«Уже убили доверие заморозкой накопительных пенсий, сейчас вопрос — насколько хуже сделают»

В России планируют изменить формулу расчета страховых пенсий, возможен отказ от системы баллов

Фото: Олег Тихонов

Российское правительство может изменить формулу расчета пенсий, не исключен отказ от балльной системы, которую ввели совсем недавно — в 2015 году. С момента ее запуска не раз звучали предложения о том, что этот вариант не рабочий, к тому же очень сложный для восприятия и расчета. В большинстве своем эксперты положительно оценивают возможный отказ от накопления пенсии в баллах. Подробности — в материале «Реального времени».

«90% пенсионеров не понимают балльную систему»

Правительство России планирует изменить формулу расчета страховых пенсий и, возможно, даже отказаться от балльной системы, выяснили «Ведомости». Такой вывод в издании сделали, изучив документ «Основные направления деятельности правительства» (ОНДП). Кроме того, информацию подтвердили два федеральных чиновника и эксперт, участвовавший в обсуждении вопроса. Еще два источника заявили, что речь пока только об изменении расчета выплат. Впрочем, еще летом отказ от балльной системы прогнозировала российский вице-премьер Татьяна Голикова: «Это очень сложное решение, но нам придется его принимать», — утверждала она.

Сейчас трудовая пенсия выплачивается в двух видах: страховая и накопительная. Для расчета первого вида введен «индивидуальный пенсионный коэффициент» (балл), которым оценивается каждый год работы (1 балл равен 81,49 рубля).

Сегодня, вскоре после появления информации о возможной отмене балльной системы, в Минтрудсоцзащиты РФ заявили, что в правительстве не планируют менять формулу расчета страховых пенсий. В министерстве добавили, что в ОНДП речь идет о новом порядке индексации пенсий с 2019 года, а нововведения необходимы в связи с принятыми поправками в законодательство. Информацию также подтвердили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.



Тем не менее по возможной отмене балльной системы эксперты высказываются положительно и считают, что она в любом случае обречена на провал:

— К балльной системе много нареканий. Это уравниловка, если отменят, ничего плохого не будет. Но нужны не частные изменения, а радикальные реформы. Нужно развивать накопительную систему, чтобы люди понимали, за что платят, чтобы пенсия была соразмерна доходам, чего балльная система фактически не обеспечивает, — считает экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев. Что касается падения доверия к пенсионной системе из-за возможной отмены балльной системы, то, по его мнению, этого не стоит опасаться: «90% пенсионеров не понимают балльную систему, так что в случае ее отмены доверие населения не упадет», — предполагает Нечаев.

Финансист, директор экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан однозначно считает, что балльная система в любом случае обречена, и предложил свой вариант решения проблемы:

— С точки зрения экономики ответ простой — любая система, кроме общепринятых, неудачна. Глобальная и универсальная только одна — деньги. Тем накопительная пенсионная система и была хороша. А все, что связано с баллами, рейтингами, результатами и наказаниями, — на работу системы нужно очень много ресурсов, и сравнивать их бессмысленно, все это искусственно. Следовало бы создать три вида пенсии: низкий, средний и высокий, которые точно отражали бы вклад человека за время его трудовой деятельности, — отметил Мовчан.

«Так или иначе сделают хуже»

Баллы — это возможность вести двойные расчеты, так что без них, по мнению экспертов, будет как минимум честнее.

— К отмене балльной системы отношусь целиком положительно. При том, что получается очень интересно, те, кто в 2015 году говорили о том, что балльная система нас спасет, те же люди из правительства, потом говорят о том, что эта система нас губит. Молчу о том, что на инфраструктуру, введение, обслуживание балльной системы мы потратили 1—2 млрд рублей, которые фактически исчезли. Оценивание пенсии в баллах — усредненный показатель, в итоге она превратилась в пособие по бедности, — считает эксперт по пенсионным вопросам, директор по развитию агентской сети УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский.

Улучшений пенсионной системы в ближайшей перспективе он не предвидит: «Так или иначе сделают хуже. Они уже убили доверие заморозкой накопительных пенсий, сейчас вопрос, насколько хуже сделают. После 2040 года ситуация начнет улучшаться», — прогнозирует Звенигородский.

И это связано в первую очередь с тем, что поколение 1960-х станет совсем незначительным по численности. А пока на данный момент приходится сталкиваться с тем, что мы попадаем в растущую демографическую яму, из-за которой число пенсионеров с каждым годом будет все больше. Быстрого и стремительного ухудшения стоит ждать уже с 2023 года. Поэтому возможная отмена балльной системы — это как раз та соломка, которую может попытаться подстелить правительство. У Звенигородского в целом немало замечаний по пенсионной реформе.

— Мировой опыт показывает, что повышение пенсионного возраста не приводит к понижению дефицита бюджета, ради чего все и затевается. Первые три года это еще может работать, но потом точно нет. Уверен, это не последняя реформа. Все идет к тому, что пенсии, которые существовали в XX веке, в XXI веке уже умрут. Пенсии можно будет получать по нетрудоспособности. Уже сейчас пенсии похожи на то, что всем выплачиваются минимальные суммы. В идеале то, к чему нужно стремиться, — накопительная пенсия, которой человек сам озадачен на протяжении всей жизни. И когда он уже не может работать по своим ощущениям, то пишет заявление и начинает получать свои накопления. Сейчас пенсия — это тот минимум, который позволяет не ходить побираться по мусорным бакам. О вопросе ее формирования стоит задумываться самому, — комментирует ситуацию «Реальному времени» Сергей Звенигородский.

При этом в системе с баллами он видит еще один существенный недостаток — всегда можно «намухлевать» при расчетах, опять-таки значение балла год от года меняется, нужно делать серьезные расчеты. «Без баллов будет честнее», — уверен Звенигородский.

«К системе много нареканий»

Председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев также активно напоминает о накопительной системе и поддерживает потенциальный отказ от баллов.

— Согласен, что балльная система сложная, и от нее стоит отказаться. Такие вещи должны быть понятны на раз–два. Возможно, что возвращаемся к более простой системе расчета, если возникают эти вопросы. Я противник того, чтобы часто менять подходы, и когда был отказ от накопительной системы, я тоже был против. Та система самая правильная. Сейчас идут очередные зигзаги. И то, что приняли балльную систему, не признак стабильности. Посмотрим, возможно, ситуацию получится стабилизировать, — говорит о балльной системе Галеев.

Доцент кафедры проектного менеджмента, экономики и предпринимательства УГНТУ Рустем Шайахметов подчеркнул, как важно понимать цели и задачи таких изменений:

— Нужно обоснованно понимать, будет хуже или лучше. Мы уже видим резкое снижение поддержки власти в Приморье, но правительство, видимо, и дальше хочет придерживаться выбранной парадигмы. Продавили повышение пенсионного возраста, а дальше что? Пенсии от этого не увеличатся, тогда насколько это было нужно? Пока не отработана другая система, не нужно дергаться. Балльная система — не самая лучшая. Но я не сторонник что-либо резко менять, если и отказываться от нее, то сначала нужно спросить, что мы получим взамен. Должна быть единая система пенсионного обеспечения. С последствиями пенсионной реформы мы столкнемся чуть позже. Мы пошли наихудшим, самым жестким путем, — ответил Шайахметов.