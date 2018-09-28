Минтруд опроверг сообщения об изменении формулы расчета пенсий
В Министерстве труда и социальной защиты заявили, что правительство не планирует изменять формулу расчета страховых пенсий.
В Основных направлениях деятельности правительства (ОНДП) речь идет о новом порядке индексации пенсий с 2019 года, передает RT. Отмечается, что нововведения необходимы в связи с принятыми поправками в законодательство. Информацию также подтвердили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.
До этого Голикова говорила, что Кабмину придется отказаться от балльной пенсионной системы. Ранее СМИ сообщили, что правительство планирует изменить формулу расчета пенсий.ОбществоВласть
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