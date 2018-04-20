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В ЖК «МЧС» повеяло весной: сдается первый дом, во втором — ждут монолитчиков и мировое с Росимуществом

18:30, 20.04.2018 26 Сюжет: Крушение "ФОНа"

В долгостроях на Губкина появились первые позитивные новости

В ЖК «МЧС» повеяло весной: сдается первый дом, во втором — ждут монолитчиков и мировое с Росимуществом Фото: Василя Ширшова

Один из самых проблемных объектов Казани — ЖК «МЧС» — на особом контроле у министра строительства России Михаила Меня. На днях активисты комплекса вернулись из Москвы, где в Минстрое провели отдельное совещание по их долгостроям. Следом появились и первые подвижки в деле. Подробнее — в материале «Реального времени».

Первая ласточка «МЧС»

Зима была долгой для дольщиков жилого комплекса «МЧС», но, похоже, и для них осталась позади. Активисты долгостроев поделились первыми хорошими новостями этой весны. В частности, стало известно, что первый дом, где оставалась несданной последняя жилая секция «Г», наконец скоро полностью будет заселен:

— Получили заключение о соответствии (ЗОС) по блоку «Г», я думаю, в ближайшее время будет акт ввода, — рассказал «Реальному времени» дольщик из блока «Г» Михаил Новиков, — Получается, что жилую часть нашего дома полностью сдадут.

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ информацию подтвердили:

— Инспекцией государственного строительного надзора РТ 19 апреля 2018 года выдано заключение (№65/р) о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) по жилому дому №1, блок «Г» в ЖК «МЧС» г.Казани, — сообщили в пресс-службе Минстроя РТ нашему изданию.

Как правило, акт ввода в эксплуатацию выдают почти сразу, следом за ЗОС. А значит, в ближайшие дни еще 72 обманутых дольщика обретут свои квартиры. Таким образом, первый дом в «МЧС» будет полностью заселен. Правда, несданными еще остаются нежилые помещения с подземной парковкой. Там, по словам дольщиков, по-прежнему остается нерешенной проблема подтопления.

ЖК «МЧС» на особом контроле у министра строительства России Михаила Меня. Фото minstroyrf.ru

Во второй дом придут монолитчики

Хорошая новость появилась и по второму дому. Напомним, в долгострое долго не могли решить вопрос с установкой башенного крана, а без него подрядчик «Атлант» не мог приступить к монолитным работам в высотной секции. Требовалось собрать сумму в 80 млн рублей.

— У нас здесь «угловой» вопрос все-таки — бетонирование блока «Б». У меня есть одна идея. Я сейчас дам поручение подрядчику и Сергею Михайловичу (технический директор «ФОНа», — прим. ред.). Они дадут мне отчет до начала следующей недели, я тоже подключусь. Вот они должны эту идею обговорить, чтобы здесь башенный кран появился, — заинтриговал, но не раскрыл всех деталей первый замглавы исполкома Казани Азат Нигматзянов во время объезда комплекса в конце марта.

Оказалось, на этой неделе вопрос с установкой башенного крана все-таки удалось решить, и скоро в доме приступят к работе монолитчики. Наибольшие усилия к этому приложили сами дольщики.

— У нас самая большая головная боль — это «башня». Как они все сами говорят, это ключ к нашему второму дом. Потому что пока «башня» не появится, блок «А» сдать невозможно. Поэтому мы сами давно с этой идеей выступаем: давайте кран установим и будем аккумулировать сбор средств конкретно под его установку, — рассказала представитель инициативной группы дома Динара Гафурова.

Для установки крана и за его аренду на месяц дольщикам нужно собрать 2 млн рублей в ближайшие 10 дней путем выкупа имущества (кладовок, парковок). Еще две квартиры, свободные активы «ФОНа» в доме, пойдут на оплату услуг строителей:

— Одна квартира — бетонщикам, которые будут поставлять нам бетон фактически по бартеру за эту квартиру. Вторая — «Атланту», видимо, на монолитные работы. Они оцениваются в 12 млн рублей. Еще надеемся, что нам перепадет что-то от офисов, которые выставили на продажу в сданных домах «ФОНа» в «Симфонии», «Солнечном городе», — рассказывают дольщики.


В долгострое долго не могли решить вопрос с установкой башенного крана. Фото Васили Ширшовой

«ФОН» помирился с Росимуществом и налоговиками

Есть хорошие новости и в целом по комплексу. Многие дольщики были обеспокоены судебной тяжбой «ФОНа» с налоговой службой и Росимуществом, но теперь и эта проблема решена. Сказались усилия как самих дольщиков — в частности, активистка Гульнара Закирова не раз ездила по этому вопросу в федеральное ведомство на встречу с его руководством, так и правительства РТ, которое вышло на руководство Росимущества.

— На следующей неделе суд будет. Мы ожидаем утверждения мирового соглашения между «ФОНом», Росимуществом и налоговой службой. Мы все ждем этого, переживаем, чтобы «ФОН» не обанкротили, — говорит дольщик Михаил Новиков.

Два ведомства требовали платежи по налогам и за аренду земли под долгостроями «МЧС», которые «ФОН» не выплачивал. Сумма требований составляла свыше 10 млн рублей, которые требовали выплатить немедленно. В противном случае застройщику грозило банкротство. Однако недавно сторонам удалось договориться и реструктуризировать задолженность.

Василя Ширшова
НедвижимостьЭкономикаОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 26

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    Хоть что то задвинулось
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  • Анонимно 20 апр
    А вы все правительство ругаете....
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    Анонимно 21 апр
    Так ведь без волшебного пинка дольщиков правитнльство ничего не делает, да и денежки на стройку дольщики собирают, надеюсь, что пока.
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    Анонимно 21 апр
    7 лет первый дом строят, у меня третий, это когда значит? Кто виноват если не они?
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  • Анонимно 20 апр
    Вот у меня работа - знать про все проблемные дома
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    Анонимно 21 апр
    С 2016 года все сдают и сдают первый дом ЖК МЧС.
    И все пишут и пишут хвалебные годы нашим чиновникам.
    С 2016 года наш любимый мэр все ходит и перерезает ленточки.
    А сдать все никак не могут.
    И это дом с но готовностью на 90 %.

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  • Анонимно 20 апр
    5 дом неизвестность...
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    Анонимно 20 апр
    работа очень медленно идет, иногда вообще стоит по несколько дней. что там происходит с 5 домом?
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  • Анонимно 20 апр
    Поздравляем дольщиков МЧС. дольщики БАНКРОТА.

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  • Анонимно 20 апр
    Спасибо Росимуществу РФ, которая насчитала плату за аренду за 4 года, когда не оформляла землю. Теперь они согласились на реструктуризацию. Браво. Сначала утопили, потом спасли.
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  • Анонимно 20 апр
    Надеюсь что и 3-4 дом ЖК МЧС скоро начнут строить
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  • Анонимно 20 апр
    Интересно, в отношении 3-4 дома, когда уже начнет что-то двигаться
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  • Анонимно 20 апр
    Позитив конечно радует. Однако, в целом, неделю или две двигаются, заем три месяца, или полгода стоят стройки ЖК МЧС. Такими темпами сроки возможной сдачи удлиняются в пять-десять раз. Это очень заметно будет для домов 3 и 4 ЖК МЧС.
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  • Анонимно 21 апр
    А почему продав площадь симфонии деньги должны пойти на постройку домов в же мчс? Это не справедливо.
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    Анонимно 21 апр
    А потому что и наши земли ушли не нам! Если бы не трогали земли МЧС Губкина, тогда мы не нуждались бы и в офисах!
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  • Анонимно 21 апр
    Для 3 и 4 домов МЧС полная глухомань. Как ничегоне было, так ничего и нет. Даже не упоминают
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  • Анонимно 21 апр
    Слава богу, Аллага шокер!!! Это серьезные сдвиги в ЖК МЧС! Главное теперь не ослаблять темпа и не допускать простоев!
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  • Анонимно 21 апр
    Искренне рад за людей. Дождались.
    спасибо всем чиновникам, Которые двигали стройку
    Очень хочется верить что и 5 дом скоро сдадут. И за 3 примутся и зау и 4
    И к 22 голу исчезнет ЖК МЧС как проблема для людей, города и республики
    Очень хочется верить...
    Но гложут сомнения. Поэтому борьбу не прекратим

    Обманутый дольщик 2 дома ЖК мчс

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  • Анонимно 21 апр
    Хоть какое-то движение! Слава Богу! И спасибо нашей Гульнаре!!!! Дольщица из 4го дома.
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    Анонимно 21 апр
    Гульнара супер
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    Анонимно 21 апр
    Движение дошло до 4 дома! Ура. Что за движуха у вас? Поделитесь радостью.
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    Анонимно 21 апр
    Движуха по 4 дому МЧС называется тупо сидим, ждём манны небесной без компромиссов.
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  • Анонимно 21 апр

    Хоть какое-то движение! Слава Богу! И спасибо нашей Гульнаре!!!! Дольщица из 4го дома. Дольщик 1 д МЧС
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  • Анонимно 21 апр
    А по 3 дому что? Проект на какой стадии, кто в курсе, поделитесь инфой
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  • Анонимно 22 апр
    Спасибо всем активистам, которые не жалея сил и времени борются за наше право не быть бомжами! Так держать, а мы со своей стороны сделаем все возможное. ЖК МЧС 2 ДОМ
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    Анонимно 22 апр
    Присоединяюсь. Огромное спасибо ИГ и активистам ЖК МЧС.
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