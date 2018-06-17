Правительство РФ намерено отказаться от «балльной» пенсионной системы

Правительство планирует отказаться от «балльной» пенсионной системы, которая начала действовать в РФ с 2015 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать», — рассказала вице-премьер РФ в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Голикова напомнила, что с учетом изменений в пенсионной реформе размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка.

Сейчас трудовая пенсия существует в двух видах — страховой и накопительной. Для расчета первого вида введен «индивидуальный пенсионный коэффициент» (балл), которым оценивается каждый год работы (1 балл равен 64,1 руб.).



Ранее Голикова сообщила, что для пенсионных накоплений будет создана новая инфраструктура, а также будет предложен механизм по обелению «серых» заработных плат.