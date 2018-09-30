Томаров укротил енисейских «львов»: «Уфа» одерживает первую победу за семь недель

«Матч жизни» уфимцы вытащили

И осталась у уфимского батыра, стоявшего на перепутье в начале сезона, всего одна дорога — чемпионат России. В Европу он сходил налево — отняли «коня», вернее, одну из действующих сил — Иван Обляков ушел в «конюшню» ЦСКА. Пошел, казалось, на правое дело — Кубок России взять. Но решил на одной ноге пройти «чудище» прошлого года — «Нижний Новгород», да еще в его новом «царском дворце». Не вышло, потерял надежду на Европу. Остается «Уфе» идти прямо — не сворачивая и упорно, чтобы по итогам юбилейного, пятого сезона не оказаться в другой сказке, более суровой — ФНЛ. Первым ее соперником после окончательного вылета из других турниров стал новичок РПЛ — красноярский «Енисей». Как встретили дома «горожане» сибиряков Аленичева и Титова — в материале «Реального времени».

Звезды незвездного «Енисея»



Состав «Енисея» в летнее трансферное окно сильно обновился — команду пополнили сразу семь футболистов из распавшихся «Амкара» и «Тосно». В заявку вошли также опытные футболисты, такие как Дмитрий Торбинский, Али Гаджибеков и Александр Зотов.

Самый дорогой игрок «Енисея» — экс-вратарь «Уфы» Давид Юрченко, стоимость которого составляет 1,5 млн евро. Но Юрченко не смог сыграть с «Уфой» по причине травмы. А ведь в конце прошлого сезона в составе «Тосно» Давид получил в Уфе полную «авоську» — 5:0, позволившую «горожанам» съездить в Европу на три матча.

Безусловной звездой в тренерском штабе «Енисея» является главный тренер команды Дмитрий Аленичев, один из трех российских игроков-победителей Лиги чемпионов. С 5 июня 2017 года Аленичев возглавляет команду из Красноярска и за это время добился исторического достижения — вывел «Енисей» в Премьер-лигу.

В 1/16 финала Кубка России «Енисей» ездил в Великие Луки к местному клубу «Луки-Энергия». Фото vk.com/fcenisey



Привет, сосед!

В 1/16 финала Кубка России «Енисей» ездил в Великие Луки к местному клубу «Луки-Энергия», тренируемому, к слову, Сергеем Осадчуком, который в свое время поиграл и в «Уфе», и в екатеринбургском «Урале». У великолучан дела не клеятся и в их Западной зоне второго профессионального дивизиона, но бой представителю элиты они дали. Красноярцы выиграли — 2:1, но это было нелегко (экс-пермяк Огуде победу принес на 87-й минуте).

Томаров привез на 1/16 финала в Нижний Новгород второй состав, усиленный «ротационными» Тумасяном, Никитиным, Суховым, Табидзе, Ванеком и Салатичем. Сысуев и Кротов напоминали свои тусклые тени, а Беленов не вышел даже на серию пенальти, видно, так «нужен» был этот кубок «Уфе». Получили свои шансы Бизяк, Сейдахмет, Азер Алиев и немного Тилль, но ничем не впечатлили.

В итоге наступили на прошлогодние грабли, но уже на новеньком стадионе ЧМ-2018 — по пенальти 3:5. Антигероем стал вечно подающий надежды Кротов. Теперь Слава, наверное, должен реабилитироваться в чемпионате, пахать за троих.

Енисейская «вспышка» среди мрачного неба



Мерзкий моросящий дождь и статус аутсайдерского матча отпугнул болельщиков — «Нефтяник» заполнился примерно на одну пятую. В основе «Уфы» на матч с «Енисеем» немного неожиданно вышли Пуцко в центре обороны, да Безденежных в опорную зону вместе с Карпом. Тилль занял место под нападающими Слаем и Сысуевым. В остальном без сюрпризов.

Пять минут соперники достаточно осторожно присматривались друг к другу. А в начале шестой возник эпизод, когда Живоглядова на входе в штрафную опасно атаковал красноярский защитник — судья пенальти не дал. По организации обороны гости выглядели ну никак не командой, идущей на последнем месте. Правда, и уфимцы атаки уровня топ-команд не предлагали — ни одного удара по воротам в течение 20 минут.

Пять минут соперники достаточно осторожно присматривались друг к другу

Лишь на 21-й минуте Безденежных вывели на удар в метрах 7—10 от ворот, но Игорь пробил, как говорится, «мимо денег». На 29-й минуте неожиданный даже для гостей удар едва не стал голевым — Беленов успел вернуться назад, а то бы мяч залетел ему за шиворот. Сразу же после этого на поле вышел Кротов, заменивший Безденежных, получившего травму при отборе мяча.

А на 35-й минуте «черпачок» все же состоялся: Занев сделал обрезающий всю защиту «горожан» навес от левой бровки, и Михаил Костюков безо всякой опеки в прыжке головой перекинул мяч в левый нижний угол ворот Беленова — 0:1. До конца тайма хозяева так ничего вразумительного в атаке и не придумали. Хотя нет, Сысуев на исходе 47-й минуты пробил в руки вратарю «Енисея».

«Куницы» с зубами «львов»



Уже на 18-й секунде (!) второго тайма Кротов поразил «прикормленный» левый нижний угол, а скидку ему сделал вышедший на замену Иван Пауревич. Еще один ковшик холодной «сентябрьской воды» — 1:1. Спустя пару минут уже красноярец Комолов едва не попал опять же в левый нижний угол, но уже ворот Беленова. Уфимец Слай мог забить второй гол на 53-й минуте, но в прыжке головой пробил сильно выше ворот. А в центре поля тем временем шла сеча — два «горчичника» выписал судья Сергей Иванов играющим в кость «енисейцам».

Уфимцы стали чуть активнее, чем в первом тайме, а гости продолжали ждать шанса для выпада, как львы в засаде. И все-таки на 69-й минуте хозяева вышли вперед. Тилль подал угловой, и Слай головой поразил тот же левый угол — 2:1. Теперь роли поменялись — «львы» вышли на охоту, уфимцы ловили их на контратаках. В концовке у хозяев вышел экс-красноярец Азер Алиев, заменивший Сысуева. На 87-й минуте Кротов едва не оформил дубль, но гости выбили на угловой.

Уфимцы отодвинули игру от своих ворот, что было очень даже правильным шагом. Фарт был на стороне хозяев, хоть и «львы» временами были очень опасны. В итоге 2:1 — нужная, как воздуха глоток, победа. Достойный ответ на издевательский ролик про куниц и львов, который пресс-служба «Енисея» выпустила перед этим поединком.



Тилль подал угловой, и Слай головой поразил тот же левый угол — 2:1

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев дал комментарии после матча:

— В первом тайме, думаю, была более-менее равная игра, мы сумели забить достаточно красивый гол. Во втором тайме у нас получилось печальное начало, после пятнадцати секунд со свистка умудрились пропустить нелепый гол. После чего игра стала более открытой, но мы поплатились стандартным положением в свои ворота. Мы понимали, что главный козырь «Уфы» — стандарты, у них есть высокорослые футболисты и есть игрок из Люксембурга Тилль, который хорошо подает. В конце второго тайма могли спасти положение, но, к сожалению, не удалось.

Наставник «Уфы» Сергей Томаров выглядел эмоционально истощенным, но нашел слова для прессы:

— Получилась очень сложная игра. Учитывая наше турнирное положение и то, что вылетели из кубка, конечно, было эмоционально сложно в сегодняшнем матче. Когда пропустили при равной в принципе игре, и даже с небольшим нашим преимуществом, собрались и переломили ход очень сложного поединка. Пауревича выпустили, чтобы усилить атакующий потенциал команды, он умеет бороться вверху, чего нам не хватало в первом тайме.

Защитник «Енисея» экс-уфимец Валерий Кичин поделился впечатлениями от трудного поединка:

— Быстрый гол в начале второго тайма психологически очень повлиял на нас. Были не готовы к такому повороту. И от этого пошла какая-то нервозность. Попытались наверстать упущенное и забить еще, но сами получили второй мяч. Эмоции от возвращения в Уфу положительные, но по городу погулять не удалось — готовились к матчу. Стадион хороший построили, на нем я играл в первый раз.

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп тоже прокомментировал нелегкие три очка:

— Тяжелый матч получился. Пропустили курьезный гол — мы же атаковали весь первый тайм, вы видели. Но хорошо, что потом все сложилось удачно и мы выиграли. Если честно, я верил до конца, что можем выиграть. Второй тайм начали в четыре защитника, перестроились. При счете 2:1 тренер сказал мне играть центрального защитника. В концовке было сложно, как вы видели, они нагнетали и перешли на дальние мячи. Эмоционально было тяжело, но, думаю, теперь все пойдет по-другому.