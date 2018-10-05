За пивом на заправку: «Возврат слабого алкоголя — это слабое утешение»

Рост цен на бензин пытаются сдержать разрешением торговать алкоголем на АЗС, заправщики утверждают — это не спасет бизнес

Фото: Максим Платонов

Автозаправкам могут разрешить торговать слабоалкогольными напитками. Решение принято на совещании у вице-премьера России Дмитрия Козака, которое состоялось в сентябре, пишут «Ведомости». Информацию об этом изданию подтвердили три источника. В Татарстане тему о возврате алкоголя на заправки поднимали еще полтора года назад и высказались за снятие запрета на торговлю спиртным, назвав алкоголь более маржинальным продуктом, чем бензин. Между тем представители частных АЗС называют снятие запрета «слабым утешением» и предлагают государству отпустить розничные цены на топливо либо начать регулировать оптовые.

Спиртное на АЗС компенсирует потери от сдерживания розничных цен на топливо?

Решение о возврате торговли алкоголем на заправках принято на состоявшемся в сентябре у вице-премьера Дмитрия Козака совещании, пишут «Ведомости». Инициатива исходила от представителей некоторых нефтяных компаний. Продажа пива и вина на АЗС, по их мнению, послужит своеобразной компенсацией роста акцизов и поможет не допустить повышения розничных цен на АЗС.

Как пишет «Коммерсант», глава Независимого топливного союза Павел Баженов написал на прошлой неделе письмо Дмитрию Медведеву, попросив отменить введенный с 2012 года запрет на продажу на заправках алкоголя крепостью до 16,5%. По мнению Баженова, запрет не привел к уменьшению числа аварий по вине пьяных водителей, но дискриминирует АЗС по сравнению с обычными магазинами.

Инициатива исходила от представителей некоторых нефтяных компаний. Продажа пива и вина на АЗС, по их мнению, послужит своеобразной компенсацией роста акцизов и поможет не допустить повышения розничных цен на АЗС. Фото pixabay.com



Еще в январе 2017 года соответствующий законопроект был внесен в Госдуму сенатором от Астраханской области Геннадием Орденовым. «Запрет реализации алкогольной продукции на АЗС представляется неэффективной мерой борьбы с употреблением спиртных напитков за рулем. Очевидно, что причинно-следственной связи между возможностью приобретения водителем автомобиля алкогольной продукции на АЗС и ее употреблением этим водителем не существует, алкоголь может быть приобретен лицом, управляющим автотранспортным средством, в любом месте, отсутствие спиртного на АЗС не является препятствием для этого», — говорилось в пояснительной записке.

По мнению автора законопроекта, статистика ДТП, совершенных нетрезвыми водителями, говорит о неэффективности запрета продажи алкогольной продукции на АЗС. В 2010 году, до введения запрета на торговлю спиртным, было зарегистрировано 11,8 тыс. ДТП, а в 2015-м – 16 тыс. ДТП.

Критики инициативы обращали внимание, что при подсчете не учитывался рост автомобилизации в России за последние несколько лет.

«Хотелось бы, чтобы этой мерой поддержки не ограничились»

Законопроект Орденова не дошел даже до первого чтения в Госдуме. Правовое управление администрации президента дало отрицательный отзыв. В заключении говорится, что в России принимаются меры, направленные на ужесточение требований к розничной продаже алкогольной продукции и закреплен принцип обеспечения «приоритетности защиты жизни и здоровья граждан по отношению к экономическим интересам участников алкогольного рынка».

Сейчас сам Геннадий Орденов не комментирует возможное решение правительства о возврате алкоголя на АЗС. Однако до того, как законопроект «завернуло» правовое управление, его одобрили парламенты большинстве регионов России. «Это высокомаржинальный продукт! Он дает в два-три раза больше маржи, чем продажа бензина!» — объяснил тогда экс-гендиректор «Татнефтепродукта» Рустам Сабиров.

— Маржа упала на АЗС. Если сельские магазины не продают алкоголь, то они банкроты, а АЗС приравнивается по экономике к сельским магазинам. Если нет этой продукции, то основная деятельность не приносит прибыль, — отмечал Сабиров.

Снятие запрета по торговле спиртным на АЗС должно повысить рентабельность этого бизнеса, считают сторонники изменений. Однако представители независимых АЗС называют это слабым утешением:

— Так и напишите, что слабоалкогольные напитки — это слабое утешение для частных АЗС. Хотелось бы, чтобы этой мерой поддержки не ограничились. Государство в мае зафиксировало цены в рознице, а биржа как работала некорректно, так и работает. Если вы регулируете цены, надо регулировать их во всех сегментах, а не так, что розницу остановили, а опт растет. Если покупаешь дороже, чем продаешь, какой бизнес может быть? А частные заправки — это 50—60% рынка, — комментирует «Реальному времени» Ирек Сулейманов, глава Ассоциации малых и средних АЗС Татарстана.

«Любое увеличение количества точек продажи негативно влияет на заболеваемость и происшествия, связанные с употреблением алкоголя»

По словам Сулейманова, большая ошибка запрещать даже торговлю водкой:

— Как будто никто не найдет, где ее выпить! В Белоруссии этот запрет ввели, а через два дня Лукашенко отменил, потому что таксисты начали по дороге продавать и суррогат появился, — говорит Сулейманов.

При этом эксперт отмечает, что маржа от торговли продуктами питания на заправках составляет всего 10—15% от общей выручки.

— Заправки должны зарабатывать на торговле бензином. Нам приводят в пример западные заправки, мол, там ситуация иная, но там и не такие заправки, как у нас. Там огромные комплексы. Там супермаркеты работают до шести вечера, и только за заправке, которая круглосуточная, вы можете купить сыр, молоко, сметану, — говорит Сулейманов.

Доводы сторонников снятия запрета о том, что он не повлиял на количество пьяных ДТП, и алкоголь, кроме заправок, можно купить где угодно, медики считают несостоятельными.

— Решение неправильное. Любое увеличение количества точек продажи негативно влияет на заболеваемость и происшествия, связанные с употреблением алкоголя. Мы выступаем за то, чтобы убрать алкоголь и из сетевых магазинов — оставить одну-две точки на квадратный километр, как в скандинавских и прибалтийских странах, — говорит Степан Криницкий, заместитель главного врача по детской наркологии Республиканского наркологического диспансера.

238 «пьяных» ДТП с 50 погибшими

Решение о возврате торговли спиртным на АЗС Криницкий называет «жертвой здоровьем населения в угоду интересов промышленников». По словам нарколога, алкоголь на прилавках заправок приведет к росту употребления спиртного и срывам у алкоголезависимых.

— Для любого алкоголезависимого человека, а их в тысячи раз больше, чем состоят на учете в наркодиспансерах, это может быть провокацией. У нас запрет на рекламу алкоголя на телевидении, чтобы не было лишнего внешнего воздействия, человек сознательно избегает точек торговли спиртным, а тут он на заправку заходит, где перед ним витрина с пивом. Хочет он этого, не хочет, а алкоголь увидит. Естественно, это его спровоцирует, — говорит Криницкий.

Как сообщили «Реальному времени» в ГИБДД Татарстана, за 8 месяцев в республике было совершено 236 «пьяных» ДТП, в которых 50 человек погибли и 304 ранены. На 10 375 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, наложены штрафы.