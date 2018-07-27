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Арбитраж Удмуртии остановил банкротство ХК «Ижсталь»

11:22, 27.07.2018
Арбитраж Удмуртии остановил банкротство ХК «Ижсталь»
Фото: hcizhstal.ru

Арбитражный суд Удмуртии прекратил процедуру банкротства хоккейного клуба «Ижсталь». Правительство республики погасило долги команды перед налоговой.

«На последнем заседании были предоставлены документы об отсутствии долга. В связи с этим судья принял решение о прекращении процедуры банкротства ХК «Ижсталь», — передает пресс-служба Минспорта УР.

Напомним, что о погашении долгов «Ижстали» сообщалось в середине июля.

Ранее исполнительный директор клуба Константин Билан говорил, что долги по зарплате и социальным выплатам достигают половины годового бюджета клуба.

ОбществоВласть Удмуртия
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