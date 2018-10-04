Рустам Минниханов: «Нефтехимия остается одной из ведущих отраслей экономики Татарстана»

В Москве стартовала «Российская энергетическая неделя»

В Москве второй год подряд проходит форум «Российская энергетическая неделя». Представители крупнейших международных и российских компаний, ведущие эксперты обсуждают проблемы, закономерности и тенденции развития энергетических и нефтяных рынков. Кто потребляет больше всего газа в мире? Чем можно обеспечить поддержку нефтегазохимии? Какой новый вид промышленности появится в России? Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Мировая торговля газом достигла 1 трлн 134 млрд кубометров

Представители крупнейших международных и российских компаний, чиновники и ведущие эксперты собрались в Москве, чтобы обсудить главные тренды и проблемы топливно-энергетического комплекса. В центральном выставочном зале «Манеж» второй год подряд проходит форум «Российская энергетическая неделя».

Татарстанская делегация во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым прибыла на форум ранним утром. Вместе с представителями правительства, руководством ГК ТАИФ и другими представителями топливно-энергетического комплекса РТ Минниханов сразу же направился на первую по программе дискуссию о будущем газового рынка.

Ключевой фигурой панельной сессии «Каким будет глобальный газовый рынок — 2030?» стал министр энергетики РФ Александр Новак. «Газ будет наиболее востребованным углеводородным ресурсом в период до 2040 года. Этот ресурс больше всего отвечает экологическим требованиям, обладает огромными запасами в мире, возможностями добычи, транспортировки. Кроме того, газ будет востребован во многих областях: в электроэнергетике, транспорте, газохимии», — отметил он, приветствуя зал.

Министр рассказал о том, что за последние 10 лет добыча природного газа в мире увеличилась почти на 21%, или на 640 млрд кубических метров. Мировая торговля газом увеличилась на 46%, или на 360 кубометров, и достигла 1 трлн 134 млрд кубометров. При этом выросла торговля сжиженным газом.

— Почти на 70%, что более чем в три раза превышает темпы роста в общей торговле. А число стран-потребителей выросло с 17 до 40, — сказал Новак. Он пояснил, что эти процессы связаны с усовершенствованием технологий транспортировки.

По прогнозам министра, доля газа в мировом энергобалансе вырастет с сегодняшних 23% до 26%, увеличение темпов роста спроса составит 1,8%. Фото Евгения Реутова / photo.roscongress.org



«Экспорт российского газа растет ежегодно на 6-7 процентов»

По прогнозам министра, доля газа в мировом энергобалансе вырастет с сегодняшних 23% до 26%, увеличение темпов роста спроса составит 1,8%. При том, что общее энергопотребление в мире будет расти гораздо более низкими темпами — 1%. Общий спрос на газ до 2035 года вырастет на 40%, торговля газом ежегодно будет увеличиваться на 2,6%.

По словам Новака, колоссальными ресурсами газовых месторождения обладает Ямало-Ненецкий автономный округ. «На Ямале запасы составляют порядка 40 трлн кубометров газа, ресурсная база позволяет обеспечивать производство сжиженного газа в объеме от 80 до 115 млн тонн в год», — заявил министр энергетики. При этом, с его точки зрения, ресурсная база позволяет увеличивать поставки трубопроводного газа в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. «Трубопроводный газ и СПГ из России будут дополнять друг друга, а не конкурировать на традиционных рынках», — уверен Александр Новак.

В своем выступлении глава российского ТЭК обозначил и основные проекты отечественной газовой отрасли — «Северный поток-2», две нитки «Турецкого потока» и строящийся газопровод «Сила Сибири». Наиболее востребован газ сегодня в Китае. «За 8 месяцев объемы закупок СПГ в КНР увеличились почти на 50 процентов. Это огромный рынок, и здесь могут быть новые направления», — сказал министр.

Кроме того, он высказался о возможности ограничения поставок российского газа.

— Мы об этом слышим на протяжении последних нескольких лет. Что происходит по факту? Экспорт российского газа растет ежегодно на 6-7 процентов. В этом году будут рекордные поставки газа в Европу. Выходим на пиковые объемы потребления, — резюмировал Новак.

По словам Михельсона, в ближайшие 5 лет в России будет создана новая отрасль промышленности — производство оборудования для СПГ-проектов. Фото Евгения Реутова / photo.roscongress.org

В России появится новая отрасль промышленности

К мнению министра энергетики присоединился председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон. Он согласился, что рынок газа растет быстрыми темпами, отметив особую роль СПГ в этом вопросе. Проблемной зоной он назвал формирование цены на газ.

— В большинстве регионов мира цена на газ до сих пор определяется ценой на нефть и имеет схожую динамику. Это сегодня не соответствует реалиям рынка. Газ постепенно становится самостоятельным товаром. Из-за нефтяной привязки волатильность газа не отражает реальную ситуацию с производством и потреблением. Если цена на газ вырастет вслед за нефтью, наши ожидания по росту рынка могут и не сбыться, — считает Михельсон.

По его словам, в ближайшие 5 лет в России будет создана новая отрасль промышленности — производство оборудования для СПГ-проектов. «Работаем вместе с другими предприятиями над реализацией. Ставим цель по выходу России на мировой рынок как поставщика оборудования для производства СПГ. В планах привлечь порядка 800 предприятий», — обозначил глава «Новатэк».

«…Регион, который страдает от нефтяной иглы»

Очередная сессия энергонедели, на которой Рустам Минниханов не только успел побывать, но и стал спикером, посвящалась нефтегазохимии.

— Нефтегазохимия — один из ключевых сегментов развития. Через 15—20 лет темпы роста углеводородного сегмента топлива уменьшатся, но это не касается нефтехимии. Растет средний класс, а это основной потребитель продукции нефтехимии, — заявил на мероприятии замминистра энергетики Павел Сорокин.

Сырье у России есть во всех категориях, но пока мало производственных мощностей. «В нефтехимии мы сейчас производим около 10 млрд тонн, большую часть потребляем на внутреннем рынке. Экспорт составляет 3,2 млрд. Цифры не впечатляющие», — констатировал Сорокин, отметив, что преимущество получат те регионы, которые создадут у себя мощную производственную базу. В числе таковых сегодня Татарстан.

Очередная сессия энергонедели, на которой Рустам Минниханов не только успел побывать, но и стал спикером, посвящалась нефтегазохимии. Фото president.tatar.ru

— Я представляю тот регион, который страдает от нефтяной иглы, — шуткой начал свое выступление президент Татарстана Рустам Минниханов. Он сделал акцент на том, что сегодня нужно уходить от продажи нефти и развивать ее переработку. — Самое главное в нашей стратегии — развитие нефтегазового сектора. На сегодняшний день нефтехимия продолжает оставаться одной из ведущих отраслей экономики Татарстана. В республике сегодня работают два завода. Мы перерабатываем 16 млн тонн нефти и в ближайшее время запускаем еще один завод на 6 млн тонн. С 1999 года мы ежегодно принимаем программы развития нефтегазохимического сектора РТ. У нас работают две крупные группы: ТАИФ и «Татнефть». За это время инвестиции в новые проекты составили 1 трлн 300 млрд рублей. Последние 5 лет — это 710 млрд рублей. Это говорит о том, что точка роста нашей республики — нефтехимический комплекс.

Глава Татарстана отметил, что задачей отрасли было уйти от выпуска мономеров к производству более востребованной продукции.

— «Нижнекамскнефтехим» был крупнейшим производителем мономеров, сегодня он расширил всю гамму производства каучуковой линии. Также наш крупнейший производитель «Казаньоргсинтез» производит огромное количество полиэтилена высокого и низкого давления, поликарбонатов. На базе этих предприятий мы развиваем МСБ. Начинаются пусконаладочные работы КГПТО (комплекс глубокой переработки тяжелых остатков, — прим. ред.) на ТАИФ-НК. Мы практически приступили к реализации проекта «Этилен-600» в Нижнекамске. Есть большие планы по развитию «Казаньоргсинтеза», — рассказал Минниханов. И добавил, что надеется на поддержку Минфина РФ в части крупных инвестпрограмм, которые нуждаются в инфраструктурной поддержке.

В России планируется 200 инвестпроектов в нефтехимии

На сессии также были озвучены вопросы поддержки инвестклимата для нефтегазохимии. Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли РФ, наметил три основных приоритета для этого — кластерный подход, уход от экспортно-сырьевой модели и химизация отечественной продукции. «Кластерный подход используется по всем отраслям промышленности. Можно в пример поставить Татарстан, там работает кластерная схема по схеме вертикальной интеграции от базового производства до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью», — сообщил Евтухов. По его словам, кластеры закрывают потребность отрасли в квалифицированных кадрах и дают нужную инфраструктуру.

Сегодня поставлена задача снизить долю импорта в структуре потребления продукции химии глубокой переработки с 46 до 28%. И увеличить долю экспорта в структуре выпуска продукции глубокой переработки с 21 до 45%. По словам Евтухова, до 2030 года планируется реализовать 200 инвестпроектов на сумму более 1 трлн рублей.

Кроме пленарных дискуссий президент Татарстана принял участие в подписании важных для региона отраслевых соглашений, касающихся сотрудничества Татарстана и Германии.

Президент РФ отметил в своем выступлении, что в обозримом будущем спрос на нефть будет расти и главным образом — за счет потребителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Фото Вячеслава Викторова / photo.roscongress.org

Цель — балансировка цен на нефтяном рынке

Основное пленарное заседание, спикером на котором стал президент РФ Владимир Путин, стартовало во второй половине дня. В сущности, именно оно и открывало энергофорум.

Президент РФ отметил в своем выступлении, что в обозримом будущем спрос на нефть будет расти и главным образом — за счет потребителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В то же время в мире растут объемы торговли сжиженным природным газом. Позитивную динамику демонстрируют угольная промышленность и энергетика. В ближайшие 20 лет в мире прогнозируется опережающий рост спроса на электроэнергию. Как считают эксперты, к 2040 году ее потребление удвоится, тогда как спрос на первичную энергию — нефть, уголь, газ и другие источники — вырастет примерно на 30%.

Лидирующие позиции и у атомной энергетики. «Сегодня Россия активно строит 25 энергоблоков атомных электростанций в 12 странах мира, всего в нашем портфеле 36 таких энергоблоков. Мы будем последовательно работать над увеличением экспортных заказов в области атомной энергетики, при этом сохранять самые высокие требования экологической и промышленной безопасности», — отметил Путин. Также отдельной задачей становится развитие возобновляемых источников энергии, особенно в отдаленных и труднодоступных районах страны.

Отвечая на вопросы, президент рассказал о том, как происходит балансировка нефтяных цен на рынке.

— Когда мы вместе с нашими друзьями и коллегами из ОПЕК договорились о сокращении добычи, то речь шла о том, чтобы сократить избыточные запасы, сбалансировать рынок. Потому что ведь дело не в доходах нефтяных компаний, для того, чтобы кто-то набивал себе карманы, а дело в состоянии отрасли, — сказал Путин. И добавил, что Россия уже нарастила добычу на 400 тысяч баррелей в сутки и, если потребуется, нарастит еще на 200—300 тысяч баррелей.