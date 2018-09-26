Путин за час сменил трех губернаторов

Президент России Владимир Путин уволил трех губернаторов за один вечер. Таким образом, главы сменились в Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморье.

Первым он уволил губернатора Астраханской области Александра Жилкина. Экс-глава перейдет на другую должность «в одном из субъектов Российской Федерации». На его место прочат замруководителя Федеральной таможенной службы Сергея Морозова.

Позже президент РФ снял с должности Юрия Кокова и решил назначить его однофамильца, Казбека Кокова, врио главы Кабардино-Балкарии.

Также Путин сменил главу Приморья. Им стал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, передают «Ведомости».

Напомним, врио главы Приморского края стал участником скандала со «вбросами» на выборах губернатора, приведшего к отмене результатов. Председатель ЦИК РФ выразила надежду, что он и его соперник — кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — не будут участвовать в третьей попытке выбрать главу региона.