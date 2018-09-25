Верховный суд РТ вернул прокурорам дело против главного юриста «Татсоцбанка»

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Сегодня Верховный суд РТ согласился с решением Вахитовского суда Казани о возврате в прокуратуру скандального дела о поджоге авто владельца «Галереи вин». Оспорить это решение пытались прокуратура и потерпевшие, передает журналист «Реального времени» из суда.

Напомним, 2 августа райсуд отказался рассматривать дело обвиняемого в организации поджога начальника правового управления «Татсоцбанка» Артема Ильдеяркина и трех обвиняемых в причастности к исполнению заказного преступления. По версии следствия, за выполнение заказа глава юрслужбы банка обещал судимому за двойное убийство знакомому 20 тыс. рублей, и деньги были выплачены. Вину Ильдеяркин на следствии не признал, а в суде до его допроса дело не дошло.

По мнению райсуда, при составлении обвинительного заключения были нарушены процессуальные нормы — в частности, без проведения экспертизы по ущербу сгоревшей иномарки Volkswagen Tiguan следователи согласились с мнением страховщиков о полной утрате автомобиля. Тогда как защита подсудимых настаивала лишь на его умышленном повреждении.

Прокуратура оспорила данное решение, полагая, что вызвавшие сомнения обстоятельства могут быть установлены путем назначения судебной экспертизы. Тем более что местонахождение якобы утраченного вещдока — неарестованного следствием «погорельца» — установлено. А потому постановление райсуда нужно отменить, а дело вернуть в суд.

Такую же позицию заняли потерпевшие. В суде бывший владелец Volkswagen и соучредитель задолжавшего «Татсоцбанку» ООО «Фирма «Галерея вин» Яков Цейнштейн заявлял о том, что все очевидные факты преступления налицо, а решение райсуда лишь затягивает рассмотрение.

Однако апелляционная инстанция ВС РТ согласилась с необходимостью возврата дела в прокуратуру.