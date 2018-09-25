В Казани неизвестные напали на жителей дома во время собрания собственников

В Казани на улице Завойского во время собрания собственников недвижимости (ТСН) неизвестные напали на людей.

Инцидент произошел вечером 23 сентября. По словам жильцов дома, драка является продолжением конфликта между управляющей компанией и ТСН, который начался в прошлом году. До этого жители создали товарищество и обратились в суд с требованием взыскать с управляющей компании средства на текущий ремонт дома в размере 4,5 млн рублей. Однако месяц назад выяснилось, что мятежный дом вновь обслуживает управляющая компания.

По словам директора УК, инцидент является провокацией, которая направлена на то, чтобы выставить организацию в дурном свете. Он отметил, что уже сам обратился в правоохранительные органы по факту инцидента, пишет «Татарстан-24».