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«Енисей» выпустил пародийный ролик в преддверии матча с «Уфой»

12:42, 29.09.2018 1
«Енисей» выпустил пародийный ролик в преддверии матча с «Уфой»
Фото: Твиттер ФК "Енисей"

ФК «Енисей» в «Твиттере» выпустил анонс к матчу 9-го тура РПЛ против «Уфы». В небольшом видеоролике был спародирован многолетний ведущий «В мире животных» Николай Дроздов, рассказавший о куницах. Комментарии наполнены острой иронией по отношению к куницам.

«Куницы имеют сложное поведение и развитую на уровне 3-летнего ребенка моторику рук. А лев — это царь зверей», — добавил «Дроздов».

Напомним, что куница изображена на форме «Уфы», а лев — на эмблеме «Енисея».

Оба коллектива находятся в подвале турнирной таблице, имея по 5 очков после восьми туров чемпионата РПЛ.

СпортФутбол Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:24
    Сегодня понаблюдаем как куница порвёт этого тухлого царя зверей со дна турнирной таблицы!)))
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