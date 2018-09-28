Правительство РФ может изменить систему расчета страховых пенсий

Правительство собирается изменить систему расчета страховых пенсий.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», власти намерены отменить существовавшую в России с 2015 года балльную формулу начисления пенсий.

Отмечается, что существующая система имеет дисбаланс: баллы индексируют в зависимости от уровня инфляции, а это приводит к завышению пенсионных обязательств. Помимо этого формула сложна, а система зависима от уровня зарплаты, поэтому работник с низкой зарплатой обречен на маленькую пенсию.



Два других источника сообщили, что совещаний по отмене балльной системы не было, а речь идет лишь о совершенствовании расчетов.

Ранее уже сообщалось, что правительство РФ планирует отказаться от балльной пенсионной системы. Эксперты Академии труда и соцотношений и ВШЭ предложили формулу, учитывающую заработок и стаж.