что это нормальная дискуссия». Фото zasekin.ru

— Кто автор этого заявления Золотова, по-вашему? Сам глава Росгвардии или это плод совместного творчества?

— Судя по всему, это действительно плод совместного творчества Александра Хинштейна и Виктора Золотова. Мне думается, что это так. А если Хинштейн не имел к этому отношения, то тогда вообще странно — какой же он тогда советник по информационной политике?

— Власти, так или иначе, стали отвечать лично Навальному. Это о чем-то говорит?

— Заявление Золотова — это не ответ Навальному, а угроза расправы. Ответом было заявление Усманова — это был хайп, это было событие.

— Какого развития событий ждете вы?

— Я считаю, что Виктор Золотов должен извиниться за угрозы в адрес гражданина России. Золотов — глава огромной вооруженной структуры, которая действует согласно закону, и разве в законе сказано, что глава Росгвардии может выступать с угрозами в адрес гражданских лиц, вина которых не доказана? Не может глава Росгвардии уподобляться простым гражданам! Если ты в отставке, тогда да, ты можешь вести какие угодно блоги, но пока под твоим началом находится огромная вооруженная структура, будь добр, держи себя в руках.