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Полиция Казани проводит проверку из-за нападения на активистов ТСН на улице Завойского

16:39, 25.09.2018
Полиция Казани проводит проверку из-за нападения на активистов ТСН на улице Завойского
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Полиция Казани проводит проверку по факту нападения на жильцов дома по улице Завойского во время собрания собственников недвижимости (ТСН).

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают участников конфликта, говорится в сообщении МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что неизвестные вечером 23 сентября напали на жильцов дома во время собрания ТСН. По словам жильцов, драка является продолжением конфликта между управляющей компанией и ТСН, который начался в прошлом году. До этого жители создали товарищество и обратились в суд с требованием взыскать с управляющей компании средства на текущий ремонт дома в размере 4,5 млн рублей.

Происшествия Татарстан
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