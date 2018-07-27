Арбитраж Удмуртии остановил банкротство ХК «Ижсталь»

Арбитражный суд Удмуртии прекратил процедуру банкротства хоккейного клуба «Ижсталь». Правительство республики погасило долги команды перед налоговой.

«На последнем заседании были предоставлены документы об отсутствии долга. В связи с этим судья принял решение о прекращении процедуры банкротства ХК «Ижсталь», — передает пресс-служба Минспорта УР.

Напомним, что о погашении долгов «Ижстали» сообщалось в середине июля.

Ранее исполнительный директор клуба Константин Билан говорил, что долги по зарплате и социальным выплатам достигают половины годового бюджета клуба.