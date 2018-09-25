Полиция Казани проводит проверку из-за нападения на активистов ТСН на улице Завойского

Полиция Казани проводит проверку по факту нападения на жильцов дома по улице Завойского во время собрания собственников недвижимости (ТСН).



Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают участников конфликта, говорится в сообщении МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что неизвестные вечером 23 сентября напали на жильцов дома во время собрания ТСН. По словам жильцов, драка является продолжением конфликта между управляющей компанией и ТСН, который начался в прошлом году. До этого жители создали товарищество и обратились в суд с требованием взыскать с управляющей компании средства на текущий ремонт дома в размере 4,5 млн рублей.