«Думать про новый логотип клуба «Ижсталь» — это как вставлять пластиковое окно в покосившемся коровнике»

Болельщики хоккейного клуба Удмуртии считают, что не рестайлингом надо заниматься, а выводить команду из финансового кризиса

Фото: Михаил Красильников

Главному хоккейному клубу Удмуртии «Ижсталь» предложили бесплатный рестайлинг. Дизайнеры считают, что нынешний логотип команды, обретенный 40 лет назад, не отвечает современным требованиям. Болельщики хорошо узнаваемые сдвоенные звезды хотят защитить и обвиняют новое руководство клуба в мышиной возне на фоне серьезного ослабления команды. Серебряный призер ВХЛ 2015 и 2016 годов в нынешнем сезоне занимает в турнирной таблице третью строчку с конца. Что возмущает болельщиков и для чего предлагается рестайлинг — в материале «Реального времени».

«Хорошая айдентика позволит сделать хороший мерч»

Всё началось с поста в Facebook советника главы Удмуртии Вячеслава Правдзинского, в котором он высказал мнение, что нынешний логотип ижевского хоккейного клуба «Ижсталь» «уже морально устарел». Правда, о намерении внести изменения еще в марте говорил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«В Ижевске была хорошая практика, которую мы хотим возобновить — это проект «Реформа», который организовывала дизайн-студия 13 этаж. Суть в том, что для работы над реальным кейсом приглашается внешний эксперт, а в помощь ему собирается команда из местных специалистов. В результате за два-три дня в регионе решается конкретная задача, и остаются алгоритмы и компетенции по ее решению», — написал Правдзинский.

Группе желающих дизайнеров предлагается в формате воркшопа поработать с нынешним логотипом и предложить свои варианты по его обновлению. По словам советника главы УР, все это будет делаться бесплатно, при этом результаты работы будут вынесены на суд болельщиков. Вроде как эти варианты можно принять, а можно оставить так, как есть.

Группе желающих дизайнеров предлагается в формате воркшопа поработать с нынешним логотипом и предложить свои варианты по его обновлению



«Хорошая айдентика позволит сделать хороший мерч, который будет лучше раскупаться, а это прямые деньги в команду. Во многих хоккейных клубах это существенная статья доходов», — добавил он в комментариях.

Воркшоп пройдет уже 28-30 сентября. Руководить интенсивом будет арт-директор студии спортивного дизайна Quberten — Михаил Антипин. Студия известна разработкой айдентики ХК «Адмирал», ХК «Амур», коррекцией логотипа ХК «Салават Юлаев».

Цвета металла

Хоккейная дружина, созданная при заводе «Ижсталь», начала участвовать во Всесоюзных соревнованиях с 1958 года. В январе 2019 года пройдут празднования 60-летия клуба.

Логотип ХК «Ижсталь» был разработан в 1978 году самими хоккеистами, что является уникальным случаем. Окончательный вариант нарисовал защитник клуба Олег Чукин. Он представляет собой сдвоенные звезды с оригинальной цветовой гаммой, которая передает цвета металла при различных температурах нагревания.

Предложение внести изменения в существующий логотип вызвало бурную реакцию в соцсетях. Болельщики выступают за сохранение привычной символики клуба. На встрече с ними 25 сентября креативный директор клуба Татьяна Равилова уверяла, что кардинальные изменения не предполагаются, возможно, будут скорректированы цвета и шрифт, решение же в итоге будут принимать болельщики.

Татьяна Равилова представила презентацию с изображением логотипа в разные периоды существования команды



— У нас есть желание привлечь помимо существующих преданных болельщиков новое поколение, молодое. Может быть, с новым взглядом на логотип нам будет легче до них достучаться, — сказала она в начале своего выступления и отметила, что за 40 лет определенные изменения в логотипе хоккейного клуба все же происходили — немного менялся шрифт и цвет надписи «Ижсталь», соотношение цветов, вытянутость звезд.

Она представила презентацию с изображением логотипа в разные периоды существования команды. Все эти материалы, по ее словам, будут переданы группе дизайнеров с рекомендацией сохранить существующие элементы символики.

«То, чем вы занимаетесь, это мышиная возня»

Кроме того, Равилова отметила, что имеющийся в ледовом дворце магазин с клубной символикой не отвечал современным требованиям, работал не регулярно. В настоящее время там проводится ремонт, чтобы болельщики могли выбирать мерч не на витринах за стеклом, а прямо на полках, взять в руки. Он будет открываться перед началом каждого домашнего матча. Сейчас прорабатывается обновление линейки товаров, ее расширение и улучшение качества.

— У меня вопрос: вы считаете, что сейчас это все актуально? — спросил один из участников встречи.

— Я считаю, что я помогаю клубу так, как могу. Эти вопросы не решат сейчас проблему с игрой, нехваткой кадров, зарплатой, но помогут привлечь внимание к клубу, может быть потенциальных инвесторов или спонсоров. Я вижу, что такое возможно, и я не теряю надежды. Сидеть и ничего не делать — вот это неправильно, — ответила креативный директор.

«Хоккей находится в плачевном состоянии. Это (обновление логотипа, — прим. ред.) же не актуально сейчас совсем», — прокомментировал другой участник встречи

— То, чем вы занимаетесь, это мышиная возня, про магазин, про ремонт. Хоккей находится в плачевном состоянии. Мы видели великолепную «Ижсталь» 1980-х годов, когда она была лучшей в Высшей лиге, когда школа хоккея выпускала от 5 до 10 человек в год. Это (обновление логотипа, — прим. ред.) же не актуально сейчас совсем, — прокомментировал другой участник встречи.

Еще один болельщик сказал, что запуск работы над рестайлингом символики клуба похож на отвлечение внимания от существующих проблем клуба, который из-за проблем с финансирования лишился ключевых игроков и скатился в этом сезоне на 27-ю строчку в турнирной таблице ВХЛ.

Подобные мнения звучали ранее и в комментариях к посту Правдзинского в Facebook.

«Отличный хайп! Всё, как у нас теперь любят. Однако позавчера четвертое поражение подряд…» — написал пользователь Александр Бадица.

«Скажу так, логотип, может быть, кто-то и сочтет устаревшим. Но здесь у нас все эксперты, поэтому категория «нравится — не нравится» не катит. Дело в другом, ребрендингом логотипа, фирменного стиля, айдентики надо заниматься тогда, когда жизненные вопросы существования команды уже решены. А пока нет уверенности, что команда не снимется с турнира до Нового года, думать про новый логотип — это как вставлять пластиковое окно в покосившемся коровнике. То, что нынешний лого — востребован, любим и почитаем у болельщиков, — в этом даже сомневаться не приходится. Достаточно побывать на матче. Но это не отменяет того, что его можно попытаться сделать лучше. Но уж точно не сейчас», — написал Константин Труфанов.

Один из присутствовавших болельщиков заметил, что лучше всего на игры привлекают победы команды, коих пока нет. Фото hcizhstal.ru



Татьяна Равилова отметила на встрече, что клуб предпринимает и другие меры для привлечения болельщиков на игры. В частности, уже на ближайшую домашнюю игру можно будет приобрести электронные билеты, не выходя из дома. Также клуб запускает проект по привлечению на игры целых классов из школ города.

Однако один из присутствовавших болельщиков заметил, что лучше всего на игры привлекают победы команды, коих пока нет. Равилова в ответ отметила, что команду нужно любить и в тяжелые для нее времена.

История кризиса

Глубокий кризис в ХК «Ижсталь» начался в ноябре 2017 года. Тогдашний главный тренер «Ижстали» Сергей Душкин заявил, что у команды нет средств даже на бытовые вещи и лекарства.

«В команде осталась только одна туалетная бумага, больше нет ничего. Доктор наш сейчас выполняет функции Алана Чумака, он лечит гипнозом каким-то. Нет ничего, даже аспирина нет. Для меня не удивительно, что команда в таком состоянии. Абсолютно не удивительно», — посетовал тогда Душкин.

Эти слова вызвали бурную реакцию как со стороны болельщиков, взявшихся за сбор средств для любимой команды, так и со стороны руководства республики. Александр Бречалов раскритиковал руководство клуба из-за неспособности привлечь спонсоров.

Согласно постановлению правительства республика должна была покрывать 80% расходов клуба, остальное финансирование «Ижсталь» должна была находить самостоятельно. Однако этого ей не удавалось. Спонсоры не шли. Группа «Мечел», в состав которой входит завод «Ижсталь», в финансировании клуба давно не участвует. После критики исполнительный директор Сергей Моисеев написал заявление об уходе. Долги по зарплате вынудили тогда ряд игроков и тренеров расторгнуть контракт с клубом. Республика финансово клубу помогла, однако направленных средств не хватило на полноценную работу.

Новый главный тренер клуба был назначен только перед самым началом нового сезона — в августе. Им стал воспитанник ижевской школы хоккея Игорь Кропотин. Фото hcizhstal.ru

Спонсор для клуба не найден до сих пор. Не дало здесь результата, похоже, и назначение президентом ХК «Ижсталь» бывшего руководителя «Белкамнефти», а ныне сенатора Юрия Федорова.

В марте в клубе назначен новый генеральный директор. Им стал Константин Билан, работавший ранее в руководстве омского «Авангарда». Его поисками занималась крупная консалтинговая компания Odgers Berndtson.

В июле ХК «Ижсталь» чуть было не стал банкротом из-за долгов по страховым взносам. Руководство клуба с апреля по август не выплачивало зарплату 9 хоккеистам, 2 тренерам и 22 работникам обслуживающего персонала. Долг составил 3 млн рублей.

Новый главный тренер клуба был назначен только перед самым началом нового сезона — в августе. Им стал воспитанник ижевской школы хоккея Игорь Кропотин, ранее работавший старшим тренером нефтекамского ХК «Торос».

Сокращение финансирования коснулось и других спортивных команд — футбольного клуба «Зенит-Ижевск», глазовских ХК «Прогресс» и МФК «Прогресс». В результате мини-футбольная команда, которая республике фактически и не принадлежала, но финансирование ранее получала, вылетела из Суперлиги из-за долгов и фактически прекратила существование.