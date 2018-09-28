Футболисты наоборот. Сборная России провалила волейбольный ЧМ-2018

Самое время разобраться почему

У нас были все основания ждать максимально успешного выступления сборной на нынешнем волейбольном чемпионате мира. Этот турнир для российского волейбола остается непокоренным, но в этом году сошлось много факторов, чтобы россияне в Италии чувствовали себя комфортно и рассчитывали на медали. О том, почему случился оглушительный провал и кто в нем виноват, — в материале «Реального времени».

Импровизированный четвертьфинал

Заключительный матч третьего группового этапа против США становился для сборной России матчем уровня плей-офф во всех смыслах. Причем побеждать нужно было со счетом 3:0 или 3:1, чтобы избежать каких-либо интриг в пятничной игре США и Бразилии. Теперь эта встреча решит только то, кто в группе займет первое место. Россияне же досрочно пакуют чемоданы.

Сергей Шляпников на матч с американцами поменял связующего — вместо Александра Бутько вышел Сергей Гранкин. Эта замена ничего не дала ни в игровом, ни в психологическом плане. Американцы Гранкина «читали» довольно легко, а партнеров по команде у капитана российской сборной завести хотя бы в эмоциональном плане не получилось. Сергей отметился лишь неплохой серией подач в концовке второго сета, позволив россиянам набрать два брейковых очка. Но решающую подачу при счете 23:24 он направил точно в сетку.

За счет чего россияне могли обыграть американцев, понятно — нужно было обязательно уменьшать количество собственных ошибок. В первую очередь на подаче. Плюс добавить в атаке и держать прием и блок хотя бы на том же уровне, который был в матче с Бразилией днем ранее. Также обязательно добавить эмоций, гибкости в тактике и надеяться, что у США начнутся серьезные проблемы хотя бы в одном из перечисленных игровых компонентов. Но уже стартовый сет показал, что проблем в игре российской сборной только добавилось. Так, надежный весь турнир Дмитрий Волков абсолютно провалился в атаке, набрав ноль очков, за что был отправлен на скамейку запасных. Его, как могли, страховали Егор Клюка и Максим Михайлов, но тут уже американцы не давали поводов для провалов. Наоборот, великолепный матч выдали Тейлор Сандер и Мика Кристенсон. Плюс в защите США были готовы поднимать хоть выстрелы от Леона, если бы он сегодня играл за сборную России. Так, они буквально «сожрали» Дмитрия Мусэрского, поднимая чуть ли не каждую его атаку во втором и третьем сетах. А «доел» нашего «Малыша» собственный же связующий, который большую часть матча держал его на голодном пайке, не давая передач.

Шляпников заговорил

Матч закончился в трех партиях, и по счету все выглядело очень близко — 22:25, 23:25, 23:25. Но это не должно смущать — какой-то абсолютно равной борьбы не было, американцы доминировали и в любой момент могли прибавить. Остается констатировать грустный факт: в обеих играх против сборной США на этом чемпионате мира наша сборная уступила по делу — соперник действительно был сильнее. Да и в игре с Бразилией, помимо собственных ошибок, ключевым фактором стали и замены соперника.

Но не для нашего главного тренера. Шляпников после вылета с турнира дал довольно странное интервью, в котором собрал в кучу все, что можно. Основные тезисы Сергея Константиновича: в игре против Бразилии два важных мяча не добил до пола Волков, иначе было бы 3:1 в нашу пользу, на чемпионате мира нам не хватило свежести — были проблемы с «физикой», плюс не было возможности варьировать состав.

После таких объяснений можно говорить уверенно — тренерский штаб россиян этот турнир провалил. Год назад Шляпников всех убедил в том, что может побеждать с любым составом, но теперь делает акцент на травмах. Вспомнил Сергей Константинович и о Кобзаре, с которым сборная летом начинала Лигу наций. И о Ковалеве, с которым выигрывала этот турнир. Но если бы вдруг травма была у кого-то из нынешних связующих и был такой результат, можно было бы говорить снова об объективных причинах — не было опытного связующего. У бразильцев перед турниром выбыли сразу два ключевых игрока, но они бились как в последний раз. Россия с сумасшедшим потенциалом, классным подбором игроков, но без эмоций этого сделать не смогла.

Время упущенных возможностей

В целом можно проводить обратные параллели с футбольной сборной России и ее чемпионатом мира. Перед турниром от нее ничего особенного не ждали, в Черчесова никто толком не верил, а в итоге команда вышла в четвертьфинал, была в шаге от полуфинала и влюбила в себя всю страну. От волейболистов, наоборот, ждали на чемпионате мира большего, чем импровизированный четвертьфинал, проигранный со счетом 0:3.

Но обидно даже не за результат, а за очередную упущенную возможность дать волейболу в стране шанс на популярность. Год назад, после победы на чемпионате Европы в сумасшедшем по накалу финале против немцев, о волейболе в стране заговорили чуть больше. Эфиры того же «Матч ТВ» были посвящены обсуждениям турнира, много говорили о прогрессе Дмитрия Волкова, а после его интервью в студии федерального канала о нем узнали не только волейбольные фанаты.

Победа на чемпионате мира однозначно придала бы импульс, о волейболе говорили бы много и по делу. Пусть всего неделю, но все же.

Прозрачно ли будущее?

Но есть и обратная сторона медали. Тренерский штаб после вылета дал нам понять, что дело было в случайностях. Уже сегодня, к слову, стартует и женский чемпионат мира. Там разговора о случайностях быть не должно — у сборной России не такие большие шансы даже побороться за медали. И два таких выступления немного охладят пыл федерации, которая в этом году как никогда много говорила о том, что в волейболе у нас все очень хорошо. Что-то подобное мы уже проходили в 2016 году после Рио.

Да, у нас сумасшедший потенциал. Те же Волков и Клюка за два года, что остались до Олимпиады-2020 в Токио, еще набьют необходимые шишки, наберутся опыта и там сыграют в самом соку. Будет целый год и сразу три больших турнира, чтобы определиться наконец со связующими. Разберется со своим психологическим состоянием Макс Михайлов. Кстати, вчера во время матча бросалась в глаза блондинка на скамейке запасных американцев. Это штатный психолог их сборной. Возможно, и сборной России стоит прибегнуть к услугам подобного специалиста. Больше нужно обращаться и к молодым тренерам. Тот же Константин Брянский, главный тренер «Новы», уже пользуется большой симпатией у игроков, и за него многие готовы будут биться. Если не Шляпникову, то уж федерации точно не стоит упускать из виду такого амбициозного и перспективного тренера, который уже имеет опыт работы на уровне национальных сборных.

Но самое главное, чему должен научить нынешний результат на чемпионате мира, — это то, что не все зависит от нас. Выигранная Лига наций немного пустила пыль в глаза. Но соперники не стоят на месте, и все у них будет только лучше. Не стоит забывать, что к полякам будущим летом присоединится Вильфредо Леон. Бразильцы ждут Леала. Близок к смене гражданства и Робертланди Симон. Летом главный тренер сборной США Джон Спироу говорил о том, что Россия играет в прямолинейный волейбол. Теперь, когда он дважды без особого труда обыграл нас на главном турнире года, стало понятно, что он имел в виду. У нашего тренерского штаба не оказалось работающих тактических козырей в рукаве, когда силовой волейбол перестал давать результат, подача не полетела, а главное оружие по набору очков неожиданно дало сбой.

Обидно только за Алексея Вербова, лучшего волейболиста сборной на турнире. Похоже, этот чемпионат мира был последним в его игровой карьере.