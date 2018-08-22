«Ижсталь» выплатила хоккеистам и сотрудникам долги по зарплате на 3 млн рублей

Прокуратура Удмуртии сообщила о погашении долга ХК «Ижсталь» по зарплате перед спортсменами, тренерским штабом и техническими сотрудниками. Размер долга превысил 3 млн рублей.

«Установлено, что сумма задолженности по заработной плате за апрель — август 2018 года перед 9 хоккеистами, 2 тренерами и 22 работниками обслуживающего персонала составила более 3 млн рублей», — говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

В надзорном ведомстве отмечают, что в отношении руководства клуба возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение трудового законодательства и невыплату зарплаты.

Напомним, что в конце июля арбитраж остановил банкротство клуба. Перед этим «Ижсталь» погасила долги по страховым взносам.