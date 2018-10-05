«Зеленый подарок»: как склон у НКЦ «Казань» покрыли 17,9 тысячи кв. м газона

Современное благоустройство менее чем за год превратило замусоренный угол в новое популярное место для прогулок казанцев

Фото: Ринат Назметдинов

Склон возле НКЦ «Казань», покрытый свежей зеленой травой, в скором будущем может стать новым местом для фотосессий горожан. Уже сейчас молодые люди, прогуливающиеся вдоль склона, останавливаются, чтобы сделать селфи или снять панорамный вид, открывающийся на правый берег Казанки. Всего пару месяцев назад эта местность имела далеко не такой презентабельный вид. Строителям пришлось вывезти отсюда более 1,9 тыс. тонн мусора, убрать свыше 1,5 тысячи стволов американского клена и уложить 17,9 тысячи квадратных метров газона. «Зеленый подарок» казанцам сделали Группа компаний «ТАИФ» и ОАО «Татнефтепроводстрой». «Реальное время» уже писало об этом культовом месте и его преображении, сегодня же мы расскажем об использованных технологиях благоустройства.

До Фуксовского сада

Вопрос о благоустройстве склона, прилегающего к скверу Фукса, обсуждался еще в июне 2017 года, когда президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с руководством ОАО «ТАИФ» осматривали ход строительства многоуровневой подземной парковки у НКЦ «Казань». Проект паркинга предусматривал дополнительный выезд с нижнего четвертого этажа на Подлужную улицу. С нее можно было бы попасть на мост «Миллениум», миновав, таким образом, пробки в центре города в час пик. Камнем преткновения тогда стал отрезок дороги от тоннельной части паркинга до улицы Подлужной протяженностью 350 метров.

Эскиз проекта дороги был готов и ожидал только одобрения со стороны исполкома Казани. В тот момент руководство Группы компаний «ТАИФ» предложило Рустаму Минниханову расширить территорию благоустройства у НКЦ до Фуксовского сада. На выездном совещании в мае этого года предложение об увеличении площади благоустраиваемой территории до 30,8 тыс. кв. м было одобрено. И уже в конце июня на склоне левого берега Казанки закипела работа.

Рустам Минниханов с руководством ОАО «ТАИФ» осматривает ход строительства многоуровневой подземной парковки. Фото Максима Платонова

На вершине склона остались сосны ценных пород

Обновление заброшенного уголка проходило в несколько этапов. В первую очередь строители очистили склон от мусора, выкорчевали и вырубили заросли американского клена.

Строители очистили склон от мусора и зарослей американского клена. Фото Рината Назметдинова



— Склон был в запущенном состоянии. Нам пришлось убрать свалку из стройматериалов, бетона, битого стекла, валежника. Лестница, которая находилась в этой чаще, была в аварийном состоянии. Пешеходные дорожки на склоне пестрели рисунками, асфальт потрескался. Мы заменили лестницу, вырубили заросли клена. Только на вершине склона, рядом со сквером Фукса, оставили сосны ценных пород, — рассказал нам Вадим Власов, заместитель главного инженера ОАО «Татнефтепроводстрой».

На склоне была свалка из стройматериалов, бетона, битого стекла, валежника. Фото Рината Назметдинова



Всего от мусора было освобождено полтора гектара земли. С благоустраиваемой территории вывезли 200 КАМАЗов мусора, а для укрепления и формирования склона потребовалось порядка 6 тысяч машин с грунтом. Все лето над благоустройством левого берега Казанки трудились 120 человек, из них только укладкой и формированием склона занимались 25—40 рабочих. Они руками расстилали рулонный газон. Кропотливая работа заняла два месяца. Особую трудность создавало то, что траву приходилось стелить на достаточно крутом склоне.



Для формирования склона привезли 600 КАМАЗов с грунтом. Фото Максим Платонов

Чтобы укрепить газон, рабочие использовали георешетку.



Георешетка — строительный материал сотовой формы, произведенный из геосинтетического полимера.

Георешетка при растяжении создает устойчивый армирующий каркас, что позволяет укрепить грунт. Ячейки георешетки заполнили черноземом и уже сверху посадили траву. Чтобы она была свежей, установили автоматическую систему полива.

Игорь Куляжев: «Это ценное приобретение для нашего города»

Теперь местность рядом с НКЦ «Казань» нельзя назвать опасной для прогулок, как раньше. На некогда темном в вечернее время склоне установлены 11 опор освещения, а на пешеходных дорожках разбитый асфальт сменило свежее покрытие. Рабочие обновили два километра тротуара и 300 метров основной дороги. Внизу вдоль дорожек для оживления пейзажа высадили 10 кустов пирамидальной туи. На Подлужной и внизу склона установили 40 дорожных знаков.

На пешеходных дорожках разбитый асфальт сменило свежее покрытие. Фото Рината Назметдинова



Сейчас склон готов к открытию. С него открывается чудесный вид на правый берег реки, наслаждаться которым со стороны Фуксовского сада больше не мешают заросли американского клена и неприглядный мусорный фон. Заместитель руководителя исполкома Казани, председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев поблагодарил группу промышленных предприятий за «красивый подарок горожанам и гостям столицы Татарстана».

— Действительно, сейчас склон выглядит достойно. Раньше на нем рос дикий клен, было грязно, распивались спиртные напитки — настоящая криминогенная зона. Сейчас склон как со стороны Ново-Савиновского района, так и со стороны Фуксовского сада выглядит выигрышно. С него открываются грандиозные перспективы, красиво засияла Казань. Это ценное приобретение для нашего города, — отметил Куляжев.

В ближайшее время планируется торжественное открытие склона на левом берегу Казанки. «Реальное время» будет следить за дальнейшим благоустройством этой территории.