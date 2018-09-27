СМИ сообщили о возможном увольнении десяти губернаторов до следующих выборов

В рамках новой волны губернаторских отставок могут быть уволены до десяти глав регионов.

По словам политолога Виталия Иванова, уволены могут быть главы Курской и Липецкой областей Александр Михайлов и Олег Королев, которые занимают эти посты с 2000-го и 1998 года соответственно. Также собеседники «Ведомостей» говорят о возможной отставке главы Республики Алтай Александра Бердникова.

Кроме того, своих постов могут лишиться Борис Дубровский (Челябинская обл.), Марина Ковтун (Мурманская обл.), под вопросом судьба Рустэма Хамитова (Башкирия), Алексея Кокорина (Курганская обл.) и Юрия Берга (Оренбургская обл.). Не исключена и отставка главы Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, срок полномочий которого истекает 2019 году.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин сменил губернаторов в трех регионах — Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморье.