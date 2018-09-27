Жильцы дома на Завойского сами решили перейти к управляющей компании — УК «Комсервис»

В УК «Комсервис» прокомментировали конфликт, связанный с попыткой жильцов дома на улице Завойского организовать ТСН. При этом представитель интересов компании в суде Руслан Гиниятуллин подчеркнул, что судятся жильцы с Госжилинспекцией РТ.

«Перейти к УК — это решение жильцов. Так дом попал в реестр жилья, которым могут управлять подрядные организации. ГЖИ все документы приняла. Но есть и несогласные жильцы. Что касается суда, то они его и инициировали, они отстаивают свои интересы, но в этом разберется суд. УК выступает как третье лицо, у них иск к ГЖИ — что они включили дом в реестр», — пояснил Гиниятуллин.

Начальник ГЖИ РТ Сергей Крайнов также прокомментировал ситуацию, заметив, что воскресное нападение является вопиющим случаем.

«Но, к сожалению, такое бывает, причина одна — живые деньги, в системе ЖКХ годовой оборот — 50 млрд рублей. Очень много УК, ТСЖ, ТСН, которые во главу угла ставят не благополучие жильцов, а сборы средств, живых денег, воюют за дома», — добавил Крайнов.



Напомним, 23 сентября во дворе дома на Завойского неизвестные напали на людей во время собрания собственников недвижимости. Многоквартирным домом на Завойского управляют одновременно ТСН и УК. Местные жители считают нападение на них в воскресенье продолжением этого конфликта.