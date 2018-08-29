«Методы управления Моуринью привели «МЮ» на дно»: «Особенный» на грани заката карьеры

Конте и Зидан уже приняли выжидательную позу

После разгромного поражения от «Тоттенхэма» «МЮ» упал на аномально низкое для себя 13-е место, а Жозе Моуринью подошел к низшей точке своей карьеры. Популярный комментатор Виталий Ошовский в авторской колонке, написанной для «Реального времени», разбирается в манчестерском хаосе внутри руководства и указывает на вероятных сменщиков «Особенного».

Жозе уже попрощался с болельщиками?

Вечер 27 августа 2018 года войдет в историю как один из самых черных дней в истории «МЮ». «Манкунианцы» потерпели второе поражение в трех стартовых турах. И не просто поражение — разгром от прямых конкурентов из «Тоттенхэма» (0:3). После него на «Олд Траффорд» воцарилась, что называется, немая сцена. Почти все зрители поддерживали команду аплодисментами и остолбенело смотрели на реакцию Жозе Моуринью. Португалец подошел к фанатской трибуне «МЮ» и начал долго аплодировать в ответ. На лице Моуринью впервые за долгие годы отчетливо читалась безысходность. Сам «Особенный» не понимает, что творится с его командой!

«Моуринью очень долго стоял перед Stratford End и аплодировал болельщикам. Те — ему. Обычно так прощаются», — написал в своем твиттере комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский. На пресс-конференции Жозе выглядел человеком, которому регулярно стала изменять фортуна. Хотя по сути именно она наряду с де Хеа вытащила «МЮ» в прошлом сезоне на второе место.

«К перерыву мы должны были вести с преимуществом в два мяча минимум. Справедливым итогом первого тайма был бы счет 2:0, 3:0, 3:1. Думаю, все чувствовали, что один гол может изменить всю игру. Невероятно обидно, что этот гол забили футболисты «Тоттенхэма». Он сильно надломил нашу команду», — заметил Жозе.

«Манкунианцы» потерпели второе поражение в трех стартовых турах. И не просто поражение — разгром от прямых конкурентов из «Тоттенхэма» (0:3). Фото facebook.com/manchesterunited

Моуринью «психанул», а новая розовая форма «МЮ» не отвлекла

И действительно, первый тайм «МЮ» провел заметно сильнее, чем матчи с «Брайтоном» и даже «Лестером». Моуринью «психанул» и перешел на схему 3-5-2, которая явно дезориентировала «Тоттенхэм». Если бы Маурисио Почеттино не сумел перестроить игру команды в перерыве, итоговый счет действительно был бы в пользу «МЮ». Но Почеттино перестроился. И нанес Моуринью, возможно, смертельное поражение.

Слухи об уходе Жозе из «МЮ» сейчас гуляют как никогда активно. Последний раз так плохо «Манчестер» стартовал 21 год назад! С целью отвлечь болельщиков от фиаско вчера была официально презентована гостевая розовая форма «Юнайтед». Однако экспертам на нее наплевать. Моуринью — их главная мишень прямо сейчас.

«Все то время, пока «МЮ» руководит Жозе, команда играет очень слабо. Но многие говорят, что Моуринью — тренер-победитель, и что победы решают все. Но поймите: «Манчестер Юнайтед» — это не только победы. Здесь важны стиль, кураж и то, как добываются эти победы. Этого больше нет. Это у команды отобрали, она буквально разучилась это делать. Команда не может реализовать себя и не импровизирует. «Юнайтед» нужны перемены. Стиль игры команды не изменится, пока ею руководит Жозе Моуринью. Его методы управления тянут команду на дно. Увы, «МЮ» должен расстаться с португальцем», — экс-защитник «МЮ» Пол Паркер максимально категоричен.

Не только в РПЛ игроки «сливают» тренеров

Внутри команды явно полыхает «пожар», почти сравнимый с тем, что пару лет назад у Жозе возник в «Челси». Считается, что тогда португальца буквально «слили» посреди сезона Азар, Фабрегас и Диего Коста, которых фанаты потом назвали «крысами». Теперь же у Моуринью возник скрытый конфликт с Погба. Француза, как утверждают британские СМИ, буквально подсунул тренеру два года назад Эд Вудворд, исполняющий в «МЮ» роль гендиректора.

Француза, как утверждают британские СМИ, буквально подсунул тренеру два года назад Эд Вудворд, исполняющий в «МЮ» роль гендиректора. Фото Максима Платонова

Фактически Вудворд — это второй человек в клубе после семейства Глейзеров. Под правлением Эда «Манчестер» стал еще более успешным брендом: парадокс, но после разгрома от «Тоттенхэма» акции «МЮ» выросли в цене! Вот только как чисто футбольный управленец Вудворд не столь хорош. Он спокойно покупает в команду абсолютно неподходящего для АПЛ Анхеля ди Марию только потому, что на продаже его футболок можно заработать отличную прибыль. То же самое — в истории с Полем Погба. Моуринью третий сезон подряд мучается с французом, пытаясь как-то встроить его в свою игровую конструкцию. Но белый кирпич никак не подойдет для построения дома, который планируют сконструировать из оранжевых.

В это межсезонье Моуринью перестал делать ставку на звучность фамилий и перешел к точечным усилениям. В первую очередь португалец заволновался по поводу центра защиты. Не секрет, что Жозе с успехом убедил Гарри Магуайра и Тоби Алдервейрельда перейти в его команду. Но как только дело доходило до самой верхушки «МЮ», сделка срывалась. Оба этих футболиста не являются сверхмедийными: они обладают достаточно скромным характером, не особенно любят давать сенсационные интервью и вряд ли принесли бы Вудворду солидную выручку.

В итоге новый сезон Моуринью начал со старыми защитниками, которые фактически подставили его под увольнение. В игре с «Тоттенхэмом» сразу два гола привез Фил Джонс, а Виктор Линделеф показывает футбол, который, по мнению Джейми Каррагера, абсолютно не дотягивает до уровня АПЛ.

Что делать Жозе

С таким отношением руководства Жозе Моуринью уже давно послал бы всех к чертовой матери. Но, если он так поступит, его репутация упадет на рекордно низкий уровень.

«Если Моуринью покинет «МЮ» в ходе нынешнего сезона, ни один топ-клуб не захочет нанимать его. Да, он по-прежнему останется одним из самых уважаемых и востребованных специалистов в мире, но новым местом его работы определенно станет клуб уровнем ниже. Ему нужен клуб, в котором требуется перестройка, который будет догонять соперников, а не стабильная команда, в которую он будет приглашать звезд. «Реал» и «Барселона» нереалистичные варианты для Моуринью, равно как и «Ювентус». Также вряд ли его позовут парижане. Его репутация сейчас запятнана, и не думаю, что у Жозе будет большой выбор, если ситуация с «Манчестер Юнайтед» так и не изменится», — мудро заметил Каррагер. Приди Моуринью в «МЮ» после знаменитого требла с «Интером» — и свою волю диктовал бы именно Жозе. Сейчас же «Особенный» впервые в карьере находится в заложниках у своей репутации и начальства, которое делает все, что захочет — нравится это «Моуру» или нет.

Издание «Football Italia» сообщило о проведении переговоров между руководством «манкунианцев» и Антонио Конте. Фото facebook.com/ChelseaFC



Зидан и Конте ждут последнего промаха «Особенного»

Руководство «МЮ» несколько часов назад опровергло слухи о готовящейся отставке Моуринью. В ответ на это издание «Football Italia» сообщило о проведении переговоров между руководством «манкунианцев» и Антонио Конте. Итальянец с мая находится в рядах безработных, при этом его желание вернуться к тренерской работе очевидно. В августе он был близок к переходу в «Милан», но новое руководство «россонери» все-таки не рискнуло увольнять Дженнаро Гаттузо.

В качестве альтернативы вполне резонно выступает Зинедин Зидан, особенно после его заявления о желании когда-нибудь поработать в «МЮ». На этом фоне кандидатура Лорана Блана смотрится слабовато. Легендарный экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в последние два года отошел от тренерской работы. И после регулярных провалов с «ПСЖ» в Лиге чемпионов Блан вряд ли будет всерьез претендовать на работу в «МЮ».

В ближайшие пару дней пожар в «манкунианском» королевстве слегка утихнет. Все будут ждать гостевого матча с уставшим после баталий Лиги Европы «Бернли». И если «МЮ» не обыграет даже такого измотанного и весьма среднего соперника, у руководства «Манчестер Юнайтед» просто не останется выхода. Права на ошибку у «Особенного» больше нет.