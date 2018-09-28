Конец Моуриньо, «Шальке» на вылет и кризисная «Барселона»

Первые промежуточные итоги нового европейского сезона

С момента старта топ-чемпионатов прошло больше месяца »самое время подводить первые итоги. Популярный комментатор Виталий Ошовский находит много интересного и даже сенсационного в происходящем в футбольных лигах Старого света и дает свои прогнозы в авторской колонке, написанной для «Реального времени».

Война Моура и Погба вышла на новый уровень

Начнем обзор с АПЛ. На одной из последних тренировок хавбек «МЮ» Поль Погба забил гол, после чего стал его праздновать. Обменявшись «пятюнями» с партнерами по команде и помощником тренера, француз подбежал к Жозе Моуриньо. «Убирайся!» — с издевательским прищуром сказал игроку Жозе. На лице Погба читалось явное смятение, однако через пару секунд тренер снова повернулся к опальному хавбеку. «Убирайся!» — повторил он Погба. В этот момент война Жозе и Поля вышла на новый уровень.

Падение империи «Особенного» началось не сегодня и даже не вчера. Еще в «Челси» Моуриньо потерпел фиаско, в похожем стиле рассорившись с Фабрегасом, Диего Костой и Азаром. Тогда болельщики «синих» приняли сторону любимого тренера, выставив баннер, где игроки изображались в виде крыс. Жозе теперь в «МЮ», но история повторяется один в один. Раньше своеобразная педагогика португальца преподносилась как гениальность, неподвластная логике. После истории с Погба общественность меняет свою точку зрения: неужели Моуриньо — обычный несносный дядька?

Буквально вчера стала известна реакция игроков на произошедшее. Подавляющее большинство футболистов — на стороне Погба. Более того, в «МЮ» под предводительством Поля формируется группировка, готовая едва ли не в открытую «сливать» Моуриньо. Один из игроков заявил, что серьезно деградировал под его руководством, причем сказал он это в интервью ESPN на условиях анонимности. Месяц назад «Реальное время» вышло с отдельной статьей о конфликтной ситуации в «МЮ». Увы, с тех пор ситуация стала еще хуже.

На фоне заката «Особенного» на первый план выходит Сарри

Пока Моуриньо приближается к окончательному закату, на тренерском Олимпе его готов подменить Маурицио Сарри. «В своей жизни я не видел ни одного тренера, который во время работы так внимательно относится к деталям, как Маурицио. У Сарри игроки, когда выходят на поле, всегда знают, что они должны делать. Это облегчает их игру. Кроме того, анализ, изучение соперника, изучение собственных игроков — все это Сарри доводит до абсолютной тщательности», — утверждает помощник главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола. На старте АПЛ «Челси» потерял очки только в гостевой игре с «Вест Хэмом» (0:0). В Лиге Европы «аристократы» на классе обыграли ПАОК (1:0), а в позавчерашнем матче Кубка Лиги разбили на выезде сам «Ливерпуль» (2:1).

Стартовый отрезок в АПЛ потихоньку остается позади. «Судя по тому, что я увидел в первых матчах, в первую четверку войдут «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм», — заявил Джейми Каррагер. «МЮ» же пока очень далек от чемпионских мыслей. «Юнайтед» пробивает дно.

Прогнозы:

За чемпионство будет гораздо более упорная борьба, чем в прошлом сезоне. До последнего тура конкуренцию «Манчестер Сити» будет составлять окончательно окрепший «Ливерпуль». Неподалеку будет идти «Челси».

В первую четверку попадут «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал»/«Тоттенхэм». Между двумя последними борьба будет до самого последнего тура.

Поль Погба покинет «МЮ» в январе. Жозе Моуриньо останется до конца сезона.

В Чемпионшип с высокой долей вероятности вылетят «Хаддерсфилд» и «Кардифф». Третий неудачник определится в последних турах.

Головину попался самый слабый «Монако» за последние годы

Переносимся во Францию. Еще два месяца назад «Челси» и «Ювентус» готовы были передраться за Александра Головина. О том, что в конце сентября его новая команда будет занимать место в зоне вылета, не думалось вообще. Но жизнь умеет подкидывать парадоксы, и порой юморные. Головин выбрал «Монако», подписал контракт, после чего растянул ахилл на одной из первых тренировок. Полноценный дебют экс-хавбека ЦСКА состоялся лишь несколько дней назад в матче с «Анжером». «Монако» безвольно уступил аутсайдеру Лиги 1 (0:1), а команда Головина впервые за 8 лет не нанесла ни одного удара в створ ворот! Неужели это тот самый дебют, которого заслужил Александр?

При этом первые действия самого игрока поразили многих. «Он только дебютировал, но уже произвел на нас колоссальное впечатление. Уже сейчас Головин влияет на игру «Монако» и играет в разы лучше Адама Траоре — своего конкурента. Головин не боится играть в футбол, не боится импровизации. Он однозначно сделает «Монако» сильнее», — утверждает французский журналист Наим Бенедра. Однако главную похвалу за свои действия Головин заслужил от Леонарду Жардима. «Головин — игрок другого уровня, игрок сборной, который привык играть с командами, которые претендуют на высокие места. Он будет важным и определяющим игроком для «Монако».

После поражения от «Анжера» монегаски упали на рекордно низкое для себя 18-е место. Хуже только заваливающий перестройку «Нант» и безнадежный «Генгам». В прессе активно гуляют слухи о грядущей продаже «Монако» Рыболовлевым и последующей за этим «сменой курса». Какой она бывает, лучше всех могут рассказать болельщики «Динамо» и «Милана».

Прогнозы

«ПСЖ» оформит досрочное чемпионство. Возможно, даже в марте, как 2 года назад.

2-е и 3-е места поделят «Лион» и «Марсель» на безальтернативной основе.

«Монако» начнет подниматься ближе к зиме, но попадет только в Лигу Европы. Подъем должен совпасть с выходом Александра Головина на пик формы.

Стартовавший с трех побед подряд «Дижон» окажется одним из главных претендентов на вылет. Безнадежный «Генгам» вряд ли поднимется из зоны вылета. «Нант» же свои дела со временем поправит и закончит в середине таблицы.

«Ювентус» добил интригу в Серии А трансфером Роналду

Серия А стремительно превращается в аналог Бундеслиги и Лиги 1. Здесь задолго до конца сезона можно поставить на будущего чемпиона целое состояние и совершенно не волноваться. Окончательно «Ювентус» убил интригу трансфером Криштиану Роналду, который не только разобьет оборонительные линии итальянских середняков, но и должен помочь команде выиграть Лигу чемпионов. За Серию А же португалец также может не волноваться, тем более что конкуренты резко ослабели.

В прошлом сезоне «Наполи» сделал все, чтобы не дать «Юве» снова получить корону. Команда Маурицио Сарри плюнула на Еврокубки, досрочно вылетела из Кубка Италии и была в паре шагов от скудетто. Однако туринцы выхватили трофей буквально у них из-под носа. Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис обвинил в этом Сарри, уволил его и назначил Карло Анчелотти.

«Анчелотти — тот человек, которому ничего не надо никому доказывать, он все демонстрирует результатами своей работы. Сейчас у нас абсолютно другой стиль игры в сравнении с тем, как мы играли последние два года. Стали ли мы сильнее с Анчелотти у руля? Да, однозначно стали. У нас теперь нет игрового хаоса, который был в последние годы», — лишний раз уколол Сарри Де Лаурентис. Но с самого начала было очевидно: расчетливый Анчелотти попросту не подходит горячему и задорному Неаполю. Здесь привыкли парить по полю, что крайне редко случалось с командами Карло.

Старт сезона доказал: «Наполи» нынешнему «Юве» никакой не конкурент. Перед началом Серии А неаполитанцы были унижены «Ливерпулем» (0:5), затем разгромно уступили «Сампдории», а в Лиге чемпионов умудрились сыграть нулевую ничью с «Црвеной Звездой». Из нынешнего «Наполи» уходит душа, без которой бороться за трофей просто не представляется возможным.

Еще хуже дела у «Интера» и «Ромы». Если к отдельным необъяснимым провалам миланцев мы за десятилетия привыкли, то в жизни римлян наступили неожиданно смутные времена. «Рома» проигрывает матч за матчем в Серии А и Лиге чемпионов, из-за чего прошлогодний триумфатор Эусебио Ди Франческо оказался на грани отставки. В это же время тифози «Ромы» устраивают все более ожесточенные акции протеста против владельца Рамона Мончи — ему вменяют в вину продажу почти всех ключевых игроков «Ромы». В рядах «джаллоросси» возникла предгрозовая ситуация. И обойдется ли без мучительных репрессий а-ля «МЮ», сказать пока сложно.

Прогнозы

«Ювентус» — чемпион. Возможно, даже раньше, чем «ПСЖ» во Франции.

Всех остальных грандов весь сезон будут мучить проблемы. В этой связи предсказать, кто станет вторым, просто невозможно.

«Милан» уволит Дженнаро Гаттузо ближе к зиме.

Ударно стартовавшие «СПАЛ» и «Сассуоло» ближе к февралю опустятся во вторую половину таблицы. Но вылет им точно не грозит.

В Серию В вылетят «Болонья» и «Фрозиноне».

Буря в стакане из Гельзенкирхена

«Бавария» — чемпион. При любых раскладах, при любом тренере, тем более таком одаренном, как Нико Ковач. Хорват, едва придя в клуб, начал браво экспериментировать со схемами и позициями игроков, и на результате это вообще не сказывается. Куда упорнее ожидается борьба за второе место: здесь и слегка обновленная дортмундская «Боруссия» Фавра, и молодой задорный «Хоффенхайм» Наггельсманна, и рассчитывающий вернуться в Лигу чемпионов «Байер». В этом списке нет только будущего соперника «Локомотива», который сейчас переживает тяжелейший момент в новейшей истории.

Еще в прошлом сезоне по игре «Шальке» возникали большие вопросы. Немалое количество побед было выстрадано со счетом 1:0; иногда им просто банально везло, как в памятном матче с «Фрайбургом». Соперник трижды (!) попал в каркас ворот, не реализовал два выхода один на один, в то время как «Шальке» в лице Даниэля Калиджури конвертировал в гол свой единственный момент. В этом сезоне фортуна слегка отстранилась от «кобальтовых». Как результат — пять поражений в пяти матчах Бундеслиги и звание худшей команды Европы!

Внутри коллектива тоже не все в порядке. В игре с «Баварией» Доменико Тедеско заменил неубедительно сыгравшего Франко Ди Санто. Тот по пути на скамейку нахамил тренеру и жестко «опустил» основного нападающего «Шальке» Марка Ута. Команда готова была «сожрать» Ди Санто, но у того хватило ума попросить прощения. «Прежде всего, я хочу принести извинения моему тренеру Тедеско, моим одноклубникам и болельщикам «Шальке». Я понимаю, что повел себя некрасиво. И хотя нет никаких оправданий такой реакции, я хочу сказать, что мной завладели горячая кровь и стремление конкурировать. Я всегда хочу играть, я всегда хочу выигрывать. Я аргентинец и в каждом единоборстве оставляю всю свою жизнь. Но это командная игра, и я всегда буду уважать решения моего тренера», — сказал Ди Санто.

Меньше чем через неделю Лига чемпионов рискует получить дерби двух сверхпроблемных команд. Причем, по версии СМИ, есть вероятность, что у «Шальке» к матчу с «Локомотивом» сменится тренер. Чтобы это произошло, «кобальтовым» достаточно проиграть у себя дома аутсайдеру «Майнцу». Если случится, то бури «Шальке» не избежать.

Прогнозы

Чемпион Германии? Вы знаете это не хуже меня — «Бавария».

В тройку призеров вернется «Боруссия Д». Как правило, команды Люсьена Фавра выстреливают именно в первый сезон.

«Шальке» со временем поднимется, но уже с другим тренером. Идеи Тедеско больше не работают.

На вылет в этом сезоне, очевидно, будут стоять «Нюрнберг» и «Ганновер».

«Простуда» «Барселоны» и «Реала»

В испанском чемпионате четверовластие. Первыми идут «Барселона» и «Реал», за ними тихонечко пристроился «Атлетико», на хвост которому сел… «Алавес». При этом команде Абелардо невероятно повезло с календарем: то новички Ла Лиги попадаются, то записные аутсайдеры. К тому же, проблемы неожиданно настигли две лучшие команды Испании — в особенности «Барселону». За последнюю неделю команда Эрнесто Вальверде принимала скромную «Жирону» и явного аутсайдера «Леганеса». Легкие 6 очков превратились в выстраданный балл.

Кажется, сам Вальверде не понял, что произошло. «Это сложный и неожиданный момент, поэтому предстоящая игра в субботу особенно важна. С помощью наших болельщиков мы должны справиться с этим кризисом. Это футбол, и такое может случиться. Трудно объяснить, что произошло в игре, в которой вы все контролируете, и проигрываете, пропустив два таких гола. «Леганес» сел глубоко в защиту, мы пытались вернуться в игру, но перед их воротами было большое скопление игроков. Я чувствую ответственность, как и другие. Мы все несем ответственность», — сказал он.

После поражения «Барсы» от абсолютного аутсайдера (до матча с каталонцами «Леганес» взял только одно очко), на первое место должен был выйти «Реал». Команда Хулена Лопетеги принимала относительно удобную для себя «Севилью» и… сгорела 0:3! Новый тренер «Реала» существенно перестраивает игру команды под себя, ориентируя ее на долгое владение мячом и непредсказуемую взаимозаменяемость игроков по всей ширине атаки. Пока выходит, что называется, через раз.

«Мы планировали нагнетать, атаковать ворота соперника, но не получилось. «Севилья» оказалась сильнее и полностью заслужила победу. Кроме того, в этой игре мы лишились Марсело. Похоже, ему понадобится передышка, но нужно дождаться результатов обследования. К матчу с «Атлетико» будем готовиться как обычно. Неважно, выиграли мы или проиграли – на подготовку к следующей игре это не влияет. В чемпионате бывают и поражения, но мы не собираемся опускать голову — будем готовиться к «Атлетико» максимально интенсивно», — заявил Лопетеги. Впереди — мадридское дерби, которое пришлось как нельзя некстати. Перестраивающийся «Реал» в своем новом виде по-прежнему выглядит сыровато, и, будь такая возможность, Лопетеги с радостью бы перенес встречу с «Атлетико» на ноябрь — декабрь.

Прогнозы

В условиях нарастания кризиса «Барселоны» и стилевой перестройки «Реала» чемпионом станет стабильный «Атлетико».

Новая «Севилья» Пабло Мачина вернет себе утраченное в прошлом сезоне 4 место. «Валенсия» со временем преодолеет кризис, но будет уже слишком поздно.

На вылет стоят «Уэска» и «Леванте». Вероятным третьим неудачником станет «Райо Вальекано».