Дело о поджоге авто должника: адвокат юриста «Татсоцбанка» заявил, что ущерб полностью погашен

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Сегодня Верховный суд РТ рассмотрел жалобы на продление ареста начальнику правового управления «Татсоцбанка» Артему Ильдеяркину и оставил его под стражей до 19 мая.

Как передает журналист «Реального времени», на заседании суда адвокат Ильдеяркина, с одной стороны, апеллировал к тому, что доказательств противодействия следствию со стороны его клиента у следствия нет, а с другой — к положительным характеристикам своего подзащитного. Особо было отмечено, что ущерб по делу о поджоге автомобиля на сумму 700 тысяч рублей уже полностью погашен. Адвокат Вячеслав Иванов представил на обозрение суда две квитанции.

Кем, когда и кому были перечислены средства в суде не прозвучало. Делиться этой информацией не стал и защитник. Напомним, Ильдеяркин был задержан 4 апреля и арестован на следующий день, ему предъявлено обвинение в организации поджога автомобиля, которым пользуется учредитель казанского ООО «Галерея вин» Яков Цейнштейн, компания является должником «Татсоцбанка». Вину в преступлении главный юрист банка не признал, его защита продолжает заявлять о возможном оговоре.

Сам Цейнштейн сегодня опроверг «Реальному времени» информацию адвоката Ильдеяркина в части погашения ущерба. С его слов, никаких денег владелец автомобиля не получал, возможно, заинтересованные лица просто открыли какой-то счет в банке на предъявителя.