В ЖК «МЧС» повеяло весной: сдается первый дом, во втором — ждут монолитчиков и мировое с Росимуществом

В долгостроях на Губкина появились первые позитивные новости

Фото: Василя Ширшова

Один из самых проблемных объектов Казани — ЖК «МЧС» — на особом контроле у министра строительства России Михаила Меня. На днях активисты комплекса вернулись из Москвы, где в Минстрое провели отдельное совещание по их долгостроям. Следом появились и первые подвижки в деле. Подробнее — в материале «Реального времени».

Первая ласточка «МЧС»

Зима была долгой для дольщиков жилого комплекса «МЧС», но, похоже, и для них осталась позади. Активисты долгостроев поделились первыми хорошими новостями этой весны. В частности, стало известно, что первый дом, где оставалась несданной последняя жилая секция «Г», наконец скоро полностью будет заселен:

— Получили заключение о соответствии (ЗОС) по блоку «Г», я думаю, в ближайшее время будет акт ввода, — рассказал «Реальному времени» дольщик из блока «Г» Михаил Новиков, — Получается, что жилую часть нашего дома полностью сдадут.

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ информацию подтвердили:

— Инспекцией государственного строительного надзора РТ 19 апреля 2018 года выдано заключение (№65/р) о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) по жилому дому №1, блок «Г» в ЖК «МЧС» г.Казани, — сообщили в пресс-службе Минстроя РТ нашему изданию.

Как правило, акт ввода в эксплуатацию выдают почти сразу, следом за ЗОС. А значит, в ближайшие дни еще 72 обманутых дольщика обретут свои квартиры. Таким образом, первый дом в «МЧС» будет полностью заселен. Правда, несданными еще остаются нежилые помещения с подземной парковкой. Там, по словам дольщиков, по-прежнему остается нерешенной проблема подтопления.

ЖК «МЧС» на особом контроле у министра строительства России Михаила Меня. Фото minstroyrf.ru



Во второй дом придут монолитчики

Хорошая новость появилась и по второму дому. Напомним, в долгострое долго не могли решить вопрос с установкой башенного крана, а без него подрядчик «Атлант» не мог приступить к монолитным работам в высотной секции. Требовалось собрать сумму в 80 млн рублей.

— У нас здесь «угловой» вопрос все-таки — бетонирование блока «Б». У меня есть одна идея. Я сейчас дам поручение подрядчику и Сергею Михайловичу (технический директор «ФОНа», — прим. ред.). Они дадут мне отчет до начала следующей недели, я тоже подключусь. Вот они должны эту идею обговорить, чтобы здесь башенный кран появился, — заинтриговал, но не раскрыл всех деталей первый замглавы исполкома Казани Азат Нигматзянов во время объезда комплекса в конце марта.

Оказалось, на этой неделе вопрос с установкой башенного крана все-таки удалось решить, и скоро в доме приступят к работе монолитчики. Наибольшие усилия к этому приложили сами дольщики.

— У нас самая большая головная боль — это «башня». Как они все сами говорят, это ключ к нашему второму дом. Потому что пока «башня» не появится, блок «А» сдать невозможно. Поэтому мы сами давно с этой идеей выступаем: давайте кран установим и будем аккумулировать сбор средств конкретно под его установку, — рассказала представитель инициативной группы дома Динара Гафурова.

Для установки крана и за его аренду на месяц дольщикам нужно собрать 2 млн рублей в ближайшие 10 дней путем выкупа имущества (кладовок, парковок). Еще две квартиры, свободные активы «ФОНа» в доме, пойдут на оплату услуг строителей:

— Одна квартира — бетонщикам, которые будут поставлять нам бетон фактически по бартеру за эту квартиру. Вторая — «Атланту», видимо, на монолитные работы. Они оцениваются в 12 млн рублей. Еще надеемся, что нам перепадет что-то от офисов, которые выставили на продажу в сданных домах «ФОНа» в «Симфонии», «Солнечном городе», — рассказывают дольщики.





В долгострое долго не могли решить вопрос с установкой башенного крана. Фото Васили Ширшовой

«ФОН» помирился с Росимуществом и налоговиками

Есть хорошие новости и в целом по комплексу. Многие дольщики были обеспокоены судебной тяжбой «ФОНа» с налоговой службой и Росимуществом, но теперь и эта проблема решена. Сказались усилия как самих дольщиков — в частности, активистка Гульнара Закирова не раз ездила по этому вопросу в федеральное ведомство на встречу с его руководством, так и правительства РТ, которое вышло на руководство Росимущества.

— На следующей неделе суд будет. Мы ожидаем утверждения мирового соглашения между «ФОНом», Росимуществом и налоговой службой. Мы все ждем этого, переживаем, чтобы «ФОН» не обанкротили, — говорит дольщик Михаил Новиков.

Два ведомства требовали платежи по налогам и за аренду земли под долгостроями «МЧС», которые «ФОН» не выплачивал. Сумма требований составляла свыше 10 млн рублей, которые требовали выплатить немедленно. В противном случае застройщику грозило банкротство. Однако недавно сторонам удалось договориться и реструктуризировать задолженность.