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«Ижсталь» выплатила хоккеистам и сотрудникам долги по зарплате на 3 млн рублей

13:48, 22.08.2018
«Ижсталь» выплатила хоккеистам и сотрудникам долги по зарплате на 3 млн рублей
Фото: hcizhstal.ru

Прокуратура Удмуртии сообщила о погашении долга ХК «Ижсталь» по зарплате перед спортсменами, тренерским штабом и техническими сотрудниками. Размер долга превысил 3 млн рублей.

«Установлено, что сумма задолженности по заработной плате за апрель — август 2018 года перед 9 хоккеистами, 2 тренерами и 22 работниками обслуживающего персонала составила более 3 млн рублей», — говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

В надзорном ведомстве отмечают, что в отношении руководства клуба возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение трудового законодательства и невыплату зарплаты.

Напомним, что в конце июля арбитраж остановил банкротство клуба. Перед этим «Ижсталь» погасила долги по страховым взносам.

СпортХоккей Удмуртия
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